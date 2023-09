“Los clubes de lectura promueven socialización, participación y desarrollo comunitario”

Bibliotecaria y documentalista, con gran experiencia en clubes de lectura y cuentacuentos, Eva Morera Gracia es nuestra entrevistada de hoy. “Gracias a mis padres me considero una persona atraída desde muy pequeña por los cuentos y por la literatura, y me parece imprescindible transmitir el amor a los libros a todas las personas, comenzando por las edades tempranas. Por ello he dirigido un club de lectura desde 2011 y sigo realizando cuentacuentos infantiles. Me parece una labor fascinante”. Recientemente ha defendido su trabajo final para el Máster en Consultoría de Información y Comunicación Digital de la Universidad de Zaragoza, en el que ha profundizado sobre los clubes de lectura en el Aragón rural, “poniendo el foco en los roles de las mujeres en cuanto a participación y dinamización”, destaca.

-Usted entiende la lectura como una forma de vida.

-Efectivamente, considero que la lectura es esencial en el desarrollo cognitivo, emocional y social. El libro es lo más espiritual y perfecto que hemos logrado construir, tiene palabras de y para el alma. Leer nos ayuda a tener una vida más plena.

-Bajo el atractivo título de ‘Sheherezade y las palabras violeta’ acaba de presentar su investigación sobre las mujeres y los clubes de lectura en el Aragón rural. Introdúzcanos con la poética del título, por favor.

-Título poético y metafórico: protagonista de Las mil y una noches, Sheherezade es considerada la madre de los cuentos. Ella consiguió salvarse de una muerte segura, gracias a sus historias sin final y las palabras violeta hacen referencia a la mujer. En esencia este trabajo pretende poner en valor el papel que desempeñan las mujeres en los clubes de lectura del medio rural aragonés.

-¿Tiene la actitud de Sheherezade coincidencias con los personajes de Jane Austen o me voy mucho en el espacio tiempo?

-¡Qué bien me conoce! Aunque son distantes en el tiempo, las mujeres ‘austenianas’ también son heroínas. Seguro que hubieran hecho lo mismo en la situación de Seheherazade, pero eso es otra historia.

-Tilda al club de ‘práctica de lectura dialógica’, un encuentro y una experiencia para la conversación a partir de las letras.

-Exactamente, los clubes de lectura son entornos valiosos para fomentar la lectura y el pensamiento crítico, pues promueven la socialización, el sentido de comunidad, la participación y el desarrollo comunitario, y facilitan que personas que comparten intereses similares puedan interactuar en torno a la experiencia de la lectura, comprendiendo y profundizando en el contenido del texto elegido.

-Una realidad alejada de la reunión friki de algunos entusiastas. Además, clubs de lectura en tiempos de influencers.

-Sí, resulta sorprendente que los clubes de lectura sean un tema de interés recurrente en la ficción literaria y audiovisual actual, por ejemplo las series: La sociedad literaria y el pastel de piel de patata o El club de los lectores criminales. Nada más alejado de la realidad. Los clubes de lectura son prácticas culturales muy accesibles y horizontales, al alcance de todas las personas, con independencia de su formación académica, muy extendidas entre quienes desean socializar y conversar sobre libros, además de mejorar su nivel cultural y completar su formación con prácticas educativas no formales.

-Por tanto, ¿qué no debe ser un club de lectura? ¿Por dónde se despista?

-No debe ser una actividad ni demasiado académica ni una mera tertulia intranscendente, ni un grupo cerrado, restringido o sectario. El club de lectura no debería ser una conversación vertical o asimétrica, ni una reunión cuyo centro no sean los libros y la lectura.

-En cambio, ¿cuál es la principal motivación de sus participantes?

-Se dan varias motivaciones para asistir a un club de lectura, fundamentalmente son de tipo cultural, vinculado al amor por los libros y de tipo social, compartir lecturas, entenderlas mejor, profundizar tanto en la biografía de los autores y autoras como en los contextos culturales donde se desarrollan las historias de los libros.

-¿Y, en general, cómo suele ser una sesión tipo?

-Primero se elige un libro para leer de forma individual. Segundo, se cita un día para convocar al grupo con el libro leído y, por último, tiene lugar la reunión que, mayoritariamente, se basa en el coloquio con intervenciones libres y voluntarias conducidas por la persona dinamizadora del grupo.

-Realiza su estudio desde un enfoque multidisciplinar.

