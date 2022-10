El Barbastro no da opción de reaccionar al Utrillas (1-3)

Por

El Utrillas ha comenzado valiente en el primer tiempo, pero el Barbastro se ha propuesto dominar desde los minutos iniciales y el equipo minero no ha logrado mantener el balón, que era el propósito de Pitu Lerga para este partido. Los oscenses se han hecho con la posesión, pero las oportunidades se sucedían sin excesivo peligro.



En el minuto 14, el juez de línea ha anulado un gol al conjunto viistante por fuera de juego que ha servido de aviso a los locales. Sin embargo, la reacción no ha terminado de llegar en la primera mitad y tras varios minutos de imprecisiones utrillenses y combinaciones del Barbastro ha llegado el primer gol de la tarde. Un centro lateral por la banda derecha ha encontrado la cabeza de Soulé, que ha subido el primero al marcador. EL Utrillas ha reaccionado tímidamente antes del descanso, pero sus aproximaciones apenas han generado peligro a la meta rival. Paki se ha atrevido con un disparo que se ha marchado desviado y con el susto en el cuerpo por un nuevo ataque oscense se ha cerrado la primera parte.



A la vuelta del paso por vestuarios nada ha cambiado en La Vega. Solo han transcurrido sesenta segundo de la segunda mitad cuando Soulé ha vuelto a conectar un buen balón de cabeza para ponerlo en el fondo de la red. El Barbastro ha aumentado su renta y el partido se le ha puesto cuesta arriba a los locales.



Pitu Lerga ha buscado soluciones, pero nada le ha salido bien en la tarde de hoy. Después de realizar un triple cambio, el entrenador ha visto como el Barbastro volvía a marcar a la salida de un córner.



El partido ha muerto, pero el Utrillas no ha querido abandonar y en los últimos minutos ha mostrado su mejor versión. Adrián ha cedido un balón para Ángel y el delantero, que llevaba pocos minutos sobre el césped ha recortado diferencias para concluir el duelo con un mejor sabor de boca.