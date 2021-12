El séptimo arte como magnífica excusa de creación y juego literario

La Librería Antígona de Zaragoza celebró la noche del pasado jueves la presentación del libro Programa Doble, de Eva Fortea y Elifio Feliz de Vargas (Rasmia Ediciones). Prologado por la también escritora Espido Freire, en este volumen asistimos a la lectura a partir de “dos voces, dos tonos, dos mundos”.

Si bien la chispa y ganancia de cada travesía emocional y literaria arranca desde el sustrato cinematográfico, ambos presentan textos para todos los públicos por su temática, claridad y frescura, “en los que puedes disfrutar del relato aunque no hayas visto la película”, destaca Fortea, dentro de una gran y variada gama temática. Leerlos es también “toda una forma de viajar sin moverte de la butaca y de ampliar las miras, que tanta falta nos hace en este momento”.

En palabras de Elifio Feliz de Vargas, sus cuentos no tienen ningún filtro, pues se trata de “la creación por la creación. Algunos pueden resultar ambiguos o desconcertantes, pero eso es porque no me he puesto ninguna cortapisa a la hora de hacerlo. Doy los textos en bruto y dejo al lector que haga su propio montaje”.

Asimismo, los relatos de Eva Fortea están basados “realmente en aquellas películas que me han impactado. Lo que he hecho es escribir lo que a mí me hubiera gustado leer, o que al leerlo yo hubiera evocado tal película. Me he puesto, pues, en la posición del lector. Unas veces el hilo conductor han sido las historias, y otras, los directores o los actores”.

Homenajes

Como se puede intuir, Programa Doble guarda espacio a los homenajes. Elifio está muy satisfecho con el relato que dedica a Luis Buñuel -El discreto encanto del proletariado-, “y luego el que hace referencia a Forrest Gump -Equilibrio-, pues retrata una época y una discapacidad, dando toda una lección’.

Eva Fortea destaca Cuerpo y halma -inspirado en Viridiana-, y el de La hora de cada cosa: “Para mí Jack Nicholson es importante”.

Tampoco olvida Europeos, inspirado en Bienvenido Mr. Marshall, aportando “un enfoque curioso, surrealista y también contradictorio”.

“A la hora de escribir ya no podemos sustraernos de ese mundo de las imágenes. Cuando escribimos tenemos la referencia visual y hacemos la descripción de lo que nuestra mente está imaginando. Me gustaría haber sido Benito Pérez Galdós por muchas razones pero, entre otras, porque él escribió en una época en que la imagen no era lo preponderante. No sé cómo se podía hacer entonces”, remata Elifio Feliz de Vargas.