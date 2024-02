Calamocha y Utrillas toman diferentes caminos, pero se reencuentran en la zona media

Por

Calamocha y Utrillas son el mejor ejemplo de que todos los caminos conducen a Roma, y es que a lo largo de la temporada los dos equipos han tomado diferentes caminos o dinámicas, pero lo cierto es que actualmente ambos se encuentran en el mismo punto, ya que están empatados a 31 puntos en la tabla clasificatoria y ocupan las posciones séptima y ocatava respectivamente.



En líneas generales, la primera parte de la temporada favoreció más a los calamochinos, quienes demostraron su poderío por todos los campos de Aragón para colarse incluso en el podio de la categoría, pero en lo que respecta a las jornadas más recientes es el Utrillas el que está en mejor estado de forma. Así pues, es evidente que ambos conjuntos han tomado caminos muy distintos a lo largo de la presente campaña, pero el resultado para ambos ha sido el mismo y no hay más que mirar la tabla clasificatoria, donde los dos equipos figuran empatados a puntos en la parte medio-alta.



Entrando en detalle, la temporada comenzó mejor para los mineros que para los del Jiloca, pues en las primeras dos jornadas los de Lerga se adjudicaron un empate ante Ejea y una victoria ante Illueca, mientras que los de Lagunas conocieron la derrota a las primeras de cambio ante el Ebro, aunque lo solucionaron en la segunda jornada con un triunfo ante Fraga.



No obstante, a partir de ahí el guion cambió, pues los de Lagunas le cogieron el gusto a la competición y entraron en una buena dinámica de resultados. En este sentido, de la tercera jornada a la catorce unicamente se anotaron dos pinchazos (Huesca B y Cuarte), lo que les permitió entrar en los puestos de play-offs por el ascenso e incluso ocupar las posiciones del podio de la categoría, ya que durante varias jornadas estuvieron ocupando la segunda y la tercera posición de la tabla.



Mientras tanto, al Utrillas le costó algo más, y es que pese a que comenzaron mejor que los del Jiloca, de la jornada tres a la ocho vivieron entre la derrota y el empate, lo que los llevó a ocupar la zona caliente durante dos jornadas. Dos jornadas que hicieron temblar a los mineros al recordar los fantasmas del pasado, pero se trató de un mero espejismo, pues a partir de la octava jornada los de Lerga despertaron para entrar en su mejor dinámica y salir de la zona de peligro.



La recta final de la primera vuelta y el inicio de la segunda también ha sido diferente para los dos equipos, pues mientras que el Utrillas ha sido capaz de mantener la buena dinámica para instaurarse en los puestos de la zona medio-alta de la tabla, los de Lagunas todavía no han conseguido ganar este año y se han bajado de los puestos de play-offs, aunque todavía quedan por delante catorce jornadas para recuperarse.



Pese a estas dinámicas tan desiguales, la conclusión para estos dos equipos, por el momento, está siendo la misma. En este sentido, Calamocha y Utrillas se encuentran en los puestos siete y ocho de la tabla clasificatoria con 31 puntos en ambos casos y a tiro de piedra de la zona de play-offs, un objetivo que ilusiona en las dos entidades y que contrasta con la situación del curso pasado, pues el año pasado peleaban por salir del descenso y en este aspiran a cotas más altas. En relación a ello, las dos escuadras están también empatadas a puntos con el sexto clasificado, el Huesca B, y tan solo tres puntos los separan de entrar en la lucha por las eliminatorias de ascenso.



De esta manera, la próxima jornada se hace de vital importancia, sobre todo para los calamochinos, que podrían volver a pisar la zona privilegiada, ya que se verán las caras ante el Caspe, que es precisamente su rival directo por ese quinto lugar que marca la frontera entre los play-offs y un puesto sin significado. De modo que, de ganar como ya hicieron en la ida, el gol average les favorecería y se situarían por delante, aunque para ello también sería necesario que el Huesca B no obtuviera un resultado positivo, ya que el gol average entre Huesca B y Calamocha favorece al equipo oscense.



Los mineros, por su parte, siguen cerca de alcanzar la zona con premio, pero por ahora tendrán que esperar y seguir cumpliendo con su trabajo en silencio como lo vienen haciendo. En su caso, la jornada clave será la de dentro de dos fines de semana, el 25 de febrero, cuando se verán las caras ante el Atlético Monzón, ya que una victoria les podría ceder el puesto que estos ocupan actualmente en la zona privilegiada. Por otro lado, los mineros también tendrán que tener un ojo en lo que haga el Huesca B, que también está al acecho para tratar de cazar cualquier posición de la zona de play-offs que se le ponga a tiro.



Los dos equipos son conscientes de sus posibilidades y de lo que podrían alcanzar, pero, por el momento, prefieren ser cautos y centrarse en ir sumando poco a poco para evitar sorpresas de cara al final de la temporada.