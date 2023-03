Alba Bautista promociona el Campeonato del Mundo de Valencia

Por

Alba Bautista se ha ganado un hueco en el panorama nacional de la gimnasia rítmica. La de Utrillas ya es una de las referentes individuales para la Real Federación Española de Gimnasia, que ha decidido que ella sea una de las protagonistas de la campaña promocional del Campeonato del Mundo, que se celebrará en Valencia del 23 al 27 de agosto. Bajo el lema "Creer Vale Oro", la federación pretende promover la cita internacional en la que Alba Bautista y el resto de componentes de la selección española competirán por hacerse con un puesto en los Juegos Olimpicos de Paris 2024 en la modalidad individual.



Alba Bautista volvió a sacar a relucir su talento. En esta ocasión lo hizo delante de las cámaras para protagonizar, junto a algunas de sus compañeras de disciplina, el anuncio publicitario del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica. Bajo una espectacular puesta en escena, las 24 gimnastas protagonistas muestran sus habilidades mientras una voz en off destaca las cualidades necesarias tanto para esta práctica deportiva como para la vida misma.

Nombres como Andrea Fernández, Inés Berga, Patricia Pé- rez, Mireia Martínez o Salma So- lana (parte del quórum del con- junto), junto a Pilona Berezia y a la gimnasta turolense como refe-rentes individuales, cautivan a la cámara con la estética y plastici- dad de sus movimientos. Una demostración de equilibrio, armonía, perfección y coordinación milimétrica que trasciende a la pantalla, porque como concluye la narración "creemos que hay belleza en lo que hacemos, pero más belleza hay en lo que creemos".



El video protagonizado por todas las gimnastas del equipo nacional se sustenta en valores ligados al deporte que practican: trabajo en equipo, arte, creativi- dad, dedicación y convicción. "Son cosas que podemos extrapolar a otros muchos ámbitos y que sin duda nos forman como personas, no sólo como deportis- tas” afirma Alejandra Querida, seleccionadora nacional. La gran cita Valencia será el centro de aten-ción a nivel global de este depor- te entre el 23 y el 27 de agosto y en palabras del presidente de la REIG Jesús Carballo: "Estamos trabajando con el ambicioso objetivo de organizar el mejor Cam- peonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que se haya celebrado hasta la fecha”.



La competición de primer nivel internacional pone en juego las plazas para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, donde el conjunto español ya está clasificado, pero se deberán buscar los billetes olímpicos en la modalidad individual.