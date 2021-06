Ventiséis producciones competirán en el Cortometrical Film Fest de Alcañiz

Veintiséis cortometrajes de siete países competirán en la próximo edición del certamen de cine Cortometrical Film Fest de Alcañiz, que se celebrará en la localidad turolense entre el 28 de junio y el 3 de julio.

De las 454 producciones que se inscribieron en esta edición del certamen internacional el comité de selección hizo público ayer el listado de los que competirán en el Teatro de Alcañiz. Se trata de veintiséis trabajos de jóvenes realizadores, de hasta 30 años, procedentes de siete países diferentes aunque con presencia mayoritaria de cineastas españoles, hasta un total de veinte de ellos.

El Cortometrical Film Fest, organizado por el Área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcañiz, con la dirección artística de Thesseo Estudio Creativo, repartirá en la final del 3 de julio un total de 3.000 euros de premios en metálico.

Desde el martes 29 de junio al viernes 2 de julio se proyectarán en el Teatro Municipal de Alcañiz, en sesiones que comenzarán a las 20:00 h., los cortos que forman la Sección Oficial, que también estará accesible a través de la plataforma de visionado digital, Festhome (https://www.festhome.com/), donde se podrán visualizar de manera online en un determinado tiempo limitado y de forma gratuita.

‘Putos mentirosos’, de Alberto Blanco

El sábado, la clausura

El jurado Oficial, formado por Vicky Calavia, Ana Labordeta y Carlos Madrid, decidirá los premiados, que se darán a conocer en la gala de clausura el mismo sábado 3 de julio, a las 20.30 horas.

Además, el festival contará con un Jurado Joven, formado por alrededor de 20 jóvenes alcañizanos, que elegirán el mejor cortometraje joven.

Los asistentes a las proyecciones serán además los encargados de conceder el Premio del Público, que estará dotado con 500 euros. Tras el visionado de cada sesión, se podrá votar al mejor cortometraje de la sesión, y al finalizar las cuatro proyecciones de la Sección Oficial, se baremarán las votaciones, obteniendo el resultado del público.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. Las puertas del teatro se abrirán media hora antes de cada sesión de proyección.

‘Souvenir’, de Cristina Vilches

Cortometrajes de la sección oficial

Bristol de Sergi Merchan

España | 25 min|2020 | Animación, Documental, Experimental, Ficción

Les enfants du rivage (Fireflies) de Amelia Nanni

Bélgica | 19 min | 2019 | Ficción

Joc de Nens (Game of Children) de Rubén Sánchez

España | 18 min | 2021 |Ficción

Yenny (Yenny) de Gastón Escudero Bigurrarena

Argentina | 13 min | 2021 |Documental, Ficción

La almeja (The clam) de Efrain Vizcaino Sierra

Colombia | 13 min | 2020 | Ficción

The Black Tome of Alsophocus de Alan Slavutzky y Nicolás Montes

Argentina |10 min | 2019 |Animación

Las Nadie de Elisa Martín Gómez

España | 20 min | 2020 | Documental

VEZO de Manuel Sánchez-Cid Rodríguez y Sara Olleros

España | 12 min | 2020 | Documental

DIFER3NTE de Claudia Bolte

España |9 min | 2020 | Ficción

Larrua jo de Erik Rodríguez

España |22 min | 2021 |Ficción

Hoy es el día (Today’s the Day) de Santi García

España 22 min | 2021 | Ficción

Somos cárcere (We are prison) de Irene Pin

España |14 min |2021 | Ficción

Siega de mieses de Carles Abad Tent

España | 3 min | 2020 |Ficción

Ela que mora no andar de cima (She who lives upstairs) de Amarildo Martins

Brasil | 14 min |2020 | Ficción

La señora de la casa (The woman of the house) de Felipe Espinosa

España | 13 min |2020 | Ficción

Putos mentirosos (The Truth) de Alberto Blanco

España |3 min | 2021 | Ficción

Typical Spanish de Pedro Rudolphi

España | 4 min |2020 | Ficción

BEFORE I DIE de Iker Esteibarlanda

España | 14 min | 2020 | Documental

COMO SIEMPRE (As usual) de Blanca Gonzalez Muñoz

España | 10 min |2021 | Ficción

LÍMITES (Limits) de José Antonio Valera

España | 10 min |2020 | Ficción

Cardelinas (Goldfinches) de Tomás Generelo

España | 20 min | 2019 |Ficción

Souvenir de Cristina Vilchez

España, Suiza | 13 min | 2020 | Animación

Calvario de Lluis Margarit Vallcorba

España | 12 min |2020 | Ficción

Eternamente Primavera (Spring Forever) de David Ruiz Juanola

España | 5 min |2021 | Ficción

Colru de Jorge Sarria de Vicente

España | 5 min | 2020 | Animación

One Left de Sebastian Doringer

Austria |6 min | 2020 | Animación