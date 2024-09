El Calamocha compite pero no conserva la igualada en Caspe

El CF Calamocha no pudo sumar nada positivo en su primer desplazamiento liguero y cayó derrotado en feudo de un CD Caspe capaz de remontar el tanto inicial de Torcal. Y es que en un partido muy igualado y controlado durante muchas fases por los locales, sería el equipo de Sergio Lagunas el que se adelantó primero en el marcador con un gol a la media hora de juego. Sin embargo los locales empataron ya antes del descanso y en el reinicio apretaron en busca de una remontada que bien pudo llegar antes, porque Unai Calavia le detuvo un penalti al goleador Fran Rotellar, pero que finalmente llegaría en las postrimerías del encuentro.

Tras el meritorio empate sin goles en la jornada inaugural frente al potente Ebro en casa, en Jumaya, el equipo de Sergio Lagunas afrontó su primer desplazamiento con un planteamiento bastante ambicioso sin dejar de lado el orden. Así y desde el inicio, el equipo turolense volvía a dejar una muy buena imagen como grupo compacto y bien trabajado en lo táctico al que además se le sumaba un muy buen criterio a la hora de atacar el marco rival. De esta manera y como los zaragozanos ni mucho menos se amilanaron y de hecho buscaron mandar sobre la pelota desde el pitido inicial, en seguida se verían los primeros acercamientos de ambos a las inmediaciones de las porterías, aunque sin verdadero peligro de gol.

Con el paso de los minutos el choque se iría ajustando todavía más y aunque bien es cierto que la batalla de la posesión la ganaron los locales, al Calamocha siempre se le vio cómodo en lo defensivo sin pasar por apuros y sin renunciar a montar alguno de sus temibles contragolpes, donde aúna velocidad y calidad para hacer daño, pero las intentonas de los foráneos no tuvieron la precisión necesaria en los últimos metros y el marcador siguió sin moverse. Hasta que poco antes de llegar a la media hora de juego el Calamocha encontraba el espacio para ganar la banda izquierda y poner un buen centro al área que Torcal llevaba a la red. La escuadra turolense se adelantaba en el marcador en su primera llegada verdaderamente clara y todo se le ponía de cara.

Recibido el gol el equipo del entrenador local Javier Romero tendría una respuesta muy buena y sin acusar apenas el golpe dio un paso hacia adelante a la búsqueda de jugar en campo contrario y conseguir la igualada lo antes posible. Un empate que no tardó en lograr porque tan sólo diez minutos más tarde Iñaki Santiago sacaba un gran centro al área jiloquense y allí aparecía el goleador y capitán local Rotellar, autor de dos goles en la victoria en la primera jornada en Monzón por 1-3, para perforar las redes de Unai Calavia. Los caspolinos lograban su objetivo en un momento de los psicológicos poco antes del descanso y la segunda mitad se preveía apasionante.

Tras el descanso, intensidad

En el reinicio a la vuelta de los vestuarios, con dos cambios de Lagunas de por medio, el planteamiento de unos y otros no varió en exceso y el encuentro se siguió jugando por los mismos derroteros. Poco a poco y no sin mucho trabajo y fé el Caspe fue ganando la partida en cuanto a mando y control y superada la hora las sensaciones que dejaban los locales eran muy buenas. El Calamocha no se dio por aludido y confiando en su fortaleza defensiva juntó las líneas a la espera de ganar alguna contra, pero los zaragozanos cada vez apretaban más y rondando el ecuador del segundo periodo bien pudieron culminar la ansiada remontada en una pena máxima por derribo sobre Iván Vera que el especialista Fran Rotellar se encargó de lanzar con un disparo potente y bien colocado que sin embargo se encontró con la enorme intervención de un Unai Calavia salvador, pues el guardameta calamochino adivinó la dirección y atajó el golpeo.

Salvado por la campana, el Calamocha no sería sin embargo capaz de aguantar las embestidas de un rival que terminó el partido muy crecido y que a falta de cinco minutos para la conclusión en otra acción de banda con centro al área consiguió marcar el segundo, porque primero Fran Rotellar remató el buen envío sin fortuna pero el rechace le cayó a un recién ingresado Adrián Gálvez que debutaba en Los Rosales ante su afición consiguiendo el gol de la victoria.

Desde entonces y hasta el pitido final los visitantes se volcaron sobre el área caspolina bombardeando la zona con innumerables balones, pero pese a los apuros el Caspe consiguió defenderse bien y sumar su segunda victoria consecutiva de la temporada para firmar un gran inicio de campeonato liguero. Para el Calamocha, un punto de dos duelos.