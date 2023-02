Marta Momblant presenta la obra ganadora del último Premi Guillem Nicolau en la Escuela de Idiomas de Alcañiz

Por

La escritora y dramaturga Marta Momblant visitará este lunes la Escuela de Idiomas de Alcañíz para presentar su última novela, Terra Lletra Aigua, que ha sido galardonada con el último premio Guillem Nicolau de literatura en catalán que otorga el Gobierno de Aragón.



La autora presentará su novela inspirada en el Matarranya donde ha vivido en diversas etapas, en concreto en la población de Beceite. Dará algunos trucos sobre escritura al alumnado y junto con Eva Latorre, cantante de coral de Beceite, harán una lectura dramatizada de fragmentos seleccionados.



El acto lo organiza el Departamento de Catalán en el marco de la celebración que promoueve del Gobierno de Aragón del 21 de febrero-Día Internacional de la Lengua Materna declarado por la Unesco. Tendrá lugar a las 18:30 h y está abierto al público en general. Para los que no puedan asistir presencialmente, también lo pueden seguir on line pidiendo el enlace de la videoconferencia a catalan@eooialcaniz.com.



Además del Día de la Lengua, esta actividad inicia también un proyecto conjunto de la Escuela de Idiomas sobre mujeres escritoras que en el caso del Departamento de Catalán se complementará con la visita a la exposición Veus en el Cerç sobre escritoras aragonesas en lenguas propias que se muestra estos días en la Sala de Exposiciones Municipal de Alcañiz y en la cual se encuentra un panel dedicado a la premiada Marta Momblant.



Por otro lado, la segunda actividad programada tiene que ver con la literatura oral. Se quiere rendir un homenaje al trabajo que realizan desde el grupo de Facebook Paraules del Matarranya con una presentación de su trabajo que tendrá lugar on line el miércoles 22 de febrero a las 17:30. Los interesados pueden pedir el enlace a catalan@eooialcaniz.com. Se trata de un grupo de fFcebook muy activo que cuenta con 2342 miembros y publica casi 200 post al mes. Esta actividad se enmarca en la Semana de las Palabras que organiza la Escuela de Idiomas con motivo del Día de la Lengua Materna en los 4 idiomas que se estudian en el centro: inglés, francés, alemán y catalán. Al final de la semana, crearán un gran mural con las palabras favoritas del alumnado en las cuatro lenguas. También presentarán una bolsa que han diseñado para promocionar el multilingüismo con el lema Cada idioma es una modo diferente de ver la vida.