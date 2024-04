“El séptimo arte me ha provocado desde niño un efecto saludable”

Paco Martín recogió el reconocimiento a su trayectoria con el cine para todo Teruel. Samuel Bernad

XXII Certamen Cine y Salud

Mas de las Matas recibió el Premio Especial de Convivencia Intergeneracional. S. M.

Alta calidad y participación

“Mi más sincero agradecimiento a quienes desde el programa Cine y Salud me han honrado con este premio, una iniciativa de Salud Pública de gran importancia en el proceso formativo que espero se mantenga muchos años. Mi enhorabuena al resto de premiados, y mi reconocimiento a docentes y alumnos por confiar en el cine como vehículo de motivación y sensibilidad”, compartió este sábado Paco Martín Fernández, uno de los Premios Iniciativa Local Cine y Salud 2024 que otorgó el Gobierno de Aragón en la Sala Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza.“El cine me ha provocado desde niño un efecto saludable: me ha servido como estrategia para producirme cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes. Y ese poder mágico que habita en el mundo de los sueños lo he querido transmitir como medio de comunicación, como espectáculo, como impulsor de mitos y como elemento transformador. Un gran espejo que, en cierta manera, refleja lo que somos”, afirmó Paco Martín, “un imprescindible para entender Teruel y su compromiso y amor por el cine”, tal y como se le reconoció en la gala.Los otros galardones en este ámbito fueron al Cine Club Pedro Cerbuna por su 50 Aniversario que recogió Alfredo Miana -“desde el corazón del campus universitario, nos habéis formado humana y culturalmente”, dijo la organización del certamen- y el proyecto interdisciplinar de la Casa Chuglar de Berdún animado por Toche Menal y Ángel Vergara -“donde la expresión artística genera sociedades mejor adaptadas al entorno y, sobre todo, personas más sanas y felices”-.El Premio Autor al cineasta Koldo Serra -“un cineasta artesano, arriesgado, honesto, emocionante, con pulso, y con muchos detalles”-, el Premio Joven a los actores Jacobo Camarena -“un talento mayúsculo, una formación bárbara y una generosidad a prueba de todo”- y Zoé Arnao -“un rostro irrepetible para una actriz que es un vasto paisaje interpretativo de mirada y movimientos”-, el Premio Iniciativa Global para el profesor y dibujante Pedro Cifuentes -“un facilitador gráfico que apuesta y vive por y para la inclusión”- y el Premio Goya Cine y Salud al intérprete Pedro Mari Sánchez -“una brutal trayectoria en las artes y la cultura, el cine y la televisión, la vida y la filosofía”-.Por otro lado, el cortometraje turolense Convivencia intergeneracional en Mas de las Matas, de la Residencia de Ancianos Guadalope, recibió su premio especial en este ámbito, un audiovisual que anima a trabajar desde la cultura de activos para la salud, donde “los mayores de la residencia y los pequeños usuarios de la ludoteca fomentaron entre ellos las relaciones sociales a través del juego y el trabajo en equipo”, destacan sus dinamizadoras.Nadie, un cortometraje del IES Rodanas de Épila que denuncia las consecuencias de la guerra, recibió el Premio Especial del Público. Durante la gala, los asistentes pudieron votar sus cortos preferidos y el ganador obtuvo el Premio del Público, entregado por el consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, José Luis Bancalero Flores.Además, dentro del certamen se entregaron otra treintena de premios en una gala final de cuatro horas que destacó por la calidad y originalidad de los trabajos presentados.La mayoría de los galardonados han sido cortos realizados por estudiantes de institutos y colegios, pero también ha existido una importante participación de profesionales de centros de salud, residencias de ancianos y de adolescentes de diversos centros de jóvenes, algunos de los cuales se llevaron su reconocimiento, como la Zona Joven de Santa Isabel o 12Nubes de Vitoria.Los primeros premios en las categorías de Aula Aragonesa, en modo cortometraje y spot, fueron para Duérmete niña del IES Avempace y Servetus Studio y El banco del IES Rodanas de Épila, respectivamente. El primero advierte de los efectos negativos en el sueño de las bebidas energizantes, y el segundo invita al cuidado de nuestro entorno y al rechazo a las actitudes incívicas.En la categoría de Nuevos Jóvenes, Mañana del Lycée français Molière logró el primer premio. Se trata de un impecable trabajo técnico que plantea una interesante reflexión sobre el momento actual de nuestras vidas y el futuro. No lo tuvo fácil Mañana. Como finalista de esta categoría, quedó un sencillo pero sorprendente Antinatura del IES Son Pacs de Islas Baleares sobre sostenibilidad y alimentación.En la categoría sobre Activos para la Salud se otorgó el primer premio a Qué raro, presentado por el Centro de Salud San Pablo, que en esta ocasión se centra en la soledad no deseada de los ancianos. La temática de los trabajos del certamen debía incluir un motivo de educación para la salud dentro de su argumento o mensaje, con aspectos positivos de corresponsabilidad comunitaria. Se trata de que, a través del cine, los jóvenes y la sociedad en general tomen conciencia de la importancia de promocionar la salud y la necesidad de establecer experiencias coherentes.El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, clausuró el acto con un mensaje de agradecimiento a todos los centros educativos y profesionales de Salud Pública implicados en esta iniciativa, y elogió a los participantes por el “excelente trabajo, las numerosas reflexiones y el aprendizaje de cooperación” que muestra el importante trabajo desarrollado. Y animó a jóvenes y mayores a mantener una actividad física y alimentación adecuada, al cuidado del medio ambiente, “pero también, y muy importante, a tener buenas relaciones sociales y amistad. En eso, básicamente, se resumen el bienestar que es lo que yo como consejero de Sanidad he de velar para que sea el máximo para todos los aragoneses”, concluyó.A la edición de este año se han presentado un total de 86 cortos y spots, de los que 62 se han incluido en la muestra online y 23 han llegado a esta final.El acto contó con numerosa presentación de directores generales del Gobierno de Aragón, reflejo del apoyo institucional a esta iniciativa tan importante y necesaria. Entre ellos, han estado Nuria Gayán y Ana Moracho, directoras generales de Salud Pública y Política Educativa, Ordenación Académica y Educación, organizadoras del Certamen.