El Calamocha continua con su escalada después de golear al colista Biescas (3-0)

El CF Calamocha mantiene su espectacular progresión desde la llegada de Dani González al banquillo y en esta ocasión su víctima fue el colista y descendido UD Biescas, que consiguió aguantar indemne durante la primera mitad pero que terminaría claudicando tras el tanto de Albajara justo al poco del reinicio y que acabaría siendo goleado (3-0) por un conjunto turolense en racha que cada semana que pasa se aleja más y más de los puestos de descenso, aunque todavía la salvación no está asegurada pues los temidos arrastres mantienen a la Tercera aragonesa en vilo.

El Calamocha saltó al césped de Jumaya dispuesto a mandar sobre la pelota, a marcar el ritmo de partido que más le interesaba y a conseguir abrir la lata ante el colista y descendido lo antes posible, pero sólo conseguiría los dos primeros objetivos pues la primera mitad del enfrentamiento terminaría sin goles. Los de Dani González salieron fuertes y concentrados y acapararían la posesión del cuero, manejándolo bien y con cierta fluidez hasta tres cuartos de campo e incluso sumaron un par de acercamientos inquietantes muy rápido, pero después tendrían muchos más problemas para llegar con claridad en los últimos metros del rectángulo de juego ante un Biescas que se defendió con mucho orden.

También el ritmo fue alto y sostenido, con una presión sobre la salida de pelota rival que obligó al Biescas a emplear demasiadas veces el balón en largo como recurso ofensivo o directamente el patadón hacia adelante y dejarse de problemas o riesgos cerca de su portero. Sin embargo en cuanto a los ofensivo, todo y que los turolenses fueron muy superiores en líneas generales, los de la comarca de Jiloca sólo sumaron varios acercamientos y dos ocasiones de verdadero peligro de gol y en la mejor de ellas la pelota dio en la madera. Mientras que los oscenses sólo legaron en una oportunidad con un disparo que se fue cerca del palo.

Al Calamocha sólo le faltaba el gol para traducir su dominio y éste llegaría la poco del reinicio producto de una gran jugada personal de Lafita en que se fue de un par de rivales para servir un gran balón a un Albajara que no perdonó y abrió la lata en un momento psicológico.

El gol calmó a un Calamocha no siempre sereno con el balón en los pies y eso le permitió jugar de forma más cómoda y tranquila. Entonces el Biescas tendría mucho más la pelota que en la primera y también pudo combinarla mejor siempre que estuviera en su terreno de juego, pero traspasada la línea de medio campo era otro cantar y ahí se encontró con un Calamocha muy serio y rocoso que no le daría ni una sola opción de verdadero peligro. El Biscas nunca pudo acercarse al marco de Raúl Monforte con opciones y aunque el marcador le dio opciones de sumar algo positivo, porque la ventaja mínima se mantuvo hasta casi el final, lo cierto es que los visitantes no sumaron ni una sola oportunidad.

En los estertores del encuentro, con el Biescas arriesgando en busca del empate, un simple despeje en largo y la superior velocidad de Muñoz con respecto a los centrales, se convirtió en una contra perfecta que el atacante calamochino no desaprovechó. Y ya en el descuento llegaría el tercero local, muy parecido al anterior y con Dela como protagonista.