-Así es, los principales resultados obtenidos en este estudio son una descripción prospectiva amplia de los clubes de lectura, desde un enfoque multidisciplinar de personas referentes sobre clubes de lectura, atendiendo a cinco ámbitos: 9 personas con experiencia en gestión de clubes o redes de clubes; 4 autores y autoras con experiencia en clubes; 4 personas divulgadoras y comunicadoras; 6 responsables del diseño y dirección de políticas y planes de lectura y por último 5 personas expertas en el estudio académico.

-Y con un análisis detallado de los clubes de lectura el medio rural, suficientemente distinto del de la realidad urbana.

-Sí, en el estudio se han identificado 55 clubes de lectura rurales en Aragón ubicados en localidades con población inferior a 20.000 habitantes y vinculados a las Bibliotecas Públicas Municipales. Lo que ha permitido obtener una visión matizada y diferenciada de la realidad de los clubes de lectura rurales, frente a los urbanos de grandes poblaciones, poniendo en valor sus rasgos propios.

-En cuestiones de edad, dignidad y gobierno, ¿cómo se defienden estos clubes?

-Las personas participantes suelen tener edades comprendidas entre 30 y 60 años. En cuanto a la edad de los clubes de lectura del medio rural aragonés los más longevos datan, según los datos obtenidos, de los años 1990 (Huesca), 1993 y 1994 (Teruel) y 1997 (Zaragoza) y se encuentran en las bibliotecas públicas municipales de Osso de Cinca, Andorra, Alcorisa y la Almunia de Doña Godina, respectivamente.

-Donde la mujer es la gran protagonista, tanto desde la dinamización como en la participación de sus usuarias, con diversidad de roles y funciones.

-Ciertamente, según los datos obtenidos en este estudio, las personas que dinamizan, gestionan y coordinan los clubes de lectura son mayoritariamente mujeres, que además son profesionales de bibliotecas con una experiencia muy sólida, entre 11 y 30 años de trayectoria. En cuanto a las personas asistentes también son, mayoritariamente mujeres.

-Para profundizar en todo ello, usted entrevistó a diversos especialistas con experiencia en gestión de clubes, autores literarios invitados, comunicadores culturales, responsables de su diseño y otros expertos en su estudio teórico-práctico.

-En efecto, la investigación ha sido muy valiosa al poder combinar la reflexión y experiencia que aportan las 28 personas expertas en lectura y clubes procedentes de 7 Comunidades Autónomas de España, sumado al conocimiento de las 55 personas dinamizadoras que gestionan los clubes de lectura del medio rural aragonés.

-Y su trabajo ha contado con la valiosa dirección de la experta docente y doctora Carmen Agustín.

-Así es, Carmen es mi profesora, amiga y una gran profesional que estuvo dispuesta a darme retroalimentación, mejoras y consejos a lo largo de toda la investigación, siendo su grueso durante el mes no lectivo de agosto, lo que aún le da más valor. Compartimos la pasión por las palabras, los libros, las bibliotecas, los clubes de lectura… Desde aquí le doy las gracias por todo su apoyo al haber conseguido este trabajo el reconocimiento de Matrícula de Honor, que no hubiera sido posible sin su generosa ayuda. Gracias también a todas las personas que han colaborado tan amablemente para hacer posible este trabajo.

Teruel, protagonista

-¿Y cómo acostumbra funcionar un club de lectura en el Aragón rural?

-La mayoría de clubes de lectura leen durante el curso menos de 12 textos. Siendo el género preferido la novela, en todas sus especialidades. La selección de textos está determinada por la disponibilidad de los lotes puestos a disposición por las instituciones responsables. En general los clubes de lectura estudiados tienen sesiones de periodicidad mensual, que duran entre 60 y 90 minutos. La mayoría de las sesiones tienen una dinámica basada en el coloquio y las intervenciones de los participantes, mayoritariamente son libres y de forma voluntaria. En la mayoría de las bibliotecas se realizan también otras actividades culturales, las más usuales son los encuentros con autores y las presentaciones de libros.

-En la provincia de Teruel hay 236 municipios, de los cuales 53 tienen biblioteca, casi una cuarta parte. Por ahí se empieza, ¿no es cierto?

-Así es, en la provincia de Teruel encontramos que el 22,45% de sus municipios cuentan con una biblioteca que está dentro del Directorio de la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, con la que hemos realizado esta investigación.

-¿Cómo es la presencia de los clubes promovidos desde la provincia de Teruel?

