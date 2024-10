El Calamocha se queda sin su segundo triunfo en el descuento (1-1)

Por

El CF Calamocha no pudo encadenar su segunda victoria consecutiva y, tras el meritorio triunfo de la semana pasada a domicilio ante el filial oscense, se quedó con la miel en los labios al finalmente firmar un empate contra el correoso CD Zuera encajando un gol de penalti sobre la bocina ya en el tiempo de descuento.



Una igualada y reparto de puntos a todas luces bastante justa visto lo sucedido sobre el césped, porque si bien es cierto que el Calamocha fue mejor equipo durante todo el primer tiempo, cuando consiguió sacar rédito con un gol en jugada de estrategia, no menos cierto es que en la segunda parte el Zuera de Moisés Gutiérrez se lavó la cara por completo con respecto a lo mostrado antes del tiempo de descanso y pasó a ser muy superior a los de Lagunas, que bastante hicieron con aguantar su mínima ventaja durante tantos minutos, pues los visitantes generaron ocasiones de sobra para haber marcado mucho antes de que el colegiado señalara el punto de penalti ya en el añadido.



De entrada al partido el equipo de Sergio Lagunas ofreció un once y una propuesta muy del estilo de dicho entrenador donde el orden táctico y la solvencia defensiva no admitían discusión alguna, pero, para satisfacción de su fiel parroquia, también ofrecía una cierta alegría ofensiva que se dejó notar muy pronto con una circulación de pelota bastante vertical cuando no directa en busca de las inmediaciones del área del Zuera. Al cuadro turolense no es que no le interesase tener la posesión, pues de hecho cuando su rival le dejaba tocar el Calamocha acumuló tiempo de posesión, pero la mayor de las veces sería muy lejos del marco oponente, lo que sin duda no era lo más conveniente para un equipo que quería mandar en Jumaya y, sin duda, hacerlo con el marcador a favor resultaría más cómodo.



Sin embargo, y pese a controlar con puño de hierro a un Zuera completamente maniatado al que en la primera mitad se le vio siempre muy impreciso en la circulación y tremendamente incómodo para frenar el eje de creación local, que siempre ganaba los duelos o tenía una salida al apuro, al conjunto calamochino le faltaron buenas ideas para generar acercamientos de verdadero peligro.

Pocas cosas de verdadera importancia estaban sucediendo en el césped en ese tramo, cuando de manera algo improvista y al filo de cumplirse la media hora de juego los turolenses consiguieron sacar una falta lateral que el especialista Fonsi sirvió de forma endiablada de tal manera que el cuero acabó en la red apenas rozado por un propio jugador zaragozano. Así, los de Lagunas abrieron la lata con un tanto que bien podía valer su peso en oro, pues no se puede olvidar que, separados por un punto en la tabla clasificatoria desde la previa, el partido se preveía ajustado y difícil para los locales, pero no ya por ese punto favorable a los turolenses en la tabla, si no especialmente porque los zaragozanos llegaban a Jumaya con unos datos abrumadores tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, pues después de cuatro jornadas disputadas y sendos empates logrados sólo habían marcado y recibido un gol, la última semana ante el Atlético Monzón en su casa en el José Guzmán.

En el reinició todo cambió de color y el Calamocha, que ya por cuestiones físicas o convicción dio y daría más de un paso atrás en busca de la protección, jugó durante todo el segundo periodo a remolque de un Zuera también completamente distinto. El equipo de Moisés Gutiérrez no especuló lo más mínimo a la hora de buscar el empate y además lo hizo practicando un gran fútbol, con mucha mayor precisión en el toque y las ideas muy claras, de cómo y por dónde atacar a un Calamocha obligado a defenderse de un rival que abrió el campo todo lo que pudo y que no tardó en dar un duro trabajo a un atareado Unai Calavia.



Con todo, el Zuera no sería capaz de culminar sus grandes jugadas de ataque con un remate a la altura de su calidad y tanto Celes como Mallada o Edu Taboada perdonaron el empate. Pero finalmente en el minuto 95, a muy poco de la conclusión, los zufarienses conisguieron sacar un penalti favorable cometido sobre Celes que Edu Taboada no perdonó. Así, el Zuera logró colocar el empate en el luminoso para su beneficio y para decepción de los turboletas, que ya se veían cosechando su segunda victoria de la temporada y sumando tres puntos más.