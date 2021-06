La Escuela Municipal de Música de Teruel hace un balance positivo de un curso marcado por la pandemia

La Escuela Municipal de Música “Antón García Abril – Ciudad de Teruel” finaliza el curso con un balance muy positivo ya que, a pesar de todos los condicionantes impuestos por la pandemia de coronavirus, las actividades se han desarrollado casi con normalidad.

El director de la escuela, Antonio Civera, ha destacado la importancia de las nuevas tecnologías para poder continuar con las clases, de manera que quien no podía asistir presencialmente tenía la opción de seguir la clase online en directo.



“Se va a mantener en el futuro ya que si por cualquier cuestión alguien no puede venir un día a clase, la puede hacer desde casa y no la pierde”, ha indicado. Civera agradecía la implicación tanto del profesorado como de los alumnos y sus familias en este curso tan complicado.

Aunque en los últimos meses ya se han podido realizar actividades de grupo en la Plaza de Toros, se ha considerado que este año no es oportuno celebrar el tradicional festival de fin de curso, esperando que sí sea posible el año que viene. “Sí que llevamos idea de hacer un concierto con la Banda de Música Santa Cecilia e invitar a los chicos de la banda de la escuela a interpretar una obra, y quizá ése sea el punto final de este curso”, ha avanzando.

Audiciones



Se han realizado algunas audiciones en la escuela con alumnos del centro como público, y también otras con un aforo muy limitado de padres, con todas las medidas de seguridad.

Civera también ha resaltado la importancia del asociacionismo durante este curso entre las escuelas de música de distintas ciudades, lo que les ha permitido compartir experiencias para resolver situaciones que ya se habían dado en otro centro.

La pandemia ha hecho que este curso la matrícula haya bajado en torno a un 10%, sobre todo entre los alumnos de menor edad. Aún así, más de 500 alumnos han asistido a la escuela, y las previsiones para el curso que viene indican que se recuperará buena parte de ese alumnado una vez mejore la situación sanitaria.

Inscripción online



El plazo de inscripción para los alumnos de la escuela se prolonga hasta el 11 de junio, mientras que los nuevos alumnos podrán matricularse hasta el 18 de junio.



Aunque también se atiende de manera presencial, se recomienda realizar la matricula online a través de la página web de la escuela, ya que el procedimiento es muy sencillo, según ha indicado el jefe de estudios, Sebastián Guitarte. A la escuela asisten alumnos desde los 4 años y también adultos, uno de ellos de 85 años.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha resaltado que esta escuela es un centro de formación de calidad “referente en Aragón y en España” a la vez que ha agradecido su colaboración en diferentes actos que se celebran en la ciudad a lo largo del año.



Méndez también destacaba “el gran esfuerzo que ha hecho el equipo directivo este año durante la pandemia, adaptándose al protocolo sanitario en las diferentes fases” por lo que felicitaba a toda la comunidad educativa y les animaba a seguir en esa línea, confiando en que las condiciones sanitarias mejoren “para que el curso que viene puedan trabajar más libremente”.

El concejal de Educación, Javier Domingo, también ha felicitado al equipo directivo y al profesorado, agradeciéndoles el trabajo y la implicación que han mostrado este año tan difícil.



“Nunca han tirado la toalla, sino todo lo contrario, han dado un paso adelante y sobre todo nos han dado esa ilusión por la música y la cultura que caracteriza a la escuela”, ha indicado, señalando que este centro es una parte “imprescindible” en la cultura de Teruel.



“No han perdido la ilusión sino que se han puesto a trabajar, se han reinventado, han arrimado el hombro como el que más para que el curso saliera adelante, y eso es de gradecer”, concluía, animando a todos los interesados a divertirse aprendiendo música, inscribiéndose en la Escuela de Música.