Las artes escénicas llenarán las calles y plazas de Mazaleón en la IX Nit en Blanc

Las calles y plazas de Mazaleón volverán a llenarse de artes escénicas con la IX edición del Festival La Nit en Blanc, organizado por la Associació La Nit en Blanc de Massalió, que se celebrará el sábado 20 de julio.



Como es habitual en esta iniciativa, a lo largo de la tarde y la noche del 20 de julio se podrá disfrutar de espectáculos de todo tipo. Este año los asistentes podrán disfrutar con el espectáculo de calle familiar Safari de la compañía La Baldufa que ha obtenido diferentes premios vinculados a su contenido educativo y de carácter familiar; con el circo aéreo a ritmo de música disco de la obra Shake ! Shake ! Shake! de la Compañía Pakipaya, que lleva más de 900 representaciones en 12 países diferentes y que ha sido reconocida con los premios Clap (Tenerife 2012), Mirabilia (Itália 2012), Zirkòlika (Barcelona 2012), Miramiro (Bélgica 2013) i Kremnica (Eslováquia 2016); con la actuación de la actriz de Alcañiz Lydia Vera que hasta el momento no ha desvelado su propuesta para esta IX Nit en Blanc de Mazaleón; con la danza urbana de la escuela Urban Dance Terra de Teruel, que vendrá desde la capital provincial para hacernos una exhibición de diferentes tipos de baile vinculados a las últimas tendencias de la música urbana; con el monólogo intimista con tono humorístico del reconocido actor catalán Sergi Cervera que ha participado en producciones audiovisuales como Polònia, El Cuerpo en llamas, La mirada de Fiona, Hospital Central o Tocats pel foc, entre otras; con la música festiva y bailable de Siderland que participaron en la edición 2023 del Benidorm Fest con la canción Que esclati tot i han colaborado con Vicco en Nit vuitantera; y con las chispas, la luz y el fuego de los Diables d’Alguaire, que serán los encargados de cerrar la fiesta.



“Siempre decimos que intentamos elaborar una programación para todos los públicos en la que cada personas pueda encontrar una propuestas que le guste”, apuntaron en una nota de prensa desde la organización, que también destacó que “aunque cada vez resulta más complicado poder acceder a espectáculos de primer nivel debido a las limitaciones económicas de un festival tan pequeño como el nuestro, pensamos que en esta edición hemos conseguir un cartel que nos parece espectacular y quizás más equilibrado que en ediciones anteriores”.



Si el año pasado la música tuvo una gran presencia, este año el teatro será el principal protagonista. “Para nosotros la variedad y que el festival sea dinámico es muy importante. Esto tiene como consecuencia que, aunque la estructura del evento es más o menos la misma, el contenido va variando; y en esta edición el teatro, en todas sus variantes, es el ingrediente principal. Tanto Shake ! Shake ! Shake! como Safari son dos obras con mucho recorrido, muy premiadas y muy reconocidas que triunfan allá por donde pasan, y, por eso, pensamos que son una apuesta casi segura. Además, que un actor como Sergi, que casi todos hemos visto en el Polònia de TV3 y que puedes ver en series de Netfilx, venga a hacer un monólogo dentro de una propuesta humilde como la nuestra, también nos parece destacable”, aseguraron desde la Associació La Nit en Blanc de Massalió.



Como señalaron desde la organización, la estructura del festival se mantiene como el año pasado cuando ya se retrasó ligeramente el inicio para evitar las altas temperaturas. Así, la primera actuación tendrá lugar hacia las 8 de la tarde, el tapeo será más o menos sobre las 9 de la noche y las actuaciones finalizarán alrededor de las 5 de la madrugada. Gastronomía

En el ámbito gastronómico, aquellas personas que compren la pulsera del festival (que se puede hacer físicamente en la Papelería de Mazaleón, en la sede de la Comarca del Matarraña y en la barra de la Plaza Mayor el día del festival; también existe la posibilidad de comprarla por Bizum en el 667 53 93 50 y recogerla el día del festival) podrán reponer fuerzas con la cena popular. Este año la organización ha preparado tapas de tartar de fuet, ensalada de pasta, xirigol, fricandó y un postre tradicional del territorio. Estas recetas irán acompañadas de los siguientes vinos: Serra de Cavalls Blanc, de Serra de Cavalls (El Pinell de Brai), La Bacchanal -Blanc, de La Bacchanal Grape Grovers (Batea), Envido, de Lagar d’Amprius, (Calaceite), Danica tinto, de Danica Vinos (Batea) y mistela de Bodegas Crial (Lledó).



Un año más, la organización ha apostado porque todos los envases sean compostables o reutilizables, y por separar todos los residuos del festival de forma que puedan ser reciclados. “El año 2019 decidimos que teníamos que apostar por un festival lo más sostenible posible. Por eso habrá contenedores para los diferentes residuos”, dijeron des de la organización, que también apuntó que “nos gustaría que todas las

personas asistentes hiciesen un esfuerzo para que se pueda reciclar una mayor cantidad de residuos. Con un poco de atención es muy fácil hacer lo bien”. Como novedad en este aspecto, desde la entidad se afirmó que “después de pensarlo mucho hemos decidido que este año no se darán vasos del festival porque ha llegado un punto en el que creemos que ya no es sostenible que en cada actividad se repartan vasos reutilizables. Por eso, pedimos a la gente que se traiga de casa cualquier vaso reutilizable de 40 cl, sea de las fiestas del pueblo, de otro festival o de cualquier otra fiesta. Pensamos que no vale la pena hacer más vasos cuando todos tenemos un montón acumulados en casa”.



Igual que en ediciones anteriores, la entrada a los espectáculos es libre, pero desde la organización apuntan que “con la compra de la pulsera no solamente se accede a la degustación de tapas, sino que también se financia el festival” y que “también se puede colaborar comprando las camisetas o las sudaderas de esta edición”. Además, la organización también apuntó que “somos un festival muy pequeño y queremos mantener la entrada libre, pero también es verdad que necesitamos el apoyo de todo el público y de las personas que colaboran para poder mantener económicamente un acto de estas características”.



Finalmente, desde la entidad organizadora se invitó a todas aquellas personas amantes de las artes escénicas, o que simplemente quieren pasar una tarde-noche diferente, a ir hasta Mazaleón para participar en una noche mágica en la que que reirán, bailarán y disfrutarán mucho. "Nosotras les esperamos con los brazos abiertos”, afirmaron desde la organización.