El Alcorisa, único vencedor turolense de la jornada en Regional Preferente

La victoria firmada ayer por el Alcorisa catapulta al equipo bajoaragonés a la zona media del Grupo 3 de preferente. Los primero tres puntos de los alcorisanos les llevan a la octava plaza de la tabla después de haber tumbado al Herrera, al que ha adelantado por la derecha para dejarlo un asiento por debajo en la clasificación.Guillermo le abrió la puerta al Alcorisa con un autogol en los minutos iniciales del encuentro, aunque Juan José en el 36 y Cepeda en el 53 hicieron bueno el regalo ampliando la renta hasta los tres tantos. Aarón acortó distancias en el 81 pero el Herrera apenas tuvo tiempo de seguir intentándolo, a pesar de que los turolenses terminaron el partido con diez jugadores.Tablas en el Endeiza en el derbi entre Andorra y Alcañiz. Ambos equipos firmaron un empate a un o en el derbi disputado ayer en el césped del Juan Antonio Endeiza. El campo minero vio como los goles llegaban en la primera media hora de juego y también cómo el partido se fue endureciendo con el paso de los minutos.Se adelantó el Andorra con un tempranero gol de Daniel Lahoz, que batía a Raimundo cuando se habían disputado los diez primeros minutos de partido. Pero a la media hora de juego el colegiado señaló penalty a favor de los bajoaragoneses que se encargó de transformar Bagán.Los mineros terminaron jugando con nueve hombres tras las expulsiones de Choren y Mombiela en el último minuto.Empate sin goles en el Gregorio Vidal entre el Quinto y el Cella que permite a los celestes sumar por segunda semana consecutiva.Al Atlético Teruel se le escapa el empate ante el Belchite en los últimos minutos. El Atlético Teruel no pudo con el Belchite en el encuentro disputado ayer por la tarde en el campo municipal de El Tejar, donde a los rayados se les escapó el punto de un empate en los últimos instantes del encuentro.El partido se le puso cuesta arriba al conjunto que dirige Víctor Navarro cuando antes de haberse cumplido el primer cuarto de hora de juego Raúl Elías abría el marcador batiendo a Carlos Valero.Los turolenses no se arrugaron y buscaron la igualada con insistencia, aunque el gol del empate no llegó hasta la segunda mitad, firmado por Christian Belenchón.Sin embargo, el Belchite supo pescar en la agitación del final del segudo tiempo rompiendo el partido con un gol de Martín Nieto y otro de Diego Fernández en los últimos minutos del tiempo reglamentario.El Escalerillas se llevó los tres puntos de su visita al césped de Jumaya donde se impuso por 0-2 al filial calamochino en un encuentro repleto de opciones que se decidió en los minutos finales.Los zaragozanos se adelantaron en el marcador mediada la segunda parte con un tanto de Borja, que batió a Saz para adelantar a los visitantes.El equipo de Jesús Asensio lo intentó, pero en los instantes finales del encuentro se encontró con el segundo, del recién ingresado Pellejero.