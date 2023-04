Álex Rins, de quedarse sin equipo a ser uno de los baluartes de Honda

Por

La temporada 2023 se preveía algo compleja para le piloto de Valdealgorga. Con la noticia de la no continuidad de Suzuki en MotoGP para la presente campaña, tanto Álex Rins como su entonces compañero Joan Mir se vieron forzados a salir al mercado en busca de un nuevo equipo, lo que hacía presagiar una temporada, cuanto menos, rara para el turolense, ya que tendría que empezar de nuevo con un nuevo equipo y una nueva moto. Sin embargo, LCR Honda le dio una oportunidad y este no la desaprovechó, pues en la tercera carrera de esta temporada, celebrada en el circuito de COTA (Circuit Of The Americas), Álex Rins consiguió coronar el podio, haciendo así buena la apuesta de Lucio Cecchinello, y siendo el único piloto de la marca del Ala Dorada en terminar la carrera. Así pues, Álex Rins pasó de no tener equipo para 2023 a convertirse en uno de los principales baluartes de Honda.



Todo esto cobra mayor reconocimiento si se tiene en cuenta que los primeros tests de la temporada situaron a la Honda muy lejos de las posiciones de arriba, de hecho la principal insignia de la marca, Marc Márquez, llegó a reconocer abiertamente que la moto no era “suficiente para ganar”.



De tal modo, el de Valdealgorfa se mostró “orgulloso” de su victoria en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, pues destacó que supo poner “un ritmo muy rápido, y la verdad es que estoy contento y orgulloso porque lo hemos conseguido con una marca diferente aquí en Austin”.



Tras el triunfo, el piloto de origen turolense se colocó tercero en la clasificación provisional del mundial sólo superado por los italianos Marco Bezzecchi, que acabó sexto, y Francesco Pecco Bagnaia, que se fue por los suelos. Al respecto, Rins comentó: “La verdad es que Pecco iba muy rápido, se me iba mucho en el tercer y cuarto sector, yo empujaba un poco más de lo normal, un poco por encima de mis posibilidades en el primero y en el segundo para recortarle, para que no se me fuera, era superior a mí, pero ha cometido un pequeño fallo, me he visto ahí primero y me he desconcentrado un poco…”.



El de Valdealgorfa, que ya había conseguido un triunfo en el trazado nortemericano en el año 2019 con Suzuki, no se dejó llevar por la emoción del triunfo e hizo algo de autocrítica a pesar de su primera victoria con la Honda: “Es nuestra tercera carrera con Honda, en un equipo en el que me han recibido con los brazos abiertos y la verdad es que estoy muy contento de haberlo conseguido con ellos, pero se han visto claros los puntos débiles de la moto, los puntos donde yo he podido ir un poco más por encima de mis posibilidades”.



El turolense quiere más, después de demostrar en el circuito de Austin que Lucio Cecchinello acertó al apostar por él para esta temporada.