La Feria de Abril reúne a cientos de personas en la plaza de toros de Teruel

Cientos de personas están participando este fin de semana en los actos festivos organizados por la Casa Regional de Andalucía en la plaza de toros de Teruel con motivo de la Feria de Abril, que la noche del viernes al sábado reunió a un millar de asistentes y una cifra similar se esperaba durante la pasada noche. Los organizadores destacaron la acogida que están teniendo los actos promovidos por una de las asociaciones culturales más dinámicas de la ciudad, una casa regional que cuenta con cerca de 200 familias asociadas, la mayoría de ellas turolenses pero con el mismo espíritu y alegría andaluza como si fuesen del sur.



“A beber y a bailar”, invitaba a mediodía de del sábado el Coro Al Andalus de la Casa de Andalucía durante la degustación de un salmorejo para el que se prepararon 500 raciones, después de que las calles del Ensanche se empapasen de la alegría de la Feria de Abril con el desfile de caballistas y carretas que recorrieron el barrio, y que volvió a repetirse por la tarde en el parque de Los Fueros, aunque con menos participantes.



Durante todo el día no pararon las actividades desde que en la noche del viernes se abriese el recinto del ferial en la plaza de toros. Las puertas de la Feria volverán a abrirse a las once de la mañana del domingo con sevillanas, rumbas y bailes, además de un parque infantil, después de que durante toda la jornada del sábado actuaran a lo largo de todo el día el Coro Al Andalus, los grupos de baile de la Casa de Andalucía, y el grupo Azabache, además de contar con discomóvil por la noche.



Poco antes del mediodía, después de que carretas y caballistas recorriesen las calles del Ensanche anunciando con su presencia la Feria de Abril para aquellos que todavía no se habían enterado, la plaza de toros se iba llenando de gente, a pesar de que el sol picaba con fuerza ya a esa hora, para disfrutar del coro y de los bailes que en ese momento empezaron a sonar en la carpa instalada en el coso taurino, y al que siguió una comida de hermandad.



Ángel Guzmán, uno de los miembros del Coro Al Andalus, entre los más veteranos de la Casa Regional de Andalucía de Teruel, recordaba que se creó en 1982 y que aunque él no llegó a ser socio fundador, entró al poco tiempo porque el primer presidente era de Huelva y le pidió que se incorporase para cantar. Pese a no ser andaluz, sino madrileño y sin raíces del sur que le consten, Ángel se empapó del gracejo andaluz y empezó a cantar fandangos como el mejor, algo que sigue haciendo hoy. Como él, muchos de los socios de la Casa de Andalucía no son andaluces pero aseguran que se sienten atraídos por esta cultura y por la alegría que mueve sus celebraciones y bailes. De hecho, tanto el coro como los grupos de baile son de los más activos que hay en la ciudad y reciben de forma continua nuevas peticiones para poder incorporarse a ellos. La directora del coro, Teresa Abril, comentó que son como una gran familia y eso es lo que los une.



La nueva presidenta de la Casa Regional de Andalucía de Teruel, Laura González, aseguró que era un “placer” poder organizar actos como la Feria de Abril para que los turolenses se sumen a esta fiesta andaluza como una manera de “devolver el cariño que la ciudad de Teruel nos aporta siempre porque nos invitan a todos los actos”.



Comentó que “aunque no seamos andaluces muchos de nosotros, y aunque no se sepa bailar o no tengas vestido, lo importante es disfrutar, ponerte una flor en el pelo y a bailar, que eso puede hacerlo todo el mundo porque se baila con el corazón, con el alma y con el sentimiento”.



A pesar de que la inmigración andaluza a Teruel no es muy alta, la Casa Regional es muy numerosa porque muchos socios son turolenses que sienten como suya esta cultura, “y de hecho está aumentando cada vez más el número de socios, porque el baile y las sevillanas le gusta a la gente y a través de las clases de baile se está incrementando el número de personas que forman parte de la casa, y lo mismo nos pasa con el coro, que nos ven cantando en actos de Teruel y se animan a entrar”. Aseguró que son cerca de doscientas familias las que forman parte de la Casa Regional y que en los actos la participación es multitudinaria, puesto que la noche del viernes al sábado contaron cerca de las mil personas, mientras que el sábado numeroso público salió a las calles para ver el desfile de caballistas y carretas “como si fuera la cabalgata de Reyes”.



Rosa Sánchez, miembro de la junta directiva, comentó que la música andaluza hace “correr por las venas una cosa diferente que cuando oyes otras músicas que no han nacido aquí”. Consideró que eso es lo que les une, porque “la música es universal y la buena nos gusta a todos como es la andaluza, que rompe fronteras, puesto que el flamento es patrimonio inmaterial de la humanidad, por algo será”.