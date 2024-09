Andorra y Zuera resuelven con empate su estreno en la Tercera RFEF (0-0)

Por

No hubo goles, pero sí fútbol en las Instalaciones Municipales Juan Antonio Endeiza. El Andorra se tuvo que conformar con un punto pese a que puso más ganas y dispuso de más opciones para marcar ante un Zuera, de Moisés Gutiérrez, más conservador y que logró su objetivo desde que empezó el partido.



Andorra y Zuera se estrenaban en la Tercera Federación después de una intensa pretemporada. Ninguno estaba dispuesto a empezar con un mal resultado la competición en un enfrentamiento muy exigente para los veintidós jugadores. Más presión tenía el conjunto turolense por el hecho de estrenarse ante su afición, pero también contaba con más apoyo.



Y suyos fueron los primeros minutos del partido. Mucha más ambición y voluntad de los locales, les permitía acercarse con cierto peligro al área visitante. Sin embargo, el marcador no reflejaba ese dominio inicial del Andorra. Se defendía con mucho orden un Zuera, muy bien dispuesto sobre el terreno de juego y con el objetivo de sorprender a su rival en rápidas transiciones. Así, los primeros veinte minutos fueron un monólogo del conjunto que dirige Carlos Gil.



El conjunto minero continuó insistiendo ante la portería de Aarón Abad. El meta estaba muy bien custodiado por una defensa que no daba ningún tipo de facilidad a los atacantes locales. Así fueron transcurriendo los minutos sin que sucediera nada ante la desesperación de Carlos Gil, que veía como su equipo proponía más en ataque.



No cambió nada y se entró en los últimos minutos con un Andorra que había puesto una marcha más en sus acciones ofensivas, pero no era capaz de crear peligro ante la portería del Zuera. Los zaragozanos se mantenían firmes, aunque pagaron un alto precio al estar nulos en ataque. Fue un querer y no poder de los mineros, que vieron como terminaba la primera mitad sin haber conseguido su objetivo principal. Meter goles. Sin cambios tras el descanso Tras el paso por los vestuarios, se esperaba más del Zuera. Pero el equipo visitante se mantuvo firme en sus objetivos y en su filosofía de juego: bien atrincherado atrás y esperando una oportunidad suelta para sorprender a un Andorra que mantuvo su dominio sobre el terreno de juego.



Así, los pupilos de Gil siguieron buscando la manera de encontrar cualquier hueco para batir a un portero que estaba, hasta ese momento, muy cómodo. A partir de entonces, el entrenador turolense, con la intención de dar con la tecla para lograr el gol, empezó a mover el banquillo para potenciar el ataque de su equipo y dar más movilidad en el centro del campo.



Continuó el Andorra sin encontrar la tecla que le pudiera dar opciones de gol y la tranquilidad, ya que los nervios en las filas locales iban subiendo de nivel ante unos minutos que corrían sin cesar. Incluso, el Zuera inquietó al meta Javi Rincón. Así se llegó a los minutos finales del partido en los que el Andorra embotelló al Zuera, pero el marcador no sufrió variación alguna. Al final, un punto para cada equipo en lo que supone un buen estreno para ambos en la Tercera Federación en cuanto a sensaciones. Un Andorra volcado al ataque y un Zuera achicando agua ofrecieron un partido muy disputado y vistoso para el espectador.