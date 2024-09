Caja Rural reafirma su apuesta por el Club Voleibol Teruel

Caja Rural de Teruel continuará patrocinando al Club Voleibol Teruel en la temporada 2024/2025 tras la renovación del acuerdo, que la entidad turolense mantiene con el equipo naranja, por séptimo año consecutivo. Con esta firma, realizada este martes en la sede central de la cooperativa de crédito, se refuerza el compromiso de la entidad con la formación deportiva que lleva el nombre de la provincia por toda la geografía española con su equipo que compite en la máxima categoría, así como con los equipos senior femenino y masculino y los juveniles, tanto masculino y como femenino.



Además, el acuerdo firmado tiene importantes beneficios para los clientes de Caja Rural de Teruel, como el sorteo de 4 abonos de temporada para los socios que tengan domiciliado el pago en la entidad y, además, contempla un descuento de 5 euros en el Carné Grada Joven para los clientes Joven In, que se aplicará al realizar el pago del mismo con la tarjeta Joven In de su titularidad, quedando este carné con un precio final de 30 euros.



El Club Voleibol Teruel afronta una temporada muy ilusionante, con un equipo renovado que a bien seguro, hará disfrutar a la afición turolense, contando en su plantilla con dos jugadores turolenses formados en el club. Los objetivos deportivos es volver a estar en las fases finales para competir por nuevos títulos. Por otra parte, los equipos femenino y masculino, competirán en la Primera División Autonómica. También un equipo junior femenino competirá con la intención de alcanzar una posición que le permita asistir al Campeonato de España.



Los equipos juveniles, tanto femenino como masculino, volverán a intentar conseguir los campeonatos de Aragón, participando también en la Copa de España e luchando por lograr su participación en los Campeonatos de España Juveniles. Potenciar y fomentar la cantera es otro de los objetivos para esta temporada que comienza; a lo largo del mes de agosto el club llevó a cabo una campaña para acercar el voleibol a varios municipios de la provincia, en una iniciativa que tendrá continuidad en el futuro. "No podemos estar más contentos de seguir colaborando juntos", dice el club en redes sociales.