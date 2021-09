El Calamocha saca sus primeros tres puntos a domicilio con un contundente 0-3

Por

El Calamocha comienza la temporada sumando de tres en tres. Su primer partido lejos de Jumaya era contra el Belchite y ha conlcuido con un contundente 0-3 favorable al equipo calamochano.



Los visitantes comenzaron el partido anotando desde los once metros. Motero no se ponía nervioso y enviaba la pena máxima al fondo de la red. Una ventaja que el Calamocha sabría aprovechar durante el resto del encuentro.



Antes de llegar al descanso, la renta podía haberse hecho mayor si el cabezazo de Barbero no hubiera sido detenido, en una gran intervención, por el portero rival.



Ambos equipos llegaron al ecuador con la necesidad de cerrar el encuentro. El Calamocha neceistaba otro tanto y el Belchite aprovechar sus ocasiones para tratar de empatar. La balanza terminaba por decantarse del lado calamochano, que con un auténtico golazo desde larga distancia de Marcos Orus aumentaba la ventaja.



El tercero y definitivo llegaba en los minutos finales. Pablo Sebastián se encargaba de cerrar la segunda victoria del Calamocha y la primera lejos de Jumaya.



El equipo de Sergio Lagunas se coloca líder de la clasificación con un arranque que permite soñar.