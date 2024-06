Elegidos los cuatro proyectos que aceptan el Desafío Buñuel 2024 a la luz de la película ‘Él’

Por

La capacidad que tenía el realizador de Calanda de rodar películas en muy poco tiempo volverá a ponerse a prueba en su tierra. Albertosaurio de Cayetano Martínez, Hijos compartidos de Enrique Ortega, Lady Secret de Alejandro Fernández, y Retales de Helena Navarro e Ignacio Jarilla son los cuatro proyectos elegidos para rodar en la ciudad de Teruel, del 28 al 31 de agosto de 2024, dentro del VII Rally Cinematográfico Desafío Buñuel.



Bajo el tema común de la película de Luis Buñuel Él, cada equipo dará a luz un cortometraje en sólo 48 horas, a partir de las bases fijadas en el reglamento del rally. Cada proyecto contará con un equipo profesional de rodaje, un auxiliar de producción local y un proceso de casting a su disposición, además de un actor o actriz profesional para encabezar el elenco. Estas son las sinopsis y los perfiles de los nuevos creadores que aceptan el reto del rally. ‘Albertosaurio’ de Cayetano Martínez

Alberto es un hombre con una discapacidad intelectual que le hace pensar dinosaurio, concretamente albertosaurio; y prefiere comunicarse gruñidos en vez de palabras. Lleva vida triste solitaria, sin más compañía la su tiránica madre. Una noche Alberto emite una señal de radio con un equipo casero. El mensaje lo recibe alienígena que viaja a la Tierra y se oculta dentro del cuerpo chica. el comienzan romance interplanetario. lleva al casa para presentarle su novia madre; pero, cuando baja por unos mandados, come. Lejos molestar Alberto, esto le hace enamorarse aún más.



Albertosaurio, al igual que Él, es una historia sobre un amor obsesivo con un protagonista afectado por una patología mental. Además de esta conexión temática, a lo largo de nuestra historia se hacen numerosas referencias a la película de Buñuel: el uso del jump cut para mostrar lo que se imagina Alberto en contraste con la realidad, el comienzo del deseo del protagonista al ver los pies de la chica o el nombre de uno de los personajes secundarios; Arturo el de Córdoba, en homenaje a Arturo de Córdova, protagonista de Él.



Nacido en 1999 en Cádiz, Cayetano Martínez es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, actualmente cursando el Máster de Dirección de Cine y Series de Televisión en la Escuela TAI. Comenzó su periplo cinematográfico realizando un cortometraje de encargo para la asociación de recreación histórica British Corps Reenactment Group.



Posteriormente, junto a varios compañeros de universidad, fundó la productora Lianta Producciones, con la cual realizó el cortometraje Bífidus Activo, la webserie En Tó Lo Alto, un videoclip para el grupo Cancahueso, así como un anuncio para Atremedia sobre la campaña de hostelería andaluza del año 2021, entre otros proyectos. Paralelamente, trabajó como documentalista para Mettre Producciones, etiquetando y editando contenido televisivo de España y República Dominicana. Además, es actor desde hace una década en la Compañía de Teatro Candilejas y actualmente se encuentra desarrollando un fotolibro sobre Palestina. ‘Hijos compartidos’ de Enrique Ortega

Lucía y Manuel acaban de mudarse a una urbanización de casas pareadas después de muchos años de compartir piso. Ahora, quieren tener un bebé, pero su única opción realista es tener un hijo compartido.



Enrique Ortega García-Ruiz es graduado en Cinematografía y Artes Audiovisuales con Mención en Montaje y Postproducción por la Escuela TAI en Madrid. En los inicios de su carrera profesional trabajó en la televisión mexicana como presentador del programa juvenil ZonArrobaTV. Después, se pasó detrás de las cámaras y empezó sus prácticas profesionalesrealizando el contenido audiovisual de la Academia de Cine. En México, ha producido los documentales de la icónica galería Arte de Oaxaca.



Actualmente trabaja como realizador audiovisual y editor de vídeo en Overs productions, trabajando con marcas como BMW, BBVA, Barbie, Coca-Cola, Lamborghini, SIUX, IQOS, La Casera, entre muchas otras. También es tutor y fundador de Canal Z, realiza formaciones online sobreescritura de guiones de cine.



Ha sido seleccionado en el FICMA por su largometraje independiente Fuera de fecha (2018). Semifinalista del concurso de guion de largometraje por Filmarket Hub y semifinalista en Evolution Mallorca International Film Festival con La masacre de los Alexander (2020). Ganador en el festival Sriptify y ganador en el FICCH por el guion El traje de charro ’(2022). Ahora se encuentra desarrollando el guion de largometraje Hijos compartidos. ‘Lady Secret’ de Alejandro Fernández

Desirée, una joven estudiante de podología, entra a trabajar como dependienta en una zapatería turolense. Ella y el propietario, Manuel, parecen tener poco en común, pero no tardarán en descubrir que ambos son, el uno para el otro, la horma de su zapato.



Alejandro Fernández Otero (Madrid, 1998) es graduado en 2020 en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alcalá, y titulado con el Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Actualmente, además de estar realizando su tesis doctoral sobre los sistemas de producción de las plataformas y la lógica interna que las rige, se encuentra estudiando el tercer y último curso en la ECAM, dentro de la especialidad de Dirección Cinematográfica.



Su último cortometraje Amour d´Hiver ganó el premio a mejor cortometraje en el Certamen Reyes Abades de Torrejón de Ardoz y también estuvo nominado en la última edición del Notodo Filmfest, entre otros festivales. Narra la historia de un chico que recuerda las Navidades en las que se declaró a su mejor amiga. Estos días tiene previsto rodar su siguiente cortometraje, No vuelva usted mañana, una historia basada en el universo de Kafka, que supondrá el trabajo de fin de diplomatura en la ECAM. ‘Retales’ de Helena Navarro e Ignacio Jarilla

Las relaciones entre madre e hija pueden ser difíciles. Es el caso de Mercedes, una joven que intenta buscar su propio camino a pesar de que su madre vive por y para vigilar sus pasos.



Mercedes es lo único que tiene Madre, desde que quedó viuda su vida ha sido su hija y coser. La relación se vuelve más conflictiva con la llegada de Aurora a la vida de Mercedes como una nueva amistad que sirve de vía de escape. A medida que la amistad entre Mercedes y Aurora avanza, la madre de Mercedes se sumerge en un torbellino de paranoia y delirio, convencida de que su hija la ha traicionado y que Aurora está conspirando en su contra. Esta historia explora los rincones más oscuros de la mente humana, poniendo a prueba los límites de la cordura y la devastadora influencia de los celos. Un viaje a través de los peligrosos laberintos que pueden llegar a ser las relaciones familiares y la búsqueda de la libertad personal.



Retales es un cortometraje que responde a la película ‘Él’ desde otro punto de vista. Buscamos navegar entre los límites de los celos y ver hasta dónde pueden llegar, en este caso, entre la relación madre-hija. Nos adentramos en otra tipología de celos pero marcados por un mismo patrón: un personaje se siente amenazado porque alguien le arrebata algo (o más bien alguien) que le pertenece y sus acciones son promovidas por esos sentimientos irracionales que le conducen hasta la locura. Es esa creencia inamovible para el personaje la que desencadena patrones tóxicos hasta desembocar en un brote paranoico.



Helena Navarro Guillén (Teruel, 1999) es licenciada en Comunicación Audiovisual y Escritura Creativa. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la escritura en diversos formatos, ha publicado en DIARIO DE TERUEL y en la Revista Cabiria. Cuadernos turolenses de cine.



Recientemente, ha lanzado su primer libro, titulado Nómada de tu propia vida, una colección de relatos bajo el sello editorial Talón de Aquiles. En el ámbito cinematográfico, ha desempeñado diversos roles como auxiliar de dirección en la película El árbol y el ruiseñor dirigida por Miguel Ángel Lamata, auxiliar de producción en After dirigida por Oliver Laxe, y participó como auxiliar de producción en la cuarta edición del Rally Desafío Buñuel. Además, en 2024, ha colaborado con la productora Imago Entertainment como copy writer en el spot Teruel, donde nacen las estrellas y el anuncio navideño del Centro Comercial Torre Outlet de Zaragoza. En la actualidad, Helena Navarro trabaja en el Cine Maravillas y ofrece talleres de escritura creativa en La Fermosa.



Ignacio Jarilla Fernández (Teruel, 1997) es un realizador audiovisual afincado en Córdoba. Estuvo trabajando con La Barbería Films durante la preproducción de La casa en el árbol de Luis Calderón, colaborando también en el guion, y más recientemente como auxiliar de producción en After de Oliver Laxe, además de haber participado en diversos concursos de cortometrajes en Andalucía tales como el Certamen Audiovisual de Cabra.

Importantes premios

La relación de galardones en esta edición consistirá en un Primer Premio dotado con 4.000 euros, además de 1.000 euros de alquiler en Welab para el equipo ganador. Así mismo, este equipo quedará seleccionado para su participación en el Desafío Buñuel de México, que tendrá lugar en la ciudad de Tepic, Nayarit. La organización mexicana costeará el viaje y el alojamiento a dos de sus miembros y el resto del equipo se completará con profesionales locales o si quieren participar más integrantes, deberán costearse ellos mismos el viaje. El Palmarés se completará con un Premio del Público dotado con 1.000 euros de alquiler en Welab, y diversos trofeos que reconocerán a los ganadores de las diferentes categorías.



El rally Desafío Buñuel es una iniciativa de promoción social, turística y cultural que nace con la finalidad de estimular la creación cinematográfica y la difusión de la ciudad de Teruel, y está convocado por Fundación Amantes de Teruel y Gobierno de Aragón como patrocinador principal, así como por Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Teruel, Fundación Ibercaja, Caja Rural de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Comarca de la Comunidad de Teruel, Teruel Film Commission, Fundación Aisge, Grupo Tena, Renfe, Canon y WeLab, entre otras entidades.