Alquézar logra el tercer puesto en Calatayud y continúa líder en el Campeonato de Aragón de Motocross

El pasado fin de semana tuvo lugar en Calatayud, concretamente en el circuito de Ayud, la quinta carrera puntuable del campeonato de Aragón de Motocross, organizado por el Motoclub Calatayud, donde la del MC Kamoto, un club de Calanda, Iris Alquézar logró el tercer puesto en las dos carreras que se disputaron de la categoría de MX 85 Femenino para conservar su liderato.



Por delante de ella quedó, en las dos carreras, la del club Los Mañicos Racing, Julia Croci, que acabó en primera posición, y Mariona Valero, que terminó segunda. Así pues, Julieta Croci, que marcha segunda en la clasificación general, se acercó a Iris Alquézar, pero no pudo arrebatarle el liderato a la del equipo de Calanda. La carrera femenina contó con una gran participación.



Carrera masculina

Samuel Panzano y Carlos Abel se repartieron victorias en MX 1 así como su hermano Marcos Ponzano y Adriá Monné en MX 2 y Elio Lorente y Joel Mataró en MX sub-18. Héctor Gabriel Bazán y Miguel Ángel Ceamanos hicieron lo propio en máster 40 mientras que Miguel Alegre fue ganador en máster 30 y Juan Carlos Lluch en máster 50. Miguel Romero y Álex Esteva sumaron una victoria cada uno de ellos en MX 85. Y los benjamines de la jornada, Lucas Croci y Eleu José también se repartieron las victorias.



Carlos Abel fue el primer piloto en llevarse el gato al agua en la primera contienda de la categoría MX 1 sobre Samuel Panzano y con un Alejandro Serrano tercero, pero a mucha distancia. Mismo resultado y más contundente por parte de Carlos Abel sumando dos plenos sobre Panzano mientras que el tercero en el cajón fue Sergio Valera. Samuel Panzano sigue en lo más alto de la tabla provisional del Regional de la máxima categoría de la disciplina del MotoCross en Aragón.



En MX 2, se quería ver el enfrentamiento entre Marcos Panzano y Adriá Monné que ya se había visto en los entrenamientos cronometrados. No defraudaron, pero Monné apretó durante toda la primera carrera bajando de los 24 minutos en el trazado bilbilitano y también venció con más calma en la segunda carrera. Marcos Panzano fue segundo en ambas carreras sin gran oposición por detrás. Roger Gallart fue tercero también en las dos tandas. Panzano también se mantiene como líder del campeonato de Aragón de MX 2.



En MX sub-18, Joel Mataró fue el más rápido en la primera carrera con Bitor Quintín como segundo y Axel Sancho, tercero. En la segunda entrega, Elio Lorente hizo una gran carrera que le valió la victoria con más de 4 segundos de diferencia sobre Mataró que se conformó con la segunda posición y Axel Sancho fue tercero. Bitor Quintín sigue primero en el Campeonato, pero Axel Sancho aprieta tuercas y le recorta tres puntos que pueden ser importantes a final de temporada.



En los entrenamientos de los veteranos, Héctor Gabriel Bazán fue el más rápido en los entrenamientos previos, pero nuevamente no fue el día para los pilotos que obtuvieron la pole ya que, en la primera carrera, se vio superado por Miguel Ángel Ceamanos en máster 40 mientras que Pedro Sánchez fue tercero. En la segunda manga de máster 40, ya que si fue victoria para Bazán repartiéndose los puntos con Ceamanos y Pedro Sánchez tercero en el circuito de Ayud. Bazán sigue líder de la categoría. Miguel Alegre fue ganador en máster 30. Y los súper veteranos de máster 50, Juan Carlos Lluch, nuevas dos victorias contundentes sobre Octavio José Mateo, segundo en ambos encuentros y reparto de la tercera posición entre Ezequiel palacios y Alberto Lallana.



En MX 85, Miguel Romero dominó los entrenamientos, pero en la primera manga se vio sorprendido por Álex Esteva que fue vencedor por delante de Romero y marco Font como tercero, pero no así en la segunda carrera. Romero ganó a Esteva repartiéndose así los puntos y los puestos mientras que, en esta ocasión, Carlos Lorente fue el piloto que subió al tercer cajón. Esta carrera le ha valido a Esteva para ponerse primero en el campeonato de Aragón de esta categoría ante la ausencia de Izan Querol que se queda a 4 puntos del nuevo líder.