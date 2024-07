‘Lo Capitano’ consigue el premio al Mejor largometraje del Festival Buñuel Calanda

La película italiana Lo Capitano” de Mateo Garrone se alzó el viernes por la noche con el premio del público al mejor largometraje de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda, mientras que Cristina García Rodero: La mirada oculta, dirigida por Carlota Nelson, consiguió dos premios: el del público como mejor documental y el que concede Aragón TV dotado con 900 euros.

La gala final de esta edición del Festival Internacional de Calanda, en la que se rindió homenaje a la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Cannes Classic, también premió a la palestina The present, de Farah Nabulsi, que se hizo con el premio del público al mejor cortometraje.

Lo Capitano, dirigida por Mateo Garrones, fue la gran triunfadora de la noche de gala calandina, al hacerse con el premio a mejor largometrajes de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda.

El filme italiano, que ha ganado en diversos festivales del mundo y fue nominado a los Premios Oscar y a los Globos de Oro este año, cuenta la historia de dos inmigrantes africanos en su camino para llegar a Europa. Los papeles principales fueron interpretados por los actores aficionados Seydou Sarr y Moustapha Fall.

En el marco de la gala de clausura, celebrada en el Castillo de Calanda, Mateo Garrone, agradeció en un video al certamen y al público el galardón obtenido. “Gracias a Luis Buñuel, que es uno de los realizadores más importantes para mí”, enfatizó el cineasta, guionista y productor italiano.

La entrega de galardones reunió a varios cientos de personas en el Castillo de Calanda



Otro segundo gran galardón fue para Cristina García Rodero: La mirada oculta, película dirigida por Carlota Nelson, que consiguió dos premios, el del público como mejor documental y el que concede Aragón TV y que ha contado este año con una dotación de 900 euros. Hay que señalar que Cristina García Rodero: La mirada oculta es el primer y único filme que se realiza sobre esta fotógrafa española y en él su directora se adentra en su proceso creativo, ofreciendo una mirada privilegiada sobre la artista.

El productor y distribuidor Emilio Oliete, jefe de ventas de Wanda Films, empresa que distribuye la película, recogió el galardón en nombre de Carlota Nelson, la directora de la película, que no pudo asistir a la gala final del Festival. Aún así, Nelson envió un video en el que lamentó no poder esta en Calanda para la recogida del premio: “Qué pena no poder estar ahí con ustedes, bajo el cielo estrellado, en un castillo que no es castillo; este premio me llena de orgullo y alegría, es el festival donde mejor me lo he pasado, donde más he aprendido y compartido; mi trabajo solo tiene sentido cuando se comparte, así que estoy feliz, feliz”, enfatizó la directora.

Hugo Villa, director de la UNAM, recibiendo su reconocimiento

The present

La palestina The present, de Farah Nabulsi, quien en su momento fue presentada por Ibrahim Albiat, de la Casa Palestina de Zaragoza, consiguió el premio del público al mejor cortometraje. La cinta trata de Tusef que, en su aniversario de boda, viaja junto a su hija a Cisjordania para comprarle un regalo a su mujer y madre, respectivamente, pero entre soldados, calles segregadas y puestos de control, no será sencillo ir de compras.

En esta XIX edición, el Festival ha rendido homenaje en su gala de clausura a la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a Cannes Classics, la sección del Festival Internacional de Cine de Cannes que celebra la herencia del cine con el objetivo de resaltar obras del pasado, presentadas con copias nuevas o restauradas .

El director de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa, hizo referencia durante su intervención a la historia de la institución, la cual se fundó con un par de copias, con una duplicadora de los años 40 en más o menos malas condiciones y ahora cuenta con un gran acervo cultural que poder mostrar al mundo. “Este tipo de reconocimientos justo le va poniendo marcas de camino y de tiempo, así que agradezco muchísimo que hayan pensado en la filmoteca que tiene una relación histórica con el archivo Buñuel y por lo tanto con la ciudad de Calanda”, señaló Villa.

José Miguel Espada, director del Festival

Por su parte, Gérald Duchaussoy, director de Cannes Classics, también agradeció el reconocimiento recibido en Calanda, al tiempo que resaltó la labor de los festivales para conectar a nuevos públicos con películas restauradas. Además de hacer hincapié en la importancia de la figura de Luis Buñuel, se refirió a que la sala de proyecciones de Cannes Classics lleva justamente el nombre del genio calandino.

En su turno de intervenciones, el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, destacó que “no tengo palabras para definir todo lo que ha sido esta semana de cine” y adelantó que para el año que viene, con la XX edición del certamen, que coincidirá con el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, se han marcado metas muy ambiciosas. Unas metras que tendrán un objetivo muy claro y que pasará por potenciar todavía más el Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda, según manifestó el primer edil.

Por último, el director del festival, Javier Espada, agradeció a las instituciones y al público que han apoyado esta nueva edición del certamen y subrayó que este año se ha trabajado mucho para hacer un Festival Internacinoal de cine que esté a la altura del cineasta al que da nombre, el gran Luis Buñuel.

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del ICAA, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, Banco Santander y el apoyo de Aragón TV y Canal 22 de México.