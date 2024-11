Derbi en Alcañiz para el Cella, que quiere seguir remando hacia la salvación

Por

Diez jornadas han pasado ya en el grupo dos de la Regional Preferente y los equipos turolenses llevan caminos completamente diferentes. Las dinámicas tan positivas del Alcañiz y el Atlético Teruel contrastan con las del Sportin, el Cella y el Alcorisa, pues estos tres últimos cierran la tabla clasificatoria y pelean por zafarse de la zona de descenso. En este sentido, en la jornada de este fin de semana, la undécima, tanto Sportin como Cella y Alcorisa buscarán la victoria para dar un paso más en sus intenciones de dejar cuanto antes la zona de peligro atrás. No obstante, lo tendrán complicado, ya que se verán las caras ante rivales de órdago.



El Cella tendrá que disputar otro derbi ante otro de los equipos turolenses que mejor está, el Alcañiz; el Sportin tendrá que visitar el campo del recién descendido Borja que, aunque no ha empezado la temporada de la mejor manera, siempre infunde respeto; y el Alcorisa se verá las caras ante el Morés. Por su parte, uno de los equipos revelación de la temporada, el Atlético Teruel, se verá las caras ante el Escalerillas en un partido en el que espera estirar su dinámica. Asimismo, esta jornada regalará un choque a todos sus efectos entre los dos equipos más potentes, el Cariñena y el Illueca, que se enfrentarán en un duelo directo por el cetro de líder. Alcañiz - Cella El Cella tiene este fin de semana otro derbi y, encima, contra otro de los mejores equipos turolenses, el Alcañiz, que viene en una dinámica arrolladora y quiere seguir sumando para mantener el tercer puesto y meterse en la lucha por el liderato. Atlético Teruel - Escalerillas El Atlético Teruel se ha convertido en el equipo revelación. El año pasado peleó por evitar el descenso y este lo hace por gobernar entre la clase media de la tabla. Así pues, recibe al Escalerillas con la intención de seguir imponiendo su ley y mantener su buena dinámica. Alcorisa - Morés El Alcorisa todavía no sabe lo que es ganar en la categoría. Sin embargo, viene de un empate ante un buen Escalerillas, por lo que esta jornada, en la que actúa como local, su partido ante el Morés, que tampoco pasa por su mejor momento, es susceptible de victoria. Aun así, no debe confiarse porque el Morés también querrá ganar para zafarse del descenso. Borja - Sportin Alcañiz El Sportin Alcañiz es otro de los equipos turolenses que lucha por salir del pozo. Este fin de semana no lo tendrá fácil, ya que le toca verse las caras ante el recién descendido Borja. No obstante, este equipo no acaba de encontrarse y acumula una dinámica un tanto irregular, por lo que la victoria no es imposible.