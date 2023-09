Caja Rural de Teruel patrocinará a Pamesa Teruel Voleibol por sexta temporada consecutiva

Por

La Caja Rural de Teruel continuará patrocinando al Club Voleibol Teruel en la temporada 2023/2024, tras la renovación del acuerdo que la entidad turolense mantiene con el equipo naranja, por sexto año consecutivo.



La firma de este acuerdo, realizada en la sede central de Caja Rural de Teruel, supone el patrocinio de la entidad financiera al equipo sénior masculino, Pamesa Teruel Voleibol, al equipo sénior femenino, y a los juveniles masculino y femenino, tal y como ha explicado Caja Rural en una nota de prensa.



Además, el acuerdo firmado este año incluye beneficios para el público joven, ya que contempla un descuento de 5 euros en el Carné Grada Joven para los clientes Joven In de Caja Rural de Teruel, que se aplicará al realizar el pago del mismo con la tarjeta Joven In de su titularidad, con un precio final de 25 euros.



El presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, ha destacado que esta renovación supone para el club “una gran satisfacción”, y ha indicado “el gran apoyo” que supone que Caja Rural vuelva a respaldar el proyecto.



Ranera ha asegurado que no solo valoran la parte económica sino también la demostración de tener a la entidad “siempre a nuestro lado”.



Por su parte, el Director General de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez, ha recordado que son seis temporadas las que acompañan al Club Voleibol Teruel, lo que demuestra “el compromiso de la entidad con el deporte de la provincia en todos sus niveles” y ha añadido que con este nuevo acuerdo quieren acercar el voleibol a los jóvenes.



El Pamesa Teruel Voleibol afronta una temporada en la que va a volver a disputar competición europea, con un equipo renovado y un nuevo proyecto, mientras que el equipo femenino competirá en la Primera división autonómica, fruto del ascenso conseguido la pasada temporada.



También lo hará un nuevo equipo masculino sénior, que debutará en la Primera división autonómica.



Por su parte, los equipos juveniles, tanto femenino como masculino, volverán a intentar conseguir los campeonatos de Aragón, participarán también en la Copa de España y lucharán por lograr su participación en los Campeonatos de España juveniles.