Alba Bautista termina 13ª en la Copa del Mundo de Bakú

Alba Bautista volvió a sumar una nueva experiencia internacional en la prueba de Copa del Mundo disputada el pasado fin de semana en Bakú, capital de Azerbaiyán. La utrillense terminó en la decimotercera posición de la clasificación general tras tres días de competición, pero se marchó con la espinita de no poder clasificarse para ninguna final de aparatos. La gimnasta de las Cuencas Mineras volvió a compartir tapete como representante española en la modalidad individual con su amiga Polina Berezina, que terminó decimoquinta de la general y logró una séptima posición en la final de aro. Ambas volverán a competir en la capital azerí dentro de un mes para disputar el Campeonato de Europa.



La andadura de Alba Bautista en el panorama internacional sigue por buen camino. La gimnasta de Utrillas participó el pasado fin de semana en la World Cup de Bakú, en la que se estrenó con una buena actuación en la clasificación de pelota. Sin embargo, su nota (30.550) le sirvió para alcanzar la undécima posición y dejarla a tan solo un paso de la final de este aparato. En la qualy de aro, Bautista terminó duodécima, cinco puestos por debajo de su compatriota Polina Berezina, que terminó séptima y consiguió el billete para la final del domingo. La competición En la jornada del sábado, la de las Cuencas Mineras realizó un buen ejercicio con la cinta, pero no fue demasiado bien valorada por los jueces, por lo que culminó en la decimosexta plaza. En la qualy de mazas, ninguna de las dos gimnastas españolas consiguió una buena nota, por lo que ocuparon posiciones bajas que no les permitieron acceder a la final.



A pesar de no conseguir la clasificación para ninguna de las cuatro finales, Alba Bautista logró terminar en una posición que la mantiene entre las mejores gimnastas del planeta en la actualidad.