El BM Mora quiere alcanzar los 200 jugadores antes de finalizar el año 2021

Alcanzar la cota de los 200 niños implicados en la vida del BM Mora se ha convertido en la principal solicitud de la particular Carta a los Reyes Magos que Gerardo Vázquez, máximo responsable técnico de la entidad. El entrenador argentino escribió las primeras líneas de esta misiva en septiembre del 2020 cuando inició su segunda etapa en la entidad y a su llegada se encontró con un club que disponía de un equipo senior masculino y cinco chicos que formaban su cantera. La labor desarrollada desde entonces ha llevado a contar en este momento con un club formado por casi 180 jugadores distribuidos en nueve equipos en competición.

El club morano está viviendo un imparable periodo de expansión. Una aventura larga ya en el tiempo que en alguna fase vivió etapas de duda y que desde hace poco más de un año empieza a consolidarse como uno de los proyectos más serios del balonmano aragonés.

Hace unos años la entidad atravesó por uno de los mejores momentos de su historia con su primer equipo compitiendo en la Primera División Nacional. Cerrados aquellos ejercicios BM Mora quedó sumido en un ciclo en claro retroceso previo a la fase actual.

“Cuando vine en septiembre del año pasado me encontré un club que tenía un equipo senior y un grupo de cinco chicos que formaban su base. Ahora hemos dado el salto hasta contar casi con 180 jugadores, repartidos en nueve equipos tanto masculinos como femeninos todos ellos en competición”, explicó al respecto Gerardo Vázquez, ‘El Gaucho’, máximo responsable técnico de la entidad. Todo ello dentro de un municipio con una población censada que ahora supera ligeramente los 1.500 vecinos.

Segunda etapa

El preparador de origen argentino y muy vinculado al balonmano en Galicia, inició entonces su segunda etapa en la entidad de la Comarca de Gúdar Javalambre. “Me trajeron para paliar la situación en la que estaba el club. BM Mora nunca había tenido tantos equipos jugando al mismo tiempo. Un club que no tiene base está llamado a la desaparición”, asegura.

Los jugadores no solo proceden de la propia localidad de Mora de Rubielos, sino que llegan de otras cercanas como Rubielos de Mora, Manzanera, Alcalá de la Selva o Sarrión.

Desde su llegada su primer empeño radicó en incentivar la presencia de los más jóvenes tanto de la localidad como de otros municipios de la comarca en los entrenamientos. “En estos momentos buscamos más la cantidad que la calidad. Queremos que los chicos y chicas se impliquen en el club y fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludables. Nos encontramos en un club que combina el aspecto deportivo y el recreativo y creo que con ello prestamos un buen servicio a la comarca”.

Implicación

Esta labor, por tanto, va más allá de la propia implicación deportiva y adquiere un marcado carácter social que pasa por la integración de todos los que sientan el club como algo propio, por encima incluso que buscar la propia capacitación deportiva. “Nos encontramos en una zona que siente el balonmano, pero me gustaría inyectar nuestro deporte en la sangre. Tenemos que intentar que los niños se impliquen, y que quieran que llegue el día del partido. Quizá el día de mañana no lleguen a ser grandes jugadores pero espero que el balonmano les ayude a relacionarse dentro de su vida social y que abandonen los malos hábitos”.

El Gaucho reconoce que disfruta más con los progresos de aquellos con menos cualidades que con la aportación que pueda realizar el mejor jugador de la entidad. “El otro día lo hablaba con un directivo y le decía que me siento más orgulloso de ver lo que va aprendiendo un chico con problemas que de la aportación de un crack. Son muchos los chicos que ahora mismo se acercan hasta nosotros y que antes no habían tenido ninguna vinculación con el mundo del deporte”.

El club no ha parado de crecer desde la llegada del argentino. pero su idea es que la cifra de practicantes continúe en expansión. Con equipos en benjamines, alevines, infantiles juveniles y senior, tanto masculino como femenino, la estructura todavía tiene presenta “un vacío” dentro en la categoría cadete. “Es el grupo de jóvenes entre los 14 y los 15 años, quizá estén en la edad más difícil. No obstante me gustaría que para final de año alcancemos la cota de los 200 jugadores”.

El trabajo diario no es posible desarrollarlo por sólo una persona. “En el club contamos ahora mismo con un grupo de siete monitores que trabajan con los chicos y yo me encargo de la coordinación”.

Pirámide de equipos

La pirámide establecida tiene como objetivo a largo plazo fomentar la presencia de nuevos jugadores en los principales equipos de la entidad. El pasado año el primer equipo masculino disputó, sin premio, la fase de ascenso a Primera Nacional. “Nos quedamos a un paso. Vivimos en un municipio rural donde la mayor parte de los jugadores tienen problemas para entrenar cuatro días a la semana. Es una situación que ya viví durante mi anterior etapa”.

Este año los resultados todavía no han empezado a llegar. “Ahora mismo contamos con chicos que tienen muy buena proyección. Nuestro objetivo deportivo es ganar siempre, pero es cierto que tenemos cuatro bajas importantes en la plantilla. Vamos a hacer todo lo posible por ganar pero mientras no se recuperen los jugadores nos adaptaremos a la situación”.

Presencia femenina

Además por primera vez en la historia el club dispone de un senior femenino. “Tenemos claro que para ellas va a ser un año muy complicado. A lo largo de mi trayectoria he entrenado a muchos grupos de chicas tanto cuando estaba en Argentina como luego en Galicia y se que son mucho más responsables que los chicos”.

Este primer equipo culmina también una labor iniciada con la genta más joven. En este momento hay chicas desde las edades más tempranas que ya forman parte de la estructura de la entidad.