Fuenla-CD Teruel: Ganar, y sobre todo no perder

Al aficionado avezado y con experiencia en el fútbol, especialmente en el fútbol de ámbito semiprofesional, no de máxima élite, se le tuerce el morro cuando aparece en el calendario el partido del CD Teruel frente al CF Fuenlabrada. De partida, y en circunstancias normales, la visita al Fernando Torres cae a desmano; rival experimentado, con recuerdos frescos en Segunda División... El fútbol madrileño manda en las principales divisiones españolas, y jugarse los cuartos ante cualquiera de sus representantes en su feudo equivale a día de sufrimiento.



Por añadidura, además, lo de esta tarde a las 18:00 no son circunstancias normales. No en el Teruel, que acude con una convocatoria amputada por las ausencias de última hora, con la lesión de Tena, las sanciones de Isma, Gabarre y Facu, y las dudas de Carmona y Villa, casi un tercio del equipo fuera o mermado. Y tampoco son días normales en el Fuenlabrada, equipo de mitad de tabla con aspiraciones de play-off que, de repente, ha enganchado la peor racha posible en el peor momento y se ve envuelto en el descenso. Cero de quince... Ahora La inexperiencia, la imprudencia, llevaría a pensar que el Teruel se llevará los tres puntos del Fernando Torres sin bajar del autobús. El Fuenla acumula cinco derrotas consecutivas, un cero de quince puntos que lo mantiene atascado en 38 puntos y lo tiene tres puntos por delante del Teruel. Hay que ir a por ellos. Pero conviene no olvidar que antes de esta racha el cuadro azul era aspirante a casi todo.



Si se lleva al mes de marzo la foto del Fuenlabrada, el Teruel se encontrará a un equipo endiabladamente fiable y rocoso, nada acostumbrado a la derrota -entonces llevaba las mismas que Barça B y Celta Fortuna- y al que era especialmente difícil meter mano en su feudo. Aún sigue siendo el Fernando Torres la base de su puntuación. Y será adecuado reseñar que de sus últimas derrotas, tres son ante Celta B, Nàstic y Real B, fuera de casa. Por añadido, el equipo del sur de Madrid estrena entrenador, un viejo conocido y seguro revulsivo, Alfredo Sánchez, para quien será todo un placer repetir la reacción que la temporada pasada también evitó que el Fuenlabrada descendiera de categoría. Tocar lo menos posible El Teruel saltará al Fernando Torres sabiendo qué habrá ocurrido con Osasuna Promesas y Real Unión, que juegan otro duelo dramático en Pamplona a las cuatro de la tarde. A la misma hora, el Sabadell rinde visita a Unionistas. El Lugo recibe al Majadahonda a la misma hora que juega el Teruel, a las seis de la tarde, mientras que Cornellá y Sestao juegan a las 20:00 horas en tierras catalanas con la pequeña ventaja de saber los resultados de todos los demás implicados en la salvación.



Así que el Teruel tiene el delicado encargo de evitar lo de la victoria segura con nuevo entrenador. Las bajas no ayudarán. Pero Jardiel confía en los que le quedan y es bastante fácil que le sirvan para que, aún con las ausencias, la organización táctica del equipo no sea muy diferente a lo conocido hasta ahora. Castillo y Romero mantendrán su sitio en el once y recibirán el apoyo de Arnau, a quien en su polivalencia le toca la misión de hacer olvidar a Tena.



Eso implica que en la parte de atrás habrá poco más donde elegir, línea de cuatro con Aitor, Cabetas, Carmona si llega y Julen o Sanchis. Y que en función de cómo se construya el centro del campo, el entrenador elegirá el modelo de ataque que se acompase. La lógica indica que Naranjo será fijo en punta de lanza, Borja Martínez volverá a ser llamado para acudir a su cita con el gol, y Aparicio redondeará la línea de tres cuartos a la espera de que sea necesaria la velocidad de los Neskes, Villa si llega, Alastuey o Ahn. En la estabilidad del modelo ha fiado el Teruel sus aspiraciones de permanencia, y no son las revoluciones lo que mejor le ha venido al equipo.



Menos aún esta tarde en Fuenlabrada. Con 17 de los últimos 27 puntos en juego y un adversario a quien enganchar, la imprudencia empujaría a salir por los tres puntos en avalancha. Cabe recordar que la victoria ante Sestao descomprime urgencias, y que lo que no se gana en 90 minutos conviene no perderlo en dos. Ya ha sucedido. Y duele.