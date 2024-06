El Calamocha renueva a Adán Pérez, que se marca diciembre como plazo para reaparecer

Por

El Calamocha CF prosigue con la renovación de los puntales de su plantilla de cara a la próxima temporada. Ya confirmados Unai y Fonsi, el siguiente en la lista es el mediapunta Adán Pérez, que se asegura un año más de continuidad a orillas del Jiloca y que prosigue, de esta manera, con su proceso de preparación y recuperación tras la grave lesión de rodilla que padeció a finales de este pasado invierno. De baja deportiva desde entonces, el zaragozano ha permanecido siempre en la dinámica del equipo, con presencia en sus entrenamientos y en los partidos disputados.



Un compromiso y dedicación a pesar de la lesión que se valora de manera muy positiva por parte del Calamocha, cuyos responsables deportivos no han dudado en garantizar la continuidad del fútbolista de cara a la próxima temporada, de quien se destaca no solo ese compromiso y su propio valor deportivo, sino también el efecto de cohesión que genera en el vestuario.



Ahora Adán continuará con la recuperación de esta lesión, con un plazo de reaparición en los terrenos de juego que aún se prevé que se demore entre cinco y seis meses más. El calendario de este tipo de lesiones de rodilla marca no menos de nueve meses antes de poder volver a la competición, periodo que cumple a lo largo del próximo mes de diciembre. Desde el club se fijan el inicio de la segunda vuelta de la competición en Tercera como momento en el que el atacante volverá a los terrenos de juego.



Hasta su lesión, Adán Pérez se había convertido en uno de los fijos de Lagunas en las alineaciones del conjunto colorado, 24 apariciones de titular con casi 2.000 minutos de juego. Demostraba entonces la vitola de jugador diferencial con la que llegó a Jumaya, procedente del Utebo de Segunda Federación, con amplia experiencia en Segunda B en el Ebro, el Tudelano y el Navalcarnero, y minutos en el Real Zaragoza de Segunda División. El zaragozano acaba de cumplir 34 años de edad, una larga trayectoria en el fútbol aragonés.