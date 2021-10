Carlos Javier se recupera de los problemas que le lastraron durante la visita a Lleida

Despejar la incógnita sobre quien será el acompañante de Edu Cabetas en el eje de la zaga del CD Teruel de cara al choque de este domingo frente al Espanyol B se ha convertido en el principal enigma a resolver por Víctor Bravo antes de recibir al filial periquito en Pinilla. Aunque Carlos Javier ya está recuperado de los problemas gástricos que le obligaron a abandonar el terreno de juego mediado el segundo periodo durante la visita a Lleida, su presencia en el once inicial no está garantizada este próximo domingo (12:00 horas).

Víctor Bravo tiene todavía dos entrenamientos para terminar de pulir un equipo que presumiblemente contará con varias novedades con respecto al que viene siendo habitual en las últimas semanas. La primera de las incógnitas se ciñe a la presencia de Carlos Javier quien hasta la fecha ha sido habitual acompañante de Edu Cabetas en el eje defensivo de esta temporada. El zaragozano tuvo que ser sustituido mediado el segundo periodo de la visita a Lleida y aunque ha entrenado con normalidad todavía arrastra pequeñas secuelas. “No fue nada físico, entonces acusaba unos problemas gástricos, al parecer, producidos por un virus y se encontraba bastante flojo”, aseguró Víctor Bravo.

Superado el principal problema el jugador “ha entrenado con todo el grupo”, si bien el técnico se muestra prudente en torno a las posibilidades que tiene de ocupar la plaza de central diestro en la que ha sido habitual a lo largo de toda la temporada. “Todo se quedó en un susto, pero ahora no se puede dar por seguro que tenga un hueco en el equipo inicial”, señaló.

Segunda incógnita

Otra de las incógnitas a resolver se centra en el inquilino del lateral izquierdo. Javi Hermelo ha cumplido perfectamente en esta demarcación durante la ausencia de Julen Hualde, pero el navarro ya es uno más en los planes del técnico superados sus contratiempos físicos. Aun que la pasada jornada formó parte de la lista de citados, esta semana ha sido uno más dentro del grupo de entrenamiento. “Ya está bien de sus problemas y esta semana está entrenando todos los días con normalidad”.

Sin embargo, estas podrían no ser las únicas novedades que presente el CD Teruel. Víctor Bravo maneja varias alternativas en diferentes posiciones y cuando restan todavía dos sesiones de preparación previas al choque valora la posibilidad de introducir alnuna novedad más con respecto al equipo que igualó a 0 el pasado domingo durante la visita al Camp d’Esports de Lleida.

De cara al choque del domingo Víctor Bravo vuelve a tener disponibles a los 20 futbolistas que tiene en su plantilla. Sin bajas por sanción y con Julen Hualde ya recuperado de la lesión que le mantuvo apartado a lo largo de tres semanas el técnico tendrá que hacer dos descartes en la relación de 18 citados. “Entrar en la lista de convocados es muy complicado este año”.