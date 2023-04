Brasil baila samba en Los Planos para llevarse el segundo asalto ante España (4-5)

Brasil se llevó el segundo asalto entre los dos equipos más laureados de este deporte. Los españoles salieron mucho más serios en el primer tiempo y consiguieron granjearse un resultado que parecía suficiente de 2-0. No obstante, en la segunda parte los brasileños descargaron toda magia que se habían guardado para cambiarle la cara al partido y dejar un marcador final de 4-5. Los Planos era consciente de la magnitud del evento y, por ello, quiso vestirse de gala. En este sentido, apareció con un parquet renovado de color negro, adornado también con los colores de la selección española.

Como de costumbre en el fútbol sala, el partido arrancó con ritmo e intensidad. Los dos equipos salieron a por todas, pero la primera llegó del lado brasileño. Dyego obligó a Jesús Herrero a emplearse a fondo, quien, con el pie, repelió el esférico para truncar la primera del partido. En el minuto 3 España quiso responder y, en esta ocasión, fue el portero brasileño, Leo Gugiel, el que tuvo que emplearse a fondo para evitar que el balón acabase en el fondo de las mallas.

Con todos ya más calientes sobre el tapete, el fútbol sala fue ganando terreno y comenzaron a aparecer las mágicas jugadas que caracterizan a estos dos combinados. En este sentido, en el minuto seis los españoles causaron peligro con una jugada ensayada de córner que terminó con un tremendo disparo del turolense Javier Mínguez, que se marchó por poco. Acto seguido fue Ferrao el que apareció para el bando carioca y estrelló el balón al palo. Los brasileños adoptaron un juego astuto y, cuando todavía quedaba mucho por jugarse, cargaron a los españoles de faltas, que llegaron a las cinco faltas muy temprano y tuvieron que bregar con la presión del partido con mucho tiento para no provocar el doble penalti.

Con todo y con eso, los españoles continuaron jugando su fútbol y se fueron animando conforme avanzaba el partido. De esta manera, al rededor del minuto diez de juego, Sergio González condujo una peligrosa contra que terminó en nada gracias a la actuación del meta y de la zaga visitante. Los de Fede Vidal siguieron trabajando en la presión para no dejar pensar a los brasileños y que estos no estuviesen cómodos sobre la pista de Los Planos, sin embargo, los de Marquinhos Xavier supieron encontrar sus espacios y consiguieron forzar el doble penalti para hacerse con una oportunidad de oro para adelantarse. Una oportunidad que Ferrao acabó malogrando, ya que volvió a encontrarse con el palo.

Esto no hizo más que encender a Los Planos, y es que los 1.279 asistentes no dudaron en alentar a sus soldados sobre la pista. El ánimo de la grada se trasladó al parquet, donde los españoles cuajaron una estupenda jugada ensayada de córner para poner el 1-0 favorable, que salió de los pies de Raúl Gómez. Brasil tuvo la oportunidad de devolver la igualada, pero la desperdició y lo terminó pagando. Al borde del descanso, Adolfo castigó la falta de acierto brasileña y se encargó de poner el 2-0 para España en una jugada a la contra, después de haberle robado el balón a sus rivales en el centro del campo, con una gran exhibición de juego defensivo.

En el segundo tiempo el guion cambió completamente, los de Fede Vidal que habían estado dominando en el primer tiempo, se vieron doblegados por la selección carioca, que salió arrolladora y, antes de que se hubieran superado los primeros cinco minutos de juego, consiguieron devolver la igualada (3-3). Daba la sensación de que los brasileños se habían estado conteniendo durante toda la primera mitad y ahora era cuando verdaderamente estaban empezando a jugar, pues el devenir del encuentro cambió abruptamente y los de visitantes comenzaron a imponer su ley. Fruto de ello llegó el gol brasileño con el que se pusieron por delante.

Conforme avanzaba el partido España iba recuperando su sitio sobre el tapete, sin embargo, no conseguía causar demasiado peligro. En este sentido, en el tramo final del partido Fede Vidal quiso arriesgar para buscar sus opciones y optó por introducir el portero jugador. Con esta decisión, a España le tocó vivir las dos caras del portero jugador, y es que primero recibió un gol en contra que pilló en plena transición al equipo local y posteriormente pudo aprovecharse de la superioridad para colocar el 4-5.

No obstante, finalmente, esto no resolvió la papeleta y no pudo evitar repetir el resultado final del día anterior en Zaragoza.