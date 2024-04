El Calamocha cae claramente ante el líder de la categoría, aunque pudo rascar algo más en el tramo final (3-2)

Por

El CF Calamocha no pudo sacar nada positivo de su visita a tierras de Ejea de los Caballeros y en plenas Fiestas del Agua cayó derrotado de forma clara ante el líder de grupo, una SD Ejea muy superior en líneas generales a los turolenses que, sin apenas desgaste, se deshizó con gran comodidad de los de Sergio Lagunas, pero que curiosamente después de hacer el 2-0 nada más comenzar la segunda se relajaría demasiado y terminó pidiendo la hora.



Los de Jiloca no tuvieron un choque de grandes agobios o exigencias pues la diferencia entre los dos equipos durante la primera mitad fue tal que tras el segundo gol a los diez minutos del reinicio el resultado parecía totalmente sentenciado, sin embargo a partir de ahí los zaragozanos se relajaron tanto que los calamochinos sin hacer nada del otro mundo terminarían poniendo en serios aprietos a un conjunto local que incluso pudo recibir el empate en la última acción del duelo.



Nada más ponerse en juego la pelota el Ejea se hizo con su control ante un Calamocha muy poco interesado en disputarle la posesión en campo contrario y que, de manera disciplinada, reculó hasta la línea central del campo para armarse allí sin fisuras en lo defensivo y oponerse al líder con un grupo lo más compacto posible. De esta manera, los locales no tardaron en merodear el área turolense y en el minuto 5 Carrasco metió un buen pase por alto al área que Ramón López remató de cabeza superando a un Unai Calavia algo adelantado y sin opciones, pero el cuero no cogió puerta y quedó en nada.



Precisamente Carrasco sería el encargado de filtrar casi todos los pases largos a la espalda de la zaga de un Calamocha que con todo, ni antes ni después del 9 cuando Sergio Lagunas tuvo que agotar una ventana de cambios por la lesión de Cavero, solventó sin apuros todos los intentos del rival durante el primer tramo del partido. Hasta que en el 20 y en banda izquierda Ramón López le devuelve perfecto la pared a un Puri que llegaba hasta línea de fondo y sacaba un pase la muerte medido al primer palo que Moha remataba de primeras directo a la red. El líder de grupo se adelantaba en el marcador con un gol de muy bella factura.



El tanto encajado hizo daño a un conjunto calamochino que bien pudo encajar el segundo de seguido, en el 22 cuando, en un nuevo envío al área de Carrasco, Ramón López le ganaba muy fácil la espalda a Mercadal y su remate de cabeza desde dentro del área chica incomprensiblemente se le iba arriba. Ahora los de las Cinco Villas recuperaban muy rápido la pelota, en el 27 Moha no llegó a un balón de gol por milímetros. Hasta el filo de la media hora los de Jiloca no consiguieron apuntarse su primer disparo a puerta, por mediación de Nilton, pero el cuero acabó en un saque de esquina que daría paso a cinco minutos de buen fútbol turolense, donde el equipo consiguió tener su posesión más larga e incluso botar un par de córners. Sin embargo las buenas sensaciones no durarían y en los diez minutos finales del primer tiempo el partido sería muy parecido a lo visto anteriormente, aunque es cierto que en una acción aislada el local Ginovés estuvo a punto de hacerse un lío con el balón sin nadie por detrás y dejar una buena opción de gol que nunca llegó para los visitantes.



Nada más reiniciarse el juego en la segunda se vio un disparo mordido de Otín que detuvo Raúl Monforte sin problemas y a los tres minutos el Calamocha consiguió montar una rápida contra con Nieto y Falo que finalizó Nilton con un disparo lejano que se fue muy alto. Pero no sólo eso, en el 6 Christian también conseguía finalizar una intentona y en el 9 en una falta lateral también hubo otra finalización. Así, aunque los remates tampoco cogieron palos, quedaba claro que el equipo de Lagunas estaba dejando una imagen mucho más vertical que en la primera, pero el líder es mucho equipo y puesto en guardia un minuto más tarde Carbonell recibía en el interior del área y muy cómodo filtraba un pase de gol que Ramón López apuntilla a la red. El Ejea hacía el segundo del domingo y visto lo visto prácticamente sentenciaba el resultado.



Recibido el segundo los de Jiloca dieron un paso al frente y por primera vez se vio una presión muy alta, pero el Ejea salió de ella con mucha peligrosidad y los visitantes volvieron al anterior paradigma de esperar en círculo central. Quedaba media hora por delante y el líder decidió ralentizar el ritmo para acunar un duelo que ahora estaba bastante adormecido por más que Lagunas metiera a Pelegrín por Otín y de que al poco el local Iván Martínez realizara un triple cambio de golpe. Sin embargo con el choque más plano que nunca, en el 77 Ruano botaba una falta lejana al área y allí aparecía Ian para imponerse por alto a toda la defensa local y superar a Raúl Monforte de cabeza. El Calamocha marcaba y se abría la puerta a la esperanza.



Después de recortar distancias el Calamocha no perdió la cabeza a la hora de presionar y buscó tener alguna opción de sumar a través de la posesión, porque si lograba tener balón sería más sencillo y así fue, cuando en el 82 cuando pegado a línea de banda Escuín metió un balón medido a un Christian que malogró el control que le hubiera dado la opción de empatar. Entonces saltaron todas las alarmas en la grada de Luchán y el Ejea despertó aumentando el ritmo de su presión para, en el 84, montar una contra tras robo donde Escobar se marchaba por la banda y cedía a un Kevin Lacruz que, dentro del área, regalaba el gol a un Jorge Álvarez que fusilaba desde muy cerca.



Ese gol de nuevo dio la impresión de sentenciar el encuentro, porque, además, el final del partido sería bastante descontrolado y en ese ida y vuelta el Calamocha pudo sufrir mayor castigo y en el 88 Babacar tocó el travesaño en una acción muy trabada con varios rechaces. Pero también un Ejea sin tensión que en el 93 se vio sorprendido por un balonazo en largo desde la defensa visitante donde portero y centrales no se pusieron de acuerdo y Christian se metió entre medias para marcar a placer.



De manera increíble el Calamocha se volvía a meter en la pelea con dos minutos de descuento por delante y a punto estuvo de dar la campanada en la última jugada del encuentro, con una falta desde posición parecida a la del primer gol que botó Ruano, en la que subió a rematar hasta Unai Calavia, y donde los locales pidieron falta al portero y los visitantes penalti, pero el colegiado optó por señalar el final.