Buen ambiente a pesar del barro en el AutoCross de Calamocha

El piloto bilbilitano Javier Navarro se aseguró el título en la División II de Autocross del Campeonato de Aragón a falta de la última prueba en el circuito de Aguaviva, tras la disputa del XXVIII Autocross Villa de Calamocha disputado este sábado. Con un balance positivo se resolvió la preinspección para el certamen nacional de tierra en el circuito El Gazapón, donde a lo largo de la jornada se disputó el XXVIIII Autocross Villa de Calamocha en una cita valedera para el Campeonato de Aragón y que también acogía la Copa de España de Escuderías.



A pesar de la importante lluvia caída previamente a la cita turolense la prueba se desarrolló con plena normalidad gracias al esfuerzo realizado por Escudería Comarca del Jiloca, organizador de un evento que fue seguido por numeroso público. A pesar de no contar con una inscripción muy alta, 22 pilotos, los espectadores pudieron disfrutar de un buen espectáculo en especial en las dos categorías abiertas a turismos, las divisiones I y II en las que se han vivieron interesantes pugnas por las plazas de honor.



La categoría más animada en la final fue la II con 13 vehículos en pista y una interesante pelea por las primeras plazas de la final. A pesar de que Sergio Allueva se situó primero en la salida, pronto tomó las riendas el valenciano Iván Puig que a los mandos de un Seat Ibiza Cupra ya había dominado los entrenamientos oficiales y las dos mangas clasificatorias.



Por detrás tres pilotos se jugaban las otras dos plazas de podio sin perder la vista al líder. Finalmente el segundo puesto se lo adjudicaba Sergio Allueva (Citroën Saxo) con algo más de 5 segundos de diferencia con respecto a Javier Navarro (Peugeot 205), mientras que este superaba al cuarto clasificado, Miguel Romero (Citroën Saxo), por sólo 6 décimas de segundo. Con este resultado el piloto de Calatayud, Javier Navarro, se asegura el título regional.



La División I también ofreció un buen espectáculo para los aficionados, a pesar de que la lucha por la victoria no ha tuvo mucha historia ya que el dominador de toda la jornada, Jesús Santillán (Mitsubishi Lancer Evo IX), se hizo con el primer puesto logrando una ventaja final de casi 7 segundos con respecto a José María Escuder (Toyota MR2), que tuvo que pelear para superar finalmente a su hermano Óscar (Renault 5 Proto), al que ha superó por sólo 7 décimas. Los resultados deparados en la prueba turolense permiten que la clasificación provisional en esta categoría se ajuste de cara al cierre de temporada, con un total de 19 puntos a favor de Salvador Torcal, cuarto en esta jornada, con respecto a Óscar Escuder.



Menor ha sido el espectáculo en Car Cross, categoría en la que los tres pilotos que pudieron completar la final no mantuvieron luchas claras, con victoria para el líder provisional, David Herrero (Labase SX01), que logró afianzarse al frente de la provisional con respecto a su máximo rival, José Ignacio Casino (Semog Bravo), que fue segundo y que se aleja a 31 puntos de la cabeza, siete más que antes de prueba disputada en Calamocha. El tercer puesto fue para Óscar Ponz (Kincar Kin 1604)