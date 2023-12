Once turolenses firman ‘One’, una exposición de arte de kilómetro cero

Obra en forja de Antonio Córdoba

Algunas de las creaciones en madera de Perropeluka

One es el título de la exposición colectiva de arte turolense que ha abierto sus puertas en el espacio artístico situado en la calle del Salvador 20, de Teruel, inaugurando un nuevo local y dando cabida a esta muestra interdisciplinar que reúne piezas de once creadores. La exposición colectiva, que pretende dar a conocer algunas de las últimas propuestas de artistas de la provincia, podrá visitarse hasta el 5 de enero, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, con el objetivo de impulsar la compra de arte de kilómetro 0 de cara a ofrecer buenas ideas para regalar el Día de Reyes.En esa primera exposición de Espacio Arte One puede verse y adquirirse alguna pieza de artistas como Perropeluka (Carlos Gargallo y Sara González), Makrika , Guada Caulín, Toño Córdoba Llamazares, Diego Arribas, Hascouture Araceli Sancho, Carolina Cañada, Teresa Fabregat, Javier Hernández-Gracia y Elena Castillo.Dividida por secciones correspondientes a cada autor, en la muestra también se pueden encontrar códigos QR que dan acceso a catálogos digitales más amplios de cada uno de los artistas.En el espacio pueden verse y adquirirse láminas firmadas por Elena Castillo, una de las ilustradoras de referencia de la capital, autora de trabajos tan diversos como las ilustraciones del Calendario Pioneras en las tres ediciones anuales que lleva lanzadas; juegos de tablero como Diego e Isabel, creado por Marcos Valle, o El juego de Teruel, de Enric Cervera; exposiciones en el Museo a Cielo Abierto de Cedrillas y otros espacios o intervenciones en citas como el Festival Ilustrado de Teruel o el MIL Festival.También muestra algunas de sus obras más recientes Carolina Cañada, ilustradora y pintura turolense caracterizada por un estilo colorista y tribal, que publicó recientemente la obra Recetas de un grumete junto a Patricia Fernández y también ha participado en varias de las ediciones del MIL Festival de Teruel, con varios murales y obras públicas. Poligonal, Hidráulicos, People, Inside Lines, Tipos, Ojo o The eye show son los títulos de los proyectos artísticos de esta prolífica artista que han girado por diferentes salas durante los últimos años.También se muestran algunos ejemplos de obra gráfica de Javier Hernández-Gracia, artista turolense multidisciplinar que cultiva desde la escultura -la estatuilla que se entrega como premio en la Gala del Deporte Turolense es un ejemplo- hasta la pintura -el diseño que realizó de Segundo de Chomón durante los actos del 150 aniversario del nacimiento del cineasta decoró durante varias semanas la entrada de la plaza del Torico. Además ha promocionado el nombre del diseñador turolense Manuel Pertegaz a través del comisariado de varias exposiciones, la creación de varias iniciativas relacionadas con la moda en Teruel y la publicación del libro Manuel Pertegaz. El hombre que rozó la perfección.Además Guada Caulín, traductora de la lengua de signos y fotógrafa, con abundantes trabajos personales y relacionados con el mundo de la música, y varios libros publicados, aporta alguna de sus fotografías más icónicas.La abstracción también tiene cabida por algunas piezas en pequeño formato de Diego Arribas, pintor, crítico y ex director del Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora.Antonio Córdoba Llamazares, leonés afincado en Teruel, muestra también algunas de sus creaciones en forja de hierro, algunas de las cuales han participado en exposiciones individuales o junto a otros artistas, como la propia Elena Castillo, Teresa Fabregat o Eloy Moreno, en varios espacios desde 2016.Araceli Sancho expone algunos de los sombreros que la han convertido en una referencia en ese ámbito, participando en festivales como el Hat Week de Londres, en la Aragón Fashion Week que tuvo lugar en Zaragoza en 2018 o incluso en el cine, luciendo alguno de sus sombreros en El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam.Teresa Fabregat, por su parte, es conocida por sus diseños de joyería y complementos, que se han lucido también en diferentes exposiciones colectivas como Al hilo de Pertegaz, festival de moda, diseño o artesanía en Teruel, o el salón de la moda y el diseño sostenible Dister, que no pudo ver concluir su primera edición por el confinamiento derivado de la pandemia de covid-19.Además, Makrika es una firma turolense especializada en artículos textiles y accesorios artesanos elaborados a mano, y completa el catálogo de esta exposición One Perropeluka, estudio formado por los artistas y artesanos Carlos Gargallo y Sara González, dedicados a convertir en arte materiales reciclados y objetos en desuso.