Carlos Gutiérrez calienta el IV Duatlón Invernal de Bronchales

Carlos Gutiérrez fue el más rápido en la cuarta edición del Duatlón Invernal de Bronchales, que en esta ocasión se celebró con bajas temperaturas pero sin nieve. En categoría femenina la victoria correspondió a Diana Ferrando, que completó los dos tramos (ciclista de montaña y trail) en un tiempo de poco más de 3,27 horas.



En categoría de equipo los mejores fueron Marc Folch y Ángel Folch, del Atletisme Rantelles Almussafes, que cruzaron la línea de meta con una pírrica ventaja sobre los turolenses Raúl Ariño y Javier Barea, que no lograron amortizar la ventaja de siete segundos que les separó del primer puesto. Categoría Individual

Más de medio centenar de participantes consiguió completar los dos sectores de la carrera en la categoría individual, en la que se registraron, además, más de doce abandonos. El más rápido fue Carlos Gutiérrez, que hizo valer su velocidad en la carrera por montaña después de no haber sido el más rápido en la BTT. A un minuto y medio cruzó la meta Miguel Mataix, que tuvo que esforzarse para evitar que Álvaro Sabater le diera caza.



En categoría femenina la mejor fue Diana Ferrando, que fue la fémina más rápida en los pedales y también con las zapatillas de tacos. Categoría de parejas

Marc y Ángel Folch fueron los mejores en una carrera en la que el final no pudo ser más emocionante. Los de Almussafes hicieron el segundo mejor tiempo en el sector ciclista, logrando abrir una brecha de ocho minutos y medio con los favoritos, aunque su carrera a pie terminó pasándoles factura y casi les hace perder el oro ante la presión de Javier Barea que sacó petróleo del buen trabajo desarrollado sobre la bici por su compañero Raúl Ariño y con el segundo ritmo más rápido (4,45 m/km) puso contra las cuerdas a los primeros. Detrás, los monrealenses Alejandro Abril y Álvaro Cantina ocuparon la tercera posición resultando competitivos en los dos tramos.



En categoría mista el escalón más alto del podio lo ocuparon Álvaro Morillo y Elisabeth Ríos, que demostraron su supremacía en el sector ciclista para defender después en la carrera por montaña los siete minutos de ventaja que habían logrado abrir.