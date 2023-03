Emilio Martínez-Lázaro rodará ‘El hipster’ en La Fresneda y Fuentespalda por el director

El escritor, periodista y guionista zaragozano de ascendencia turolense Daniel Gascón supo dar en 2020 con la clave cómica de la despoblación con Un hipster en la España vacía (Random House), una divertidísima novela que exploraba el concepto del neorural con el personaje de Enrique Notivol, un urbanita de libro que emigraba a La Cañada de Azcón, un pueblo turolense ficticio, empeñado en meter con calzador todas las moderneces de la capital. Netflix se hizo con los derechos para adaptar a la televisión una novela que en 2021 vio publicada su secuela, La muerte del hipster. Pero finalmente será Amazon quien llevará la historia a la gran pantalla, con un largometraje que dirigirá nada menos que Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos, El otro lado de la cama).

-Si alguien puede repetir el éxito del libro en el cine, ese es Martínez Lázaro, ¿verdad?

-Emilio Martínez-Lázaro es un estupendo director de comedia, el mejor para esta película, que tiene el mérito de haber sabido hacer comedias populares que no caigan en la chabacanada, a lo largo de mucho tiempo. Él es capaz de hacer de El Hipster una película muy divertida, que haga reir a la gente, y que al mismo tiempo tenga diferentes niveles de lectura. Para mí además es un director especial porque ha trabajado con grandes guionistas. Con David Trueba hizo Amo tu cama Rica o Los peores años de nuestra vida, que fue el primer guion de cine que leí en mi vida, cuando vivía en Urrea de Gaén. Adaptó Carreteras Secundarias de Ignacio Martínez de Pisón, con quien luego hizo Las 13 Rosas, y después hizo 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, extraordinaras con Borja Cobeaga y Diego San José.

-¿Cómo marcha la preproducción de la película?

-No estoy muy al tanto porque de eso se encarga la productora La Zona, aunque yo he leído una versión muy avanzada del guión, escrita por Daniel Castro, un buen guionista que ha trabajado proyectos muy buenos, como la comedia Ilusión, que dirigió el mismo. Está hecho con mucho humor e inteligencia.

-¿Usted no participa en la película como guionista?

-No, aunque me pasaron la versión del guion, la leí e hice algún comentario, podríamos decir que como supervisor no vinculante. Un escritor siempre tiene una tendencia de exigir fidelidad a su texto, pero eso a mí me parece una tontería. Simplemente hice alguna sugerencia muy puntual y superficial... pues no sé, alguna palabra que yo sé que se diría de otro modo en Teruel, por ejemplo. La verdad es que el guion que me pasaron ya estaba muy pensado y bien escrito.

-No le gustaría tener mayor control sobre la película?

-No. Adaptar una novela al cine significa que dejas que otras personas actúen sobre tu obra para construir otra diferente, escrita en otro lenguaje. Yo he contado mi historia y ahora tengo ganas de ver cómo Martínez-Lázaro cuenta la suya.

La primera novela de la saga fue publicada en 2020 por Random House

-Es un tópico muy cinematográfico el escritor que sufre y se rebela por ver su novela destrozada por el cine...

-Supongo que puede ocurrir, que un guion destroce la trama o las claves de un libro y su autor se sienta mal, pero yo creo que el cine es una obra autónoma, por mucho que esté basado en tu libro. Que se fijen en ti ya es suficiente halago como para encima molestar. Cobras algo de dinero, cedes los derechos y si la peli es buena y funciona va a ser muy bueno para tu libro, sin importar tanto que sea o no sea fiel a tu texto. Quizá yo lo vea más así porque provengo del cine, pero en realidad todo el mundo tenemos ya cierta cultura del espectador, y todos empezamos a tener claro que el cine y la novela son lenguajes distintos que piden y ofrecen soluciones diferentes. La peli no tiene que imitar el libro. Habrá cosas que te gusten más o menos, pero incluso en el cine pueden encontrar soluciones que resuelven algunas cosas mejor de lo que se pudo hacer en la novela. El director de cine tiene que tomar decisiones que el lector no ha tomado, y eso no puede ser de otro modo. En el libro, por ejemplo, hay una pequeña trama romántica, que en el guion de cine cobra más fuerza porque las películas suelen ser más narrativas... pero cuando leí el guion mi sensación fue que es el que yo habría escrito, seguramente con mucha menos pericia y fortuna que Daniel Castro.

