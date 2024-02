El grado de Bellas Artes y Troy University colaboran en el documental ‘Portrait of Teruel’

El cortometraje documental Portrait of Teruel (Retrato de Teruel) es el resultado del Taller de Cine Documental Cooperativo que se llevó a cabo durante tres días de finales del mes de enero, y que contó con la presencia del profesor estadounidense Chris Stagl, de Troy University (Alabama, EE. UU.) y Alfonso Burgos Risco, docente del campus de Teruel. Veinticinco estudiantes de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel participaron en las jornadas intensivas, con sesiones de trabajo en inglés, en las que el objetivo era proporcionar una experiencia de perfil profesional que ha permitido producir, rodar y editar este cortometraje. La producción puede verse en el canal oficial de Youtube de Troy University (Art & Design At Troy University).

El taller se realizó tres años después del curso online sobre Diseño, tipografía y creatividad que ofreció Chris Stagl para estudiantes de Bellas Artes de Teruel. Una vez pudieron mejorar las condiciones de la época post-covid, se estudió la posibilidad de poder contar con Chris Stagl en el Grado en Bellas Artes de Teruel, siendo posible finalmente entre el 30 de enero y el 1 de febrero de este año.

Alfonso Burgos (izda.) junto al profesor estadounidense Chris Stagl

El cortometraje colaborativo entre la Universidad de Zaragoza y la Troy University es una pieza de 5.39 minutos grabada en numerosas localizaciones de la ciudad de Teruel, y que a través de testimonios personales, ofrecidos por algunos de los alumnos participantes y también de vecinos de Teruel, se traza un paisaje subjetivo de la ciudad, poniendo especial énfasis en alguna de sus particularidades más llamativas para el visitante, como las Bodas de Isabel de Segura o la recreación histórica de la Semana Modernista.

Los veinticinco estudiantes que han realizado el taller y han producido el cortometraje son Jaime Fierro, Yaret Genzor Sánchez, Hugo Hoffmann Marco, Maria García Rodríguez, Polina Menshikova, Ignacio Martín Pérez, Nuria Férriz Lorente, Natalia Barco Orraca, June Bakeriza Carrasco, Iván López Cortés, Sara Brezaeru, Adrián Calvo Ruiz, M Sender Julián, Brezo Acín Yñigo, Alba Domínguez Jaca, María Estévez Mora, Elías García Montes, Carla Cardenete Descalzo, Manuel Cuellar Atienza, Paula Cano Cervera, Laura Arribas Lebrón, Julia Pinilla, Nigar Nasivoba, Lucía Alcaine García y Ana Hinojosa.

Tres alumnos durante las sesiones del taller de Cine Documental Cooperativo. Yaret Genzor

El curso online que había ofrecido Chris Stagl en 2020 fue un éxito y ambos profesores responsables de este proyecto, tanto Burgos como el propio Stagl, estudiaron la manera en que podría prolongarse y ampliar, dedicando casi dos años, marcados en buena parte por la pandemia y las dudas que generó sobre la realización de actividades de intercambio, a la planificación y desarrollo del seminario que finalmente pudo tener lugar hace dos semanas. Sin embargo Burgos reconoce que “no fue hasta un mes antes del inicio del proyecto cuando la palabra documental salió a relucir encendiendo la bombilla sobre lo que podría hacerse esta vez”. En los últimos años tanto Stagl como Burgos se han sentido cada vez más atraídos por la creación y edición de contenidos cinematográficos y en particular, sobre la experiencia del vídeo y el cine como herramienta creativa y formativa para contar historias en cualquier aula.

Dos de los asistentes al taller preparan la cámara para una toma. Yaret Genzor

De hecho Burgos está detrás de otro grupo de estudiantes de Bellas Artes que realizaron el documental La soledad de los que no existen a finales de 2021, un excelente trabajo fílmico realizado en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y el proyecto solidario Acompañando T, que dio después el salto a la exposición de arte y también al libro sobre la repercusión de la soledad no deseada entre las personas, especialmente de edad avanzada, durante la pandemia en Teruel. Esta multipremiada producción recogió 18 galardones y menciones de honor en festivales de todo el mundo, en Los Ángeles, Japón, Rusia, Italia, Portugal, Francia y diferentes capitales españolas, ocupó el acto central de la celebración de la Noche Europea de la Investigación en Aragón de 2022 y varios fragmentos fueron proyectados durante la apertura del curso académico universitario 2022-23.

Chris Stagl durante una de las clases que impartió en Teruel

La soledad de los que no existen no era la primera experiencia en el ámbito del documental dirigida por Alfonso Burgos. Este toledano afincado en Teruel dirigió antes filmes como La memoria de las Manos (2015), Pedro Cano, cuadernos de viaje (2016) o La frontera que nos une (2018), entre otros.

Una buena experiencia

Durante el taller, los dos profesores compartieron con los 25 estudiantes de Bellas Artes su experiencia sobre concepción, planificación, redacción, producción y edición de sus trabajo, así como los entresijos de la tecnologías y el manejo adecuado de un equipo de rodaje.

“Me ha parecido un lujo de experiencia”, explicaba Ignacio Martín Pérez, estudiante participante de 2º curso en Bellas Artes. “Hemos podido grabar un documental en tres días, en el que hemos realizado, a pequeña escala, todo el proceso de creación de un trabajo profesional, con la implicación de los profesores y el trabajo en equipo”.

Rodando una secuencia en la Lonja del Museo de Teruel. Yaret Genzor

En términos similares se expresó otro de los estudiantes de 2º de Bellas Artes que han participado en la experiencia, Yaret Genzor Sánchez: “Esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, y he podido disfrutarla una barbaridad. Espero que podamos participar en futuros proyectos juntos parecidos, porque he aprendido un montón”.

Por su parte el profesor Chris Stagl explicó tras la clausura del taller que “aprovechar Teruel como telón de fondo para el documental ha sido una experiencia increíble, y hacerlo con Alfonso (Burgos) y sus alumnos ha sido una oportunidad única”. El estadounidense manifestó su deseo de que esta segunda colaboración con el campus turolense de la Universidad de Zaragoza siga teniendo continuidad en el futuro. “Espero que volvamos a trabajar juntos y que establezcamos una sólida relación llena de proyectos académicos, investigación y un vibrante programa de intercambio de estudiantes”, subrayó.

El vicedecano de Relaciones Internacionales y Prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Miguel Ángel Benítez-Castro, destacó por su parte la importancia de las colaboraciones entre diferentes centros educativos: “La sólida colaboración que Alfonso (Burgos) y Chris (Stagl) han forjado durante la última semana se ve claramente en el trabajo creativo que los estudiantes han producido. “o podría estar más contento con los resultados y estoy deseando ver en qué trabajarán nuestras dos facultades a continuación”.