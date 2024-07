Villel reeditará este viernes la fiesta de la Eurocopa 2024 con Isabel Aaiún y el DJ Fernando Moreno

No contará con la presencia de los mejores futbolistas de Europa ni de decenas de miles de aficionados entre el público, pero sí de dos de sus protagonistas destacados e idéntica banda sonora. La localidad de Villel reeditará este sábado el fiestón de la Eurocopa de Cibeles con el concierto de Isabel Aaiún y del DJ turolense Fernando Moreno, responsables del himno oficioso de la Euro 2024, Potra salvaje.

En Villel ya lo califican como el concierto del año y probablemente se quedan cortos. Va a ser la primera vez que Moreno y Aaiún actúen juntos después de Cibeles, llegarán autobuses desde diferentes lugares, como Ademuz, y se espera que sea un lleno completo. Por si fuera poco Villel es el pueblo de Moreno, porque allí nació su madre, y aunque ya ha actuado en más ocasiones allí “esta vez será muy especial”, afirma el turolense.

Está muy lejos de terminar el sueño que comparten la compositora segoviana -autora de Potra salvaje junto a Pablo Mora- y el productor turolense, cuya versión techno del tema está pulverizando récords de viralidad y anda ya por los 24 millones de reproducciones. El pasado martes se escuchó en Spotify 700.000 veces en un solo día, lo que algunas grandes canciones consiguen en un año. Los dos tienen una agenda absolutamente copada este verano, que en el caso de Aaiún incluye La Sala del WiZink Center de Madrid -26 de octubre-. Fernando Moreno, por su parte, va a producir de forma inminente un nuevo proyecto de la mano de Sony Music -palabras mayores- en el que versionará un tema del top ten nacional.

Isabel Aaiún, nombre artístico de Isabel Casado, ha actuado en varias ocasiones en la provincia de Teruel -incluida la Vaquilla- y aunque no le faltan ofertas de festivales mucho mayores, asegura que es un placer regresar a un sitio “donde me quieren mucho y que yo adoro”. “Este concierto se cerró antes de la final de la Eurocopa, y hay que estar a tope con los lugares que me han apoyado cuando mi proyecto musical estaba en otro punto, más pequeñito. Teruel ha significado mucho”.

El concierto comenzará a las 24 horas del viernes, con Isabel Aaiún y su banda, concluirá aproximadamente tras hora y media con Potra salvaje, junto a DJ Fernando Moreno, y continuará el turolense con una sesión de música techno.

Aaiún se dedica en exclusiva a la música desde noviembre de 2023 y ha dejado aparcado en lo profesional el mundo del caballo, “de los que sigo disfrutando aunque de otro modo”, admite. Su canción Potra salvaje tuvo una buena acogida desde su composición hace dos años, pero fue entre finales de 2023 y principios de 2024 cuando se convirtió en un fenómeno viral, gracias al remix techno de Moreno y las discomóviles en la provincia de Teruel, desde donde se catapultó al resto de España. Cuando su éxito era imparable y las cuatro millones de reproducciones en Spotify eran un sueño conseguido, los jugadores de la selección campeona de la Eurocopa 2024 de fútbol la eligieron como su canción y las cifras volvieron a dispararse, llegando a 13 millones -de momento- solo en esa plataforma digital.



La segoviana Isabel Aaiún es la autora, junto a Pablo Mora, de la canción original

Fernando Moreno es futbolero y socio del CD Teruel de toda la vida, así que estar en la fiesta de la selección de fútbol en Madrid fue un auténtico sueño -otro más de los que esta viviendo día sí, día también, este 2024-. “No dejaba de preguntarme qué hacía yo allí. La RFEF nos trató muy bien, y estuve hablando con los jugadores, pidiéndoles fotos... te das cuenta que al final son chavales jóvenes normales, a quienes les gusta la fiesta y divertirse, como a todos”.

Desde que España se metió en la final de la Eurocopa Fernando Moreno, Isabel Aaiún, Aitana o Almacor, algunos de los artistas que estuvieron en la celebración, estaban avisados que en caso de ganar el torneo estarían en la plaza de Cibeles, aunque no podían desvelarlo por cuestiones de confidencialidad. “Imagínate cómo lo pasé durante la final”, recuerda Moreno. “La vi en la pantalla del Le Tour con un montón de gente, y sabía que si ganábamos, además del alegrón, iba a estar en Telecinco con Tardear y después en la fiesta con los jugadores en Madrid”. Seguramente ha sido el partido más emocionante que ha vivido el turolense, que admite que lo pasó realmente mal con el empate de Palmer. “Pero después llegó el 2-1 y fue como una gran liberación”.

Para Isabel Aaiún no fue menos mágico. “Me gustan los torneos que juega la selección española porque siento que unen a la gente. Y que tu canción forme parte de eso es muy bonito”, afirma. Durante la fiesta Moreno aprovechó para hablar con los jugadores. “Unai Simón, que es un tío muy majo, me contó que Potra salvaje se había convertido en el himno de los jugadores por culpa de Joselu, que le encanta poner música en el vestuario. Los jugadores empezaron a cantarla y al final la hicieron suya”.



Fernando Moreno junto a Cucurella, durante la fiesta de la selección española

Fueron los propios jugadores de la Roja quienes pidieron que Potra salvaje sonara el último lugar cerrando la celebración por el título en Madrid. Isabel Aaiún está más orgullosa aún si cabe porque es la canción de su disco que mejor la define. “Excepto dos versiones, todas las canciones del disco me representan perfectamente y son autobiográficas. Pero es verdad que Potra es quizá la que lo hace con un lenguaje más personal, porque habla del mundo de la equitación y los caballos que es a lo que me he dedicado siempre”.

