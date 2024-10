Dos goles de Peru rescatan un punto para el Teruel en un partido alocado ante el Ejea (2-2)

Por

Un gol postrero, ya con el tiempo reglamentario cumplido, un rabioso disparo desde fuera del área de Peru Ruiz que tropezó en un defensa rival para despistar al portero del Ejea, ha permitido al CD Teruel rescatar al menos un empate en la mañana fresca y húmeda que Pinilla abrigó en la novena jornada de esta imprevisible Segunda Federación. Tablas en la capital mudéjar para abrochar un derbi aragonés intenso, a ratos enloquecido, que midió dos propuestas futbolísticas personales y enjundiosas a las que, al final, se les apoderó el peso de los rendimientos individuales.



Para bien, y para mal. El habitual arranque brioso del Teruel se encontró con la aseada respuesta de los cincovilleses con la pelota; un primer arranque de Febas y Joge fue contrarrestado con un balón a la madera de Hakim desde fuera del área. La siguiente, en el minuto doce, el primero de Peru, que llegó con la escopeta cargada y se llevó su primera pieza en un buen remate de cabeza tras centro de Serrano desde banda zurda. El gol asentó a los locales, pero también despertó a los visitantes, y se vieron minutos de buen fútbol por parte de ambos en busca de nuevo premio.



Se lo llevó el Ejea, y en este caso no porque lo forzase, sino porque se lo regaló Taliby. El cuadro cincovillés apretaba con ahinco la salida de balón mudéjar, y en una de éstas al portero del Teruel se le hizo de noche; regateó mal en lugar de despejar, y dejó la bola muerta para que Isaac, a placer, empatase el choque entre la desesperación del arquero, el equipo, el banquillo y la grada. Media hora ya transcurrida de juego, el partido comenzaba de nuevo, pero con el Teruel afectado por el mazazo, otro nuevo error individual que le pone un partido cuesta arriba.



Hasta el descanso, el Ejea pudo llevarse el 1-2 en un par de acercamientos que mostraron tristeza turolense, un cuarto de hora en el que los de Mendia pedían a gritos la pausa. Eso sí, tras la reanudación el equipo en efecto reseteó, y salió con fuerza en busca de volver a ponerse en ventaja. Entre Jorge y Febas trazaron algunas diagonales que no terminaron de encontrar remate, pero el Teruel jugaba ya diez metros por delante de como terminó la primera parte, con sensaciones mejoradas... Hasta que otro borrón le volvió a penalizar.



En este caso Iván López, en corrección en carrera para evitar una contra visitante. Ganó bien la posición pero estuvo de nuevo poco contundente, como la semana pasada ante el Barbastro. Se vio obligado a cometer falta, servicio directo escorado hacia un lateral fuera del área que ejecutó Carrasco con maestría y, también, con la colaboración de la barrera. Se abrió el muro defensivo rojillo, y Taliby no llegó a tiempo; tocó balón, pero sólo para verlo entrar de nuevo. Con 1-2, minutos de nuevo bajón en el once turolense, que obligaron a Mendia a meter en el campo todo lo que tiene en ataque.



Parecía que el Ejea lo tenía todo a favor para sentenciar, incluso Palmás aprovechó otro fallo para plantarse solo por el 1-3. Pero no terminaron de rematar la faena, y poco a poco los blanquiazules se fueron aculando en área propia a la espera de alguna contra decisiva al espacio. No la encontraron, y el Teruel pudo despertarse y arrear desde la emotividad más que desde el fútbol para encajonar diversos balones al área en busca del empate. En uno de ellos, ya en el minuto 92, Peru vio que su sitio estaba al borde del área. Allí cazó una, y la golpeó para enviarla a la jaula, apagar el incendio y dejar un punto en casa que, con lo visto sobre el césped, puede considerarse bueno para alcanzar los diez en la clasificación, zona baja, eso sí.