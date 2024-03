Cerca de 400 corredores tomarán El Ensanche el domingo para la 10K

Por

El barrio turolense de El Ensanche volverá a convertirse en una pista de atletismo el próximo domingo, cuando cerca de 400 corredores recorran las calles de la capital turolense con motivo de la 13ª 10K y 5K Ciudad de Teruel. La prueba, organizada por el Club Atletismo Mudéjar, volverá a poner a prueba a algunos de los atletas turolenses que estarán presentes en la cita de mañana, como Elena Martín, que es la gran favorita para llevarse la distancia corta después de su gran actuación en el Campeonato de España de pista cubierta. El recorrido de la prueba será el mismo que en las pasadas ediciones, arrancando en la Avenida Sanz Gadeas y recorriendo algunos de los enclaves más característicos de la ciudad, como el Viaducto Viejo, y un año más estará homologado por la Real Federación Española de Atletismo, por lo que las marcas que se obtengan en la carrera turolense contabilizarán de cara a posibles Campeonatos de España o Campeonatos de Aragón.



Así pues, Teruel volverá a vibrar con una de las citas más populares del calendario de los últimos años, que únicamente no se pudo celebrar el año de la pandemia. Será a partir de las 10:00 horas cuando los más de 350 participantes inscritos por el momento tomen la salida desde la Avenida Sanz Gadea. Los que realicen la distancia corta deberán dar una única vuelta al trazado de cinco kilómetros que recorrerá las calles del Ensanche un año más. Aquellos que completen la distancia larga deberán dar dos vueltas al circuito urbano. Desde la organización aseguran que mantener el mismo trazado año tras año ayuda a que los corredores se motiven y quieran participar año tras año para mejorar sus propias marcas.



Este año, la prueba corta volverá a contar con la ganadora del año pasado, Elena Martín, que tratará de repetir triunfo en su ciudad. Sin embargo, la carrera de diez kilómetros no tiene un candidato firme a llevarse la victoria, ya que Luis Agustín, que ya venció en la pasada edición, no estará en Teruel el domingo.