Alba Bautista se queda a un paso de las medallas en el europeo de Budapest

Alba Bautista culminó este domingo su paso por el Campeonato de Europa de Budapest obteniendo unos buenos resultados en las finales de aro, cinta y pelota, de hecho, rozó las medallas en la final de aro en la que acabó cuarta. La atleta utrillense logró una puntuación de 30.650 en cinta, que le valió para ser séptima en dicha modalidad, una puntuación de 32.750 en pelota, que le permitió ser sexta, y una puntuación de 34.600 en aro, que la dejó en cuarta posición, muy cerca de las medallas, pues la ucraniana Taisiia Onofriichuk, quien acabó tercera, logró una puntuación de 34.900. Todo ello, sumado a la decimotercera posición que obtuvo en la jornada del sábado en la final de Al-Around, redondean una actuación estelar de Alba Bautista en el Campeonato de Europa y la deja con muy buenas sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos de París que cada vez está más cerca.



En las finales del domingo la atleta mejoró los resultados obtenidos en aro en las jornadas previas, igualó los de cinta y empeoró en pelota. En esta última disciplina Alba había logrado clasificarse como cuarta, sin embargo, en la final cedió un par de posiciones al terminar sexta. Por lo que respecta a cinta, Alba clavó en la final el séptimo lugar con el que se clasificó. Y en aro es donde mejoró sustancialmente, ya que de clasificarse como séptima pasó al cuarto lugar en la final.



En aro el triunfo fue para la búlgara Boriana Kaleyn, con una puntuación de 32.250, la italiana Sofía Raffaeli hizo lo propio en la modalidad de pelota, con una puntuación de 35.350, y en cinta dominó la alemana Darja Varfolomeev, que obtuvo una puntuación de 34.400. El camino de Alba El camino de Alba para llegar hasta aquí no ha sido nada sencillo. Este tipo de torneos y competiciones reúnen a las atletas más prestigiosas de todo el mundo, por lo que el nivel es, cuanto menos, exigente. No obstante, la atleta minera lleva demostrando ya durante mucho tiempo su valía.



En el ámbito nacional la atleta da lección tras lección en la Liga Iberdrola con su club, el Mabel Benicarló (CVA), pero en el ámbito internacional la atleta también ha dejado su sello participando y ofreciendo un buen nivel en varias pruebas de renombre.



Este año la primera prueba de carácter internacional que se cruzó en el camino de Alba fue la Copa del Mundo de Sofía. Alba fue convocada para representar a España en este primer gran desafío los días del 12 al 14 de abril. Aquella cita no salió todo lo bien que desearía la atleta minera, ya que no logró clasificarse para ninguna final, pero terminó en la decimotercera posición de la clasificación general, superando a algunas de las mejores del mundo.



Posteriormente Alba se desplazó hasta Azerbaiyán para disputar la Copa del Mundo de Bakú. En esta la deportista de las Cuencas Mineras buscaba recuperar sensaciones y mejorar respecto a su primera toma de contacto con las Copas del Mundo. Así lo hizo. Es cierto que respecto a la clasificación general no hubo mejora, ya que la atleta concluyó en el decimocuarto lugar, sin embargo, su actuación en la modalidad de mazas fue tan brillante que consiguió colarse en la final de dicho aparato. En la final obtuvo una puntuación de 29.050 y no pudo pasar del octavo lugar, pero sembró la semilla para cuajar mejores actuaciones en el futuro.



De esta manera, en la Copa del Mundo de Portimao Alba Bautista mostró una versión superior de sí misma que le permitió obtener mejores resultados. La gimnasta logró la tercera posición en la puntuación combinada individual en la sesión del sábado con una puntuación de 128.200, la tercera mejor de entre las alrededor de cuarenta participantes que tomaban parte en la sesión de rutinas individuales disputada el sábado. Bautista solo fue superada por la alemana Darja Varfolomeev, que revalidaba el título con una puntuación de 135.700, y la bielorrusa Alina Harnasko, segunda con 128.750.



La participación de Bautista le supuso un buen espaldarazo y una progresión relevante frente a las participaciones de la utrillense en las dos anteriores citas de Copa del Mundo. De hecho, la posición global del sábado fue preludio y le permitió a la de Utrillas afrontar otra sesión, la del domingo, en la que la gimnasta participó en tres finales individuales, como parte de las ocho mejores en respectivas disciplinas. Así, en cinta, Bautista consiguió una muy meritoria quinta posición muy cerca del podio que ocupó, en tercera plaza, Milana Parfilova.



Por su parte, en mazas, la utrillana repitió esa misma quinta plaza, en una prueba que dominó con puño de hierro la alemana Darja Varfolomeev, que también fue oro en cinta, así como en aro, gran dominadora de la jornada. En aro Alba Bautista cosechó también un meritorio sexto lugar, en la aristocracia de esta Copa Mundial de Portimao.



Una progresión que continúa a la alza después de este Campeonato de Europa de Budapest y que avecina los mejores augurios para Bautista en la competición más importante para la atleta, los Juegos Olímpicos de París.