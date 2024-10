Dolorosa derrota del Teruel ante el Barbastro, más firme en defensa y duelos (2-1)

Por

El CD Teruel ha perdido el partido correspondiente a la octava jornada del grupo 2 de Segunda Federación, el desplazamiento que el equipo mudéjar realizaba al campo del Barbastro, en el que ha sido el primer derbi regional afrontado por los de Unai Mendia en su regreso a la categoría. Un doble error grave de Iván López mediada la primera parte y un saque de esquina mal defendido en el arranque de la segunda han enterrado las posibilidades del Teruel de sacar algo positivo de esta visita al Somontano.



No comenzó mal el equipo mudéjar su partido, rápido y coordinado con el balón y firme atrás, en absoluto reacio a disputar los duelos y afrontar los balones largos que el cuadro altoaragonés propuso casi desde el principio. Un par de buenas acciones de Febas y Jorge Domínguez pudieron poner por delante a los turolenses. Sin embargo, una mala salida de balón de López, a la media hora, colocaba a Alonso mano a mano con el portero Taliby. Se rehizo el central madrileño, ganó la posición, pero volvió a marrar en este caso en el despeje, facilitando la definición final del volante local para poner el uno a cero.



Reaccionó bien el Teruel al tanto inaugural, y volcó el juego hacia el campo altoaragonés para gozar de algunas ocasiones, un tiro de falta de Marcé y un buen disparo de Le Normand desde fuera del área a los que respondió bien el arquero local. El Barbastro reaccionó a su vez, y en el intercambio de golpes entre ambos llegó el empate del Teruel. Un mal saque de esquina del Barbastro dio opción a Peru y Le Normand de edificar un contragolpe que dejó a Jorge mano a mano con el portero. Con algo de fortuna le superó, y a puerta vacía logró el empate con el que se llegaría al descanso.



Tras el descanso, el Barbastro trató de evitar la salida inicial en tromba de los turolenses, y colocó el equipo diez metros más hacia arriba con intención de presionar la salida de balón mudéjar. Tampoco le perdió el Teruel la cara al desafío, y de hecho tuvo un par de opciones. Un córner con centro de Jorge encontró la volea de Val que se fue arriba por muy poco, y en la posterior rozaron el gol entre Febas y Le Normand tras buena progresión por banda derecha. Pero al equipo visitante se le atragantó defender el siguiente córner a favor del Barbastro, y Prat engatilló para rozar el 2-1. Paró Taliby, pero el Teruel no haría caso del aviso.



En el posterior saque de esquina, el 2 a 1. Nueva desatención defensiva que deja solo otra vez a Prat, esta vez en el punto de penalti. La cazó bien el oscense, que colocó el cuero lejos de Taliby; no había transcurrido ni un cuarto de hora de la segunda parte, y del 1-2 barruntado en la reanudación se pasó al 2-1, un cambio de tendencia y enfoque en el que el Barbastro salió tremendamente aventajado. Ese segundo gol local dañó a los de Mendia, que trataron de lanzarse hacia arriba, pero con ideas mucho menos claras.



Le fue más fácil al Barbastro aplicar su idea original; balón largo, líneas juntas y lo más arriba posible, y a dejar pasar el tiempo. No ayudaron tampoco los futbolistas que entraron de refresco; Cervera no mejoró en absoluto a Jorge Domínguez, y Alomar tampoco fue mejor que Le Normand, así que la segunda parte fue muriendo sin que el Teruel siquiera lograse acercarse al empate. Algunos minutos de balón parado, bien defendido por el cuadro del Somontano, precedieron a un final de encuentro que confirma que el Teruel no se encuentra lejos de Pinilla. Y que debe aprender lecciones básicas que tienen que ver con complicarse la vida lo menos posible, sobre todo atrás.