Fragolino edita ‘Por los cerros anda y el agua nos manda’, de Beatriz Royo

Por los cerros anda y el agua nos manda es el título del libro que da inicio a la colección sobre leyendas del Bajo Aragón con el que la editorial alcañizana Fragolino vuelve a la carga tres años después de la última edición. Escrito por Beatriz Royo Molinos e ilustrado por Violeta Pellicer y Raquel Arnedo, la obra narra la leyenda de la Virgen de Pueyos, patrona de Alcañiz. Se presentará esta tarde (20 horas) en la Librería Santos Ochoa de la capital del Bajo Aragón, puede adquirirse en librerías y papelerías de la localidad y contará con un punto de distribución especial al lado del Santuario de la Virgen de Pueyos, el próximo 9 de septiembre, día de la romería que se realiza anualmente. Todos los ingresos obtenidos con el libro serán entregados a la Asociación Española Contra el Cáncer en Alcañiz.

Portada del libro de Beatriz Royo editado por Fragolino

La alcañizana Beatriz Royo es la autora de la adaptación de la leyenda y la impulsora del proyecto, ya que Por los cerros anda y el agua nos manda pretende ser el primero de una serie de libros que recojan y divulguen las leyendas más características del Bajo Aragón a un público infantil. Sergio Grao, fundador y propietario de la editorial Fragolino ha recogido el guante. Desde su creación en 2015 Fragolino ha publicado obras como Poesía líquida de Víctor Guiu, El sumiller de Quiepio de Llano, de David Giménez Alonso o Angelina Jolie & me y otros relatos, del mismo autor. “En Fragolino publico lo que nos apetece en cada momento, no seguimos ninguna línea en particular y en general lo que me gusta es apoyar a los autores”, afirma Grao, que comparte la visión de Beatriz Royo según la cual algunas de las leyendas o narraciones identitarias del Bajo Aragón comienzan a perderse entre el público más joven, “por lo que me pareció buena idea lanzar este libro, que además es solidario con la AECC en Alcañiz”.

Violeta Pellicer y Raquel Arnedo son las autoras de las ilustraciones del libro

Será además el primer volumen ilustrado que publique Fragolino, gracias al trabajo de Violeta Pellicer y Raquel Arnedo, artistas también de Alcañiz. Se trata de un libro sencillo de formato infantil, con algo menos de 20 páginas, del cual se han impreso 500 ejemplares. La idea es que tenga buena acogida durante la romería a la ermita de la Virgen de los Pueyos del 9 de septiembre, ya que el precio es prácticamente simbólico, 5 euros, y además serán íntegramente donados a la Asociación Española Contra el Cáncer de Alcañiz.

El objetivo es dar continuidad al proyecto. Beatriz Royo ya está trabajando en el siguiente, sobre la Hoguera de Castelserás -de donde desciende la alcañizana- y podrían seguir publicándose de forma anual nuevos ejemplares de la serie, “con otras leyendas como el Milagro de Calanda, con historias que están muy arraigadas al territorio y que los niños empiezan a no conocer”.