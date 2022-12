El Calamocha confirma su cambio de rumbo en Jumaya con un triunfo vital (2-0)

Por

Dos triunfos en dos partidos. Es lo que ha conseguido Sergio Lagunas desde que ha tomado el mando de un Calamocha que se encontraba hundido y que tras vencer, con merecimiento, a un Robres que llegaba en racha, toma algo de aire. Desde el punto de penalti, Fonsi ha anotado por partida doble para darle un triunfo de vital importancia que confirma el cambio de rumbo en Jumaya.



La primera aproximación clara ha sido favorable al Robres. El conjunto visitante ha encontrado huecos para llegar a la meta de Unai, sin embargo el cancerbero se ha encargado de evitar el peligro con una buena acción en su embarrada área pequeña.



Los primeros diez minutos han sido todo un suplicio para los de Lagunas, ya que tras recibir el primer acercamiento de los zaragozanos, han visto como Fuertes tenía que marcharse lesionado.



Pese a un arranque trabado, los de Lagunas han logrado encontrar una buena versión pasado el primer cuarto de hora. El bloque calamochino ha encadenado un par de buenas acciones de toque, pero no ha encontrado a Morales en la parcela más adelantada. De hecho, ha sido Víctor García el que más peligro ha generado a la meta del Robres con una llegada algo forzada para rematar al costado de la red.



Los visitantes, por su parte tampoco han vuelto a intimidar en exceso a un Unai seguro, como de costumbre. Los ataques por la izquierda terminaban en nada o en las manos del arquero turolense.



El Calamocha parece haber encontrado la solidez defensiva que tanta falta le ha hecho en lo que va de temporada. Pero el gol se ha vuelto a convertir en la asignatura pendiente, al menos en los primeros cuarenta y cinco minutos.



Sin embargo, en la reanudación el asunto se ha solucionado. Tan solo habían pasado cinco minutos de juego cuando el Calamocha ha encontrado premio. Morales se ha hecho grande en el área para llevarse un balón dividido, lo ha dejado atrás y Víctor García ha disparado topándose con la mano de un oponente. El árbitro ha señalado la pena máxima y Fonsi no ha dudado a la hora de convertir desde los once metros para colocar por delante a los suyos.



Los ánimos se han calentado a orillas del Jiloca, para beneficio de los de Lagunas. Una entrada fuerte sobre Álex Navarro dejaba con un hombre menos al Robres y provocaba una tangana entre ambas escuadras. Si al inicio del choque las cosas se le complicaban a los calamochinos, ahora todo se ponía a su favor para hacerse con otros tres puntos vitales.



La superioridad se ha notado más en defensa que en ataque, ya que el cuadro turolense ha optado por echar un paso hacia detrás para evitar la igualada en vez de ir a por el segundo.



Aunque a punto ha estado de llegar de las botas de Morales en el minuto 74. El delantero calamochino ha encontrado un mínimo espacio para girarse dentro del área y filtrar un balón al segundo palo que no ha encontrado rematador por muy poco.



No obstante, el guion del primer tiempo iba a repetirse en la recta final. Un balón colgado al segundo palo se encontraba con el brazo de un defensa del Robres y el árbitro volvía a señalar el punto de penalti. Fonsi ha repetido el procedimiento del tanto inicial y en esta ocasión el guardameta visitante ha llegado a tocar el esférico, pero sin llegar a evitarlo.



El electrónico ha llegado al 90 con dos goles de ventaja para los de Lagunas y con el pitido inicial también lo han hecho los tres puntos a su casillero. Triunfo merecido y necesario para que el conjunto del Jiloca respire algo más tranquilo de cara al parón navideño y salga de los puestos de descenso.