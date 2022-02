Calamocha y Belchite consiguen un empate que no satisface a ninguno de los dos equipos (1-1)

El Calamocha y el Belchite han empatado a un gol en el partido disputado en la tarde noche de este miércoles y tanto los turolenses como los zaragozanos sacan escaso rédito a ese punto obtenido porque no los impulsa fuera de la zona peligrosa de la tabla donde están asentados.



El Calamocha se adelantó en el ecuador de la primera parte gracias a una contra muy bien conducida por Nacho Lafita que cedió el balón a Ros Concha para abrir el marcador. La alegría no duró mucho puesto que antes de llegar al descanso empató el Belchite.



Los locales han dominado en líneas generales pero con mucho desplazamiento de balón en zonas poco peligrosas, primando no pasar apuros en defensa. Al final, los turolenses apretaron un poco más para desnivelar un marcador que ya no se movería