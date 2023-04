Arranca el Campeonato de España de SBK en Motorland

Por

El trazado de Motorland Aragón ya está listo para que comiencen los primeros entrenamientos libres del Campeonato de España de Superbike, que tendrán lugar hoy. A lo largo del fin de semana, más de 160 pilotos rodarán por la pista alcañizana en la segunda prueba de una competición que arrancó en Jerez. Durante los cuatro días, los aficionados podrán disfrutar gratuitamente de uno de los certámenes nacionales de mayor nivel del mundo con 163 inscritos repartidos en 7 categorías. Acceso gratuito desde hoy Adrenalina, pasión y puro motociclismo ya se respiran en el paddock del asfalto alcañizano que regalará al aficionado un fin de semana con todo tipo de emociones desde carreras en grupo y muy batalladas como las de SuperSport300 o Moto4 hasta el altísimo nivel de Superbike, la categoría reina. El público podrá aparcar dentro del circuito y acceder paseando al paddock abierto desde las 8.00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde; disfrutar de la actividad en pista desde la terraza del edificio principal o desde el restaurante.



Además, la representación aragonesa no puede ser mejor. Julián Giral llega a su circuito de casa después de cosechar un podio y un cuarto que le pueden permitir batallar por el título de SuperSport Next Generations esta temporada. Por otro lado, también será un fin de semana especial para las dos nuevas perlas aragonesas de SuperSport300 y PreMoto3, el turolense Gonzalo Sánchez y Miguel Bernal, que buscarán subirse a lo más alto del podio frente a su público. Los horarios a tener en cuenta Los pilotos comenzarán a rodar desde el jueves con los primeros entrenamientos libres para preparar las sesiones de clasificación que empezarán el sábado a las 9:00 horas. Respecto a las carreras, las pruebas del sábado serán a partir de las 13:05 horas, mientras que el domingo comenzarán a las 11:00 horas. Así llegan las categorías Con una gran cantidad de pilotos, el ESBK, organizado por la RFME, pondrá a rodar sobre el trazado alcañizano a diversas categorías: Moto4, SuperSport300, SuperSport Next Generations, PreMoto3, SuperStock600, SuperStock1000 y Superbike. En la categoría reina de SBK, Ivo Lopes llega como líder del campeonato sobre Román Ramos. El de BMW ha dado un salto cualitativo respecto al año pasado y quiere continuar con el buen inicio cosechado en Jerez. En SuperSport NG, Eric Fernández aterriza en Motorland con el cartel de dominador absoluto con su Ducati. Respecto a las categorías pequeñas, en SuperSport300 llega Gustavo Manso como vencedor de la última prueba y Carlos Cano lo hace como líder destacado de la clasificación de PreMoto3. Finalmente, Alberto Enriquez es quien se mantiene en lo alto de la tabla de Moto4.