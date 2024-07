'Potra salvaje', del turolense Fernando Moreno, la canción que más suena en el vestuario de la selección

Por

La canción más popular en España en estos momentos, Potra salvaje, número 2 en el top-50 de Spotify de canciones más virales en el panorama nacional, no esquiva al fútbol y se cuela de lleno en el vestuario de la selección española, en el que sonará antes del inicio del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania.



La Roja ya tiene canción fetiche para poner en el vestuario antes de cada partido. Como en cada gran torneo, siempre hay una que se erige como una especie de himno particular que, en muchos casos, acaba siendo una suerte de superstición o de ritual.



Y en Alemania, cada vez que alguien pasa cerca del vestuario de los de Luis de la Fuente cuando se acerca el partido, se escuchan los versos de Potra Salvaje, una canción que escribió la segoviana Isabel Aaiún en 2021 y que se ha hecho viral casi tres años más tarde gracias al remix de un conocido DJ turolense, Fernando Moreno, que le dio un toque más 'tecno', acelerando el ritmo.



"¡¡El crossover que no sabías (o sí) que necesitabas!! Isabel Aaiún le canta a la selección española una versión muy especial de su hitazo Potra Salvaje, la canción más escuchada en el gimnasio, el vestuario... ¡¡EN TODAS PARTES!!", publicó este viernes la cuenta oficial de 'X' de la Roja, con un vídeo de la artista cantando su canción vestida con una camiseta de España.



La canción que creó Fernando Moreno se ha vuelto viral en los últimos meses gracias al alcance de plataformas como TikTok, que maximizan la repercusión de cualquier vídeo por su algoritmos. Ahora, no falla en ninguna fiesta.



Tanto que la escuchan Lamine Yamal, Dani Carvajal, Mar Cucurella o Pedri para motivarse antes de un partido o durante un entrenamiento.



Escrita en Segovia, la canción le debe mucho a Teruel: "La única promo que ha tenido la canción son mis actuaciones en Teruel, que la pinchaba siempre que podía porque creía mucho en el resultado. Fue ese público el que empezó a moverla", contó el autor en una entrevista con El Confidencial.



Una canción cuya la letra tiene un fuerte mensaje feminista que ha calado en los oyentes del fenómeno de masas que también está presente en la Eurocopa.