‘El Libertad’ de D’Colorao, disco mejor valorado por el público en Aragón Musical

En libertad, el disco publicado la banda de flamenco fusión D’Colorao con la voz de la aliaguina Irene Gómez Calvo, ha sido la ganadora del ranking de los Discos Más Votados por el Público 2021, que publica anualmente la plataforma musical Aragón Vivo.

Además de Gómez Calvo, el grupo está integrado actualmente por el guitarrista Mariano Bailera, el percusionista Darío Bernad y el bajista Simone Orsini. Pese a su veteranía En libertad es su disco debut, grabado en los estudios MasterLogic de Mas de las Matas y que repasa y da soporte material a 13 de los más una veintena de temas propios con los que D’Colorao lleva girando por Aragón desde 2014.

El ranking, elaborado con los votos que los internautas aragonesas aficionados a la música han emitido desde agosto en la web de Aragón Musical, plataforma que organiza entre otras cosas los Premios de la Música Aragonesa, tiene más representación turolense, como los andorranos Punkarras Malas Pulgas y Última Sentencia, que con Pánico a vivir y Sueños rotos ocupan el 7º y el 20º lugar; la alcorisana Isabel Marco y Sin domesticar en 9ª plaza; Cierzo lento de Javier Idoipe en 11º lugar, Los Ases del Jiloca han ocupado la 30ª plaza con Teleclub y Celino Gracia el número 46 con Cuatro violines para decir piano.

Irene Gómez Calvo, cantante de D’Colorao, recibió con “felicidad” la noticia, sobre todo porque “estamos en la lista con gente muy top, como Vicky Lafuente, Los Artistas del Gremio, David Angulo, Elem... es muy especial y nos parece increíble haber ganado”.

En libertad no es un disco de música flamenca, aunque se expresa a través de diferentes palos del flamenco, tanguillo o bulerías. “Pero no seguimos las normas de estos palos, sino que nos las llevamos a nuestro terreno y a nuestras canciones”. Según la aliaguina, “no es un disco para gente que le guste el flamenco puro, desde luego, sino para quien le guste la fusión, las cosas nuevas... o para quien nunca haya escuchado flamenco porque piensa que no le gusta”.

Por buscar paralelismos a la música del grupo afincado en Zaragoza, pueden mencionarse algunas de las referencias musicales que tienen, como el dúo flamenco de Triana Lole y Manuel, Los Delinqüentes, Juanito Makandé, Las Migas o Chambao.

Lo habitual es que una banda de música publique un disco y comience entonces una gira con los nuevos temas. En ese sentido, los discos que han aparecido en 2020 y 2021 han envejecido sin casi prodigarse en directo, por las limitaciones que ha provocado la pandemia. Sin embargo no es el caso de En Libertad, porque su LP ha tenido una trayectoria opuesta; no ha sido el comienzo de un ciclo sino el colofón. “Llevábamos mucho tiempo -desde 2014- rodando con las canciones del disco y con otras que se han quedado fuera”, admite Irene Gómez, “y lo de sacar un disco era sobre todo por terminar una etapa, por ofrecer un soporte físico para que pudieran escucharse las canciones”. “Sin embargo están completamente amortizadas sobre el escenario”, ríe la turolense.

Eso antes de la pandemia, porque desde la crisis sanitaria los bolos de D’Colorao han caído en picado, igual que el del resto de grupos españoles. D’Colorao presentó el disco en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza y han tocado, durante el pasado año, en Allepuz, Aliaga y Martín del Río. “Y poco más... los conciertos se cuentan con los dedos de una mano”.

Las perspectivas de futuro no permiten ser especialmente optimista en ese sentido, así que Gómez Calvo, que trabaja en Zaragoza en una tienda de música e impartiendo classes de guitarra, asume que D’Colorao se tomará 2022 “con paciencia”. Según la cantante, “todo lo que salga será muy bien venido, pero no nos damos demasiado mal porque sabemos que las cosas van a estar regular... por fortuna cada uno tenemos nuestro trabajo y podemos seguir adelante”.

Y aunque todavía no hay fechas en firma, los músicos de D’Colorao ya empiezan a darle vueltas a la posibilidad de volver a entrar en un estudio musical pronto. “¡Espero que no tardemos otros ocho años en sacar el próximo disco!”, bromea la turolense. “Tenemos varios temas completamente terminados y quizá nos planteemos grabarlos, a lo mejor publicarlos de poco el poco, o hacer un EP de corta duración... aún no sabemos qué vamos a hacer, pero no tardaremos mucho en volver a grabar”.

Raíz flamenca de Aliaga, Híjar, Ibiza y Calatayud

La vena flamenca de Irene Gómez Calvo no responde a la sangre andaluza que suele abundar por las Cuencas Mineras turolenses gracias a antigua emigración, al menos que ella sepa. De hecho, aunque pasó la mayor parte de su infancia en Aliaga, su familia procede de Híjar y de Calatayud, y puestos a ser puntillosos ella nació en Ibiza. La familia de Gómez Calvo se trasladó a Aliaga “en un momento peculiar”, según recuerda, porque la Central Eléctrica se había cerrado y comenzaba a despoblarse.

Con semejante mezcla Irene no descarta “que tenga algún gen calé por ahí”, porque la música flamenca le ha atraído desde siempre. “De adolescente tenía algún amigo con el que escuchaba mucho flamenco, pero cuando realmente me enamoré de esta música fue cuando empecé a escuchar a Paco Lucía, Vicente Amigo y Tomatito”.