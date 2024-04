Proyección en el Casino de Teruel de 'La guerra es bella', sobre el brigadista estadounidense James Neugass

Numeroso público se dio cita este lunes en el Casino Turolense para ver la proyección del documental La guerra es bella sobre la Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, un acto organizado por el Círculo de Recreo Turolense. El acto fue organizado por Allan Warren, historiador especializado en la Guerra Civil Española y uno de los autores de la película. Se trata de un británico afincado en España desde hace más de quince años, que actualmente vive en La Fatarella, en plenas Terres del Ebre.

Desde allí organiza viajes por los diferentes escenarios de la Guerra Civil por donde anduvieron las Brigadas Internacionales, “porque hay muchos hijos y muchos nietos que quieren visitar estas tierras” y saber por qué sus antepasados se enrolaron en una guerra a miles de kilómetros de sus casas, asegura Warren.

De hecho en esta ocasión Warren visita Teruel acompañado un pequeño grupo de británicos que hoy martes tenían previsto visitar algunos vestigios de la guerra en Cuevas Labradas y Segura de Baños, para marcharse por la noche a Madrid y recorrer escenarios de la Batalla de Brunete. Entre sus acompañantes están Elliot McKelvin y su esposa. McKelvin es el nieto de Alan Kemp, el nombre que utilizó en España un norirlandés llamado Donald Morris, que llegó a España enrolado en las Brigadas Internacionales en agosto de 1937. Kemp murió entre el 8 y el 10 de enero de 1938 -las fuentes no se ponen de acuerdo-, fusilado por el ejército republicano en Cuevas Labradas bajo acusación de intento de deserción. McKelvin y Warren visitan hoy Cuevas Labradas con la intención de solicitar permiso para colocar una placa conmemorativa que recuerde que los restos de Alan Kemp descansan allí.

Documental

La guerra es bella es el título de un documental que se realizó entre 2012 y 2013, y que ya pudo verse en Teruel en noviembre de 2014, cuando fue estrenado oficialmente en ciudades españolas como Huete (Cuenca), Belchite (Zaragoza), Cervera (Lérida), Madrid o Barcelona. Está dirigido por la norteamericana Aelwen Wetherby, y narra el periplo de James Neugass en la Guerra Civil Española entre noviembre de 1937 y abril de 1938, tiempo durante el cual sirvió en las Brigadas Internacionales conduciendo una ambulancia en varios frentes por Madrid, Cuenca y Teruel.

James Neugass fue un idealista que se enroló en la XV Brigada Internacional, conocida como la Brigada Lincoln, para luchar contra el fascismo en España. Durante los seis meses que estuvo en Europa, hasta que fue herido y tuvo que regresar a EE. UU., no dejó de escribir su experiencia en un pequeño diario. Por diferentes razones ese diario no se publicó y acabó perdiéndose. Entre otras cosas, porque los veteranos de la Lincoln prefirieron no hacer demasiado pública su participación en la guerra española, ya que en su país el FBI comenzaba a vigilar a los sospechosos de congeniar con los comunistas, en lo que después derivaría en la Caza de Brujas de McCarthy. Once años después de regresar a su hogar, Neugass murió en 1949 de un infarto cuando su hijo Jim contaba solo dos años.

La existencia de este diario era desconocida hasta 2000, cuando apareció en una librería de viejo de Vermont una copia, probablemente transcrita por un compañero del conductor. Neugass, un pacifista convencido de que detrás de cualquier guerra no hay más que desastres e inhumanidad, lo había titulado La guerra es bella -War is beautiful-, ironizando el verso de poeta italiano fascista Filippo Marinetti, para quien las explosiones eran bellas como “llameantes orquídeas”. Hay que ser zoquete.



Un diario

El caso es que Jim, el hijo de James Neugass, pudo hacerse con el diario y leerlo fue lo más parecido a haber conocido su padre. “Yo sabía que había estado en la Brigada Lincoln, pero nada más. Mi padre era un fantasma para mí”, explicó Jim Neugass cuando estuvo en Teruel en 2014 presentando el documental. “Leer ese diario escrito por mi padre fue como abrir uno de esos libros para niños que cuando los abres emerge un desplegable. Por fin supe por qué había venido a España, supe que mi padre fue un idealista”.

La editorial Papel de Liar editó el libro en 2008 -absolutamente recomendable-, y en 2012 Jim Neugass, una estudiante de postgrado llamada Aelwen Wetherby y la profesora de español Dorothy Eubanks volaron a España, y acompañados por Allan Warren, el que ayer presentaba la proyección, se embarcaron en un viaje a través de los escenarios por donde James condujo Josephine, la ambulancia que trabajó para el hospital de campaña que montó la Agencia Médica Americana para la Defensa de la Democracia Española, y que transportó heridos y muertos entre fuego cruzado por paisajes de Teruel, el Bajo Aragón, Zaragoza, Cuenca y Cataluña.

El filme cuenta con secuencias grabadas durante ese viaje, con filmaciones de época y con testimonios de numerosas personas del terreno. Junto con el libro forma un testimonio imprescindible sobre lo que fue la Batalla de Teruel a pie de trinchera, acerca del terror de quienes la vivieron en primera persona -Neugass tenía pesadillas recurrentes en las que se equivocaba de camino en el laberinto de montes turolenses y acababa en zona franquista, y empleaba buena parte de sus energías en evitar que el motor de su ambulancia se congelara y dejara de ser operativa- y de la indignación de quienes asumían como una tarea propia luchar contra el totalitarismo, aunque fuera muy lejos de sus casas, y no comprendían porque tenían que luchar en una batalla desigual contra el armamento de Hitler y Mussolini sin que las democracias europeas movieran un dedo por evitar el triunfo del fascismo en España.