No falta quien no sabe que Potra salvaje no es la única canción compuesta por Aaiún, sino que forma parte de un disco homónimo que fue editado tras el remix que hizo Moreno. Sin alcanzar la misma popularidad, algunas de sus canciones superan el millón de reproducciones -A gastar la calle- o lo rozan -Mano rota-. “Casi todo el mundo me ha conocido a través de esta canción, pero luego han escuchado otras, y hay mucha gente que me escribe y me cuenta que Potra no es su canción favorita del disco”. Además la segoviana explica que, pese a que el techno de Moreno es muy diferente a su estilo flamenco, para ella fue un “halago” que el DJ la llamara para pedirle permiso y hacer el remix. “Él lo tenía muy claro, así que le dijimos que adelante”.

Imposible de prever

Lo tenía muy claro pero era imposible prever lo que iba a suceder. Hace años que en la industria musical las cosas han dejado de pasar por casualidad, pero esto es la excepción. Que un remix de autores poco conocidos alcance los 24 millones de reproducciones en menos de un año -y lo que vendrá tras el éxito de la Eurocopa- sin grandes firmas y campañas de publicidad detrás, es una gigantesca y significativa excepción a la norma.

Lo que se espera de un artista que lanza un éxito es que sus siguientes canciones sigan siendo éxitos. “Yo trabajo sin presión, porque de lo contrario no saldría nada bonito de mí”, afirma con naturalidad Aaiún. “Pablo y yo componemos y trabajamos exactamente igual que antes, haciendo música desde el corazón. Quizá la única diferencia es que ahora tenemos menos ratos para sentarnos a poner orden en las ideas musicales que nos van surgiendo”.

En cuanto a Moreno, el DJ turolense explica que “mis producciones se van profesionalizando porque yo sigo formándome y aprendiendo producción”. “Mi vida no ha cambiado tanto, de momento sigo haciendo cosas, tengo muchos más conciertos, eso sí, y me apaño para atender todas las llamadas que recibo”. El productor asegura que hay días que solo duerme cuatro horas, “pero es que la música es mi pasión, es lo que más me gusta, así que podría estar todo el tiempo del mundo con ello”.

Ahora mismo está terminando el que será su próximo lanzamiento, un remix con un tema de un artista granadino. “Me llaman bastantes cantantes porque quieren que hagamos lo mismo que con Potra salvaje. Pero sé perfectamente que eso no es tan fácil”.

Después Fernando Moreno emprenderá un proyecto con la compañía Sony Music, con una cantante de éxito internacional, que puede suponer un nuevo paso de gigante en su carrera.

Mientras tanto disfruta de todos los bolos que tiene en verano. El sábado, al día siguiente de Villel, estará en Griegos. “Yo era un DJ que trabajaba en la provincia de Teruel y Castellón, y de repente tengo fechas cerradas todo el verano en Alicante, Almería, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Albacete, Cuenca... tengo todo julio, agosto y septiembre, y empiezo a coger fechas en octubre. Hace unos días cerré uno para febrero del año que viene... esto es como un sueño que cada día genera una nueva buena noticia”.

Fama y popularidad

Fernando Moreno e Isabel Aaiún no podían ni imaginar lo que iba a suceder en sus vidas hace solo unos meses, cuando a finales de 2023 las reproducciones de sus canciones, la original y el remix, iban creciendo poco a poco, al principio en centenares y miles de reproducciones, después en decenas de miles y, actualmente, en centenares de miles de reproducciones diarias.

Moreno asegura que “no me importa la repercusión, cuanta más mejor, porque soy consciente de que tengo que aprovechar ese sueño que me está sucediendo”. Isabel Aaiún opina lo mismo, aunque matiza algo: “No me disgusta la fama, sino todo lo contrario. Pero, como a todo el mundo, me gusta que se sepa lo que yo quiero que se sepa. No me gustaría que se dijeran cosas que no he dicho, pero como le sucede a todo el mundo”.

Entre las preguntas de sus fans la campeona es la historia de esos “seis tatuajes por siete motivos” de los que habla su canción. “Esos tatuajes son auténticos, los llevo yo, y la cosa es que uno de ellos lo llevo por dos motivos, por eso son seis tatuajes y siete motivos”. Su significado pertenece a su esfera íntima y es una de las cosas que se guarda para sí, “aunque te puedo decir que no todo tiene que tener que ver con los hombres, las mujeres o las parejas”, aventura. Eso sí, tienen tanto éxito que desde hace tiempo se venden en versión calcomanía en la tienda online de la cantante.

Versión techno

La potra salvaje remix tiene 24 millones de reproducciones en Spotify y Fernando Moreno 3,4 millones de oyentes mensuales -es el artista turolense con más seguidores, y el tercero de Aragón, cada vez más cerca de Héroes del Silencio (4,1 millones al mes) y Bunbury (3,8 millones al mes). Recibe sugerencias y opiniones de todo tipo sobre su canción, pero el turolense reconoce que “aunque tuviera la ocasión de cambiarla no tocaría nada”. Moreno explica que “creo que no le sobra nada... tiene una bajada muy limpia y bonita, no está sobrecargada, que a veces es un problema del género, me gusta el wild up antes de la subida y un drop muy cañero, y sobre todo una melodía muy cantable, que creo que es el gran secreto de su éxito”.