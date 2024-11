El Calamocha sufre de lo lindo para lograr la igualada en el descuento (1-1)

El CF Calamocha no frena su caída en los puestos de descenso de la clasificatoria y tras caer el último fin de semana ante el colista de grupo en Jumaya en esta jornada sólo pudo sumar un empate, en el descuento y gracias, ante un rival directo en la tabla como el CF Atlético Monzón. El equipo de Sergio Lagunas volvió a mostrar una imagen muy mala y el cuadro oscense sin jugar bien al fútbol ni incomodar demasiado sí demostró tener siempre más ganas y tesón por sumar los tres puntos.



El resultado final bien pudo acabar con la victoria local pues hubo muy pocas ocasiones y porque el tanto local llegó a la hora cuando el siempre seguro portero Unai Calavia cometió un grave error, pero pese a que el Calamocha no tuvo ni una importante en los noventa minutos siempre cuenta con un Fonsi que en el añadido botó un córner que tras un rechace sirvió para que Torcal marcara un gol fantasma que tuvo que conceder el línea.

Ya sea por las muchas necesidades en la clasificación de unos y otros o por una actitud inherente a ambas escuadras, el choque comenzó a ritmo bajo y con los equipos muy tranquilos a la hora de ejercer la presión adelantada. Sergio Lagunas optó por un dibujo táctico que sobre el papel parecía bastante ofensivo, pues Enseñat bien podría suponer un tercer punta con el que fijar a la defensa local, pero lo cierto es que el once del Atlético Monzón no pasaría por apuros en el tramo inicial del partido y pudo jugar con mucha tranquilidad en lo defensivo.



Algo que también le sucedió a un Calamocha muy relajado en lo defensivo y que se apuntaría el primer acercamiento en el minuto 8, en una jugada por el costado derecho poco clara que terminó con el disparo desviado de Fonsi. Un par de minutos más tarde respondieron los locales con un balón colgado por Enric Solano que atrapó Unai Calavia sin problemas pero que segundos después y tras un error en salida terminó con el disparo de Claver que se fue fuera por poco.

Al filo del primer cuarto llegó el primer contra tiempo para el entrenador local Ismael Mariani pues se vio obligado a retirar a Chavarri por lesión y meter a Rausell en su lugar, pero el cambio forzado no tendría apenas incidencia en el encuentro y la igualdad de un partido sin llegadas claras se mantuvo en el siguiente tramo. Una fase bien larga y aburrida en la que la grada sólo pudo presenciar una lucha constante por los balones divididos, así como las reiteradas imprecisiones en la circulación de pelota de unos y otros que volvían a desencadenar más pelea en el centro del campo y control de nadie.



Quizás el equipo del Cinca Medio tenía más pelota, pero la calidad de su posesión era ínfima y un Calamocha tan poco ambicioso como incisivo se defendería con muchísima solvencia. Así, el primer y único susto hasta el momento se vería a la media hora tras una buena pared local en la esquina del área donde un Arnedillo muy escorado sacó un buen chut al palo largo que desvió Unai Calavia a la esquina con la yema de los dedos. El córner se botó y la pelota se paseó por el área sin rematador alguno, pero no dejaba de ser las primeras acometidas serias de los locales.

En el último cuarto de hora del primer periodo el duelo no cambió de dinámica y el Calamocha continuó desaparecido en ataque e incluso en esta fase se jugaría mucho en campo turolense, aunque la zaga calamochina tampoco pasó por apuros y a la llegada del tiempo de descanso el marcador seguía sin moverse.

En el reinicio de nuevo el Atlético Monzón fue el equipo que mostró mayor ambición. De nuevo sin jugar bien ni tener demasiadas ideas pero sí buscando el gol con verticalidad y tensión, en todo caso suficiente para encerrar en su parcela aun Calamocha con poca tensión al que le costaba horrores llegar al área contraria. Así, en el minuto 8 tendría su primer susto en una jugada embarullada plena de malos rechaces donde la pelota le cae a un Fofana que centrado y con todo a favor disparó mordido contra el muñeco, por lo que Unai Calavia rechazó la que hasta el momento había sido la mejor ocasión de la tarde.



Después de esta oportunidad el cuadro turolense pareció no darse por aludido, siguió contemporizando y rondando la hora de partido encajaría el primer gol producto de un centro chut sin aparente peligro de Enric Solano desde el costado derecho que de manera incomprensible Unai Calavia se comió en el palo corto, porque ni la sacó limpia ni la atrapó y Rausell fusiló en el rechace. Un error del siempre seguro portero calamochino adelantaba a los oscenses en el marcador.

Entonces por detrás en el marcador, el Calamocha pasaría a jugar de forma más alegre e incisiva consiguiendo mostrar una mínima faceta atacante hasta ese momento inédita. Tampoco es que se convirtiera en un ciclón ofensivo, pero en los siguientes diez minutos pisó más área que en toda la hora anterior. Así, superado el ecuador de la segunda el Calamocha ya no tenía más cambios y jugaba con más riesgo que nunca, pero le costaba hacer ocasiones y de hecho la siguiente sería para un Albert Simó Chipi que en una segunda jugada se fue de manera individual para soltar un zurdazo directo al travesaño.

En el último tramo del partido sólo habría algo de emoción por el resultado, porque no hubo más llegadas y porque el Calamocha jugaría incluso peor que antes, sin lograr inquietar lo más mínimo y exhibiendo una falta de recursos ofensivos alarmante. Sin embargo al cuadro de Lagunas siempre le queda la calidad de Fonsi a pelota parada y en el descuento el especialista visitante botaba primero una falta lateral y de seguido un córner con un rechace que le cayó a Torcal para percutir un disparo que terminó en gol fantasma señalado por el línea pues el colegiado no pitó nada hasta que no le avisó su asistente. En todo caso, cabe decir que los jugadores locales no protestaron la decisión final.