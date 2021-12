El Calamocha doblega al Binéfar en un final de partido no apto para cardíacos (3-2)

Por

El Calamocha ha ganado al Binéfar por 3-2 después de un final del partido completamente frenético. El arranque del partido fue también no apto para corazones sensibles puesto que cuando aún no se había cumplido el minuto de juego David Muñoz consiguió perforar la porteria oscense. Nada más sacar de centro hubo un robo y la jugada acabó con el segundo local turolense. Este inicio de encuentro fue determinante para que no se le escaparan los tres puntos al Calamocha.



A partir del 2-0 el partido discurrió bajo la batuta del Binéfar que se pasó la primera parte intentando recortar distancias sin conseguirlo, pero en la segunda parte todo fue distinto. Tras recortar distancias, los oscenses se lanzaron a por el partido a tumba abierta, dispuestos a llevarse los tres puntos. El Calamocha aún consiguió un tercer tanto que, lejos de proporcionarle cierta tranquilidad, lo convirtió en un manojo de nervios porque el Binéfar volvió a marcar. Con el 3-2 se llegó al final del choque en medio de un fuerte nerviosismo local.