-Según las respuestas obtenidas, se aprecia una distribución bastante parecida de clubes de lectura en las tres provincias. Concretamente en Teruel hemos obtenido datos de 19 clubes de lectura activos, lo que supone un 34% del total de las tres provincias.

-¿Cuántos clubes fueron identificados? Enumere los turolenses más significativos.

-Atendiendo a la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, se identificaron 19 clubes de lectura en Teruel. Entre los más significativos: Albarracín, Alcañiz, Alcorisa, Calamocha, Calanda, Híjar, Monreal del Campo o Valderrobres.

-¿Qué características podría destacar de todos ellos?

-El estudio permite concluir que, en el medio rural aragonés, los clubes de lectura son recursos fundamentales que contribuyen a generar una comunidad lectora, estrechar las relaciones sociales, enriquecer las propuestas culturales y a mejorar la calidad de vida de sus participantes. Son grupos estables y consolidados de personas adultas, en su mayoría mujeres, cuyas motivaciones son el gusto por la lectura, la conversación, mejorar sus aprendizajes y compartir experiencias. La función de dinamización de estos grupos es fundamental y en buena medida también está desempeñada por mujeres profesionales.

-¿Qué géneros literarios acostumbran a ser los más leídos?

-En general se leen todos los géneros literarios, aunque se prefiere la novela en todas sus especialidades —aventuras, histórica, policiaca, terror, romántica—, seguida en menor proporción por la poesía, el ensayo, el cómic y el teatro.

-¿Cuáles son las variables para hablar de ‘éxito’ de un club de lectura?

-El club de lectura es como un barco que navega en el mar de la ignorancia y la persona que lo dirige además de llevar el timón de la nave, también hace de faro, arrojando luz hacía el conocimiento y la inteligencia, por eso el club de lectura es un éxito en sí mismo.

-¿Con cuántos turolenses contactó usted para la recogida de datos de los y las profesionales que dinamizan los clubes en las bibliotecas públicas?

-Atendiendo a la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, se contactó con un total de 52 personas profesionales, responsables de bibliotecas y dinamizadoras de clubes de lectura de la provincia de Teruel.

-Por la dispersión geográfica en la realidad rural, ¿persisten tras la pandemia los clubes de lectura virtuales? ¿Con qué herramientas digitales cuentan?

-En algunos casos sí que mantienen la sesión mixta presencial-virtual. Las herramientas más utilizadas son: programas de videoconferencia como Zoom, Jitsi Meet y Google Meet. También aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y la red social Facebook.

-Porque un club de lectura en el territorio rural es una gran herramienta de alfabetización, no sólo lectora sino también de otros valores de ánimo y emprendimiento, ¿no es cierto?

-Totalmente, según los datos obtenidos, podemos afirmar que los clubes de lectura en el medio rural tienen una labor fundamental, pues son eje vertebrador, enriquecedor y revitalizador tanto en lo cultural como en lo social. Tejen una comunidad lectora y fortalecen relaciones sociales y mejoran la salud. Pero es cierto que demandan más recursos materiales y más apoyo, porque se precisa personal capacitado y formado para coordinarlos. El alcance de los clubes de lectura trasciende las paredes de las salas en las que se reúnen y sus repercusiones se reflejan en sectores económicos importantes como editoriales, distribuidoras, librerías, turismo, hostelería, y servicios.

-Donde, concluyendo y volviendo a destacar, la mujer suele ser el principal motor y la gran dinamizadora.

-Por supuesto, las mujeres son fundamentales, sin ellas no habría clubes de lectura en España. Además hay que recordar que las mujeres están menos integradas en otras actividades típicas de nuestros pueblos que son mayoritariamente de varones, como algunos deportes o juegos de mesa.

-Usted también destaca la presencia de ‘puntos violeta’ en un buen número de bibliotecas rurales de nuestra comunidad.

-Ciertamente, se recoge la presencia de ‘puntos violeta’ en un buen número de bibliotecas rurales aragonesas, en los que se reúnen fondos bibliográficos escritos por autoras, para destacarlos y ponerlos en valor dentro de la colección.

-¿Qué próximos desafíos, retos y dificultades que tendrá la agenda de los clubes de lectura en los próximos años?

-Desafío, atendiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 17: buscar alianzas, ser espacios de encuentro más allá de los municipios —como las comarcas—, y tejer redes entre distintas instituciones. Reto: disponer de personal con formación específica en dinamización de clubes de lectura. Y para terminar, principal dificultad: se precisan más recursos materiales y más apoyo por parte de las instituciones.