-En realidad el cine le da más que le quita a la literatura.

-Además mi libro tiene muchas referencias al cine, homenajes, guiños, aparecer rodajes y secuencias muy concretas de películas parodiadas... así que me hace mucha ilusión que, de algún modo, la historia vuelva a ese género. Y la comedia es muy agradecida y tiene algo que no puede dar la literatura. Que muchas personas estén juntas en una sala de cine, compartan el mismo chiste y se contagien unos a otros la risa es algo mágico. Si eso ocurre con esta película y yo tengo algo que ver con ello me parecerá maravilloso.

-¿Cómo se imagina ‘El hipster’ en el cine? Yo no puedo evitar pensar en una La ciudad no es para mí pero al revés...

-Cuando empezaron a salir algunos de los capítulos iniciales del libro en la revista Letras Libres, Ignacio Martínez de Pisón fue el primero que me dijo que la historia lo tenía todo para ser una buena serie o una buena película... no tenía precisamente el referente de La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria, pero lo cierto es que desde entonces me lo han sugerido y sería una inversión muy graciosa, con otro aragonés como Martínez Soria. También es verdad que, puestos a imaginarme la película, como ya has visto el cine de Martínez-Lázaro y lo conoces, te la imaginas como una de sus comedias. Evidentemente, la historia se podría adaptar de muchas maneras posibles, cada director con la suya propia.

-¿A quién se imagina interpretando a Enrique Notivol?

-No será fácil encontrar al actor ideal, porque tiene que ser irritante y entrañable al mismo tiempo. Supongo que es lo habitual, pero sabiendo que el director es bueno, tengo la sensación que el éxito de la película dependerá mucho del actor protagonista.

-La película estará ambientada en Teruel, ¿pero se rodará en la provincia?

-Podría ser rodada en muchos sitios, pero se hará en La Fresneda y en Fuentespalda, y a mí me hace especial ilusión por las raíces maternas turolenses de mi madre, que incluso tenía familia en La Fresneda. Además eso nos da ventajas porque, en mi caso, manejo bien el lenguaje propio de Teruel o su ambientación. La Cañada es un pueblo ficticio que mezclaba muchas cosas de pueblos reales que yo conocí, y en ese sentido, aunque no era estrictamente necesario, me parece especialmente acertado que se ruede en Teruel.

-¿Puede ocurrir que que la película sobreexplote el concepto de paleto y ridiculice la vida rural?

-Creo que no hay ningún peligro de que la población rural de la película aparezcan como palurdos, como motivo de risa. De entrada en la historia la parodia principal se realiza sobre el hipster, y en ese sentido todo será exagerado, su tono será el de la caricatura. No creo que haya que mirarla con suspicacias. Admito que cuando escribí el libro yo mismo tenía ese reparo, pero precisamente en los pueblos ha sido dónde más se ha disfrutado el libro y donde más se han reído, identificando todos los topicos que aparecen en la novela con sus propias experiencias personales. En ese sentido el tono del guion me parece muy acertado, porque se ríe de muchas cosas distintas, sin ser agrasivo con ninguna de ellas.

Escritor de novela, ensayo y guion de cine y televisión

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981), que acaba de tener a Carmen, su tercera hija, es un escritor, guionista y periodista que estudió Filología Inglesa e Hispánica. Vivió buena parte de su infancia en diferentes pueblos de la provincia de Teruel, debido al trabajo de su madre. Ha publicado La edad del Pavo, El fumador pasivo, La vida cotidiana, y una memoria familiar, Entresuelo. En 2018 lanzó el ensayo El golpe posmoderno: 15 lecciones para el futuro de la democracia, y en 2022 publico Fake News. Como acabar con la politica española. Su proximo libro sera el libro de relatos El padre de tus hijos. Un hipster en la España vacía salió en 2020 y un año después vio la luz La muerte del Hipster.

Gascón es editor de la web de la revista Letras Libres, escribe guiones de cine y televisión y colabora habitualmente con periodicos como El Pais como